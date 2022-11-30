"Беглов про нас просто забыл!": мобилизованный петербуржец рассказал о скандальной встрече с губернатором

Один из свидетелей скандального посещения петербургским губернатором Александром Бегловым учебной части МО под Костромой на минувших выходных рассказал нашему изданию подробности инцидента. По его словам, градоначальник не смог ответить на справедливые вопросы о судьбе своих же обещаний. А два из пяти переданных "в помощь" бойцам танкового батальона "Аврора" автомобиля УАЗ Патриот на следующий день не завелись.

На прошедших выходных губернатор Петербурга Александр Беглов посетил одну из учебных частей Министерства обороны РФ, расположенную под Костромой. Именно там, в частности, базируется танковый батальон "Аврора", сформированный из мобилизованных с территории Западного военного округа. В ходе мероприятия градоначальник передал бойцам пять автомобилей УАЗ Патриот, лекарства и инструменты. Однако без скандала не обошлось — сообщалось, что мобилизованные петербуржцы были крайне недовольны работой петербургских властей и попытались задать острые вопросы Беглову.

Нам удалось взять интервью у одного из непосредственных участников события — мобилизованного петербуржца Александра Т, который находится сейчас в том самом учебном центре под Костромой.

По его словам, все сообщения о "заботе" Смольного о мобилизованных у самих бойцов вызывают смех. До сих пор не решены вопросы с отсутствием положенных выплат — ответственные каждый раз ссылаются не некие сложности и обещают в ближайшее время решить проблему. Сами мобилизованные считают причиной неразберихи то, что губернатор просто "забыл" про них.

"Когда наши ребята читают новости о том, что петербургское правительство заботится о мобилизованных горожанах, то невольно хочется смеяться. Никакой реальной помощи от правительства Петербурга мы так и не получили. Денег, кстати, тоже. Постоянно говорят, что там какие-то сложности, и они будут немного позже. А нам кажется, что Беглов про нас просто забыл", — уточняет Александр.

Также петербуржец рассказал о встрече с губернатором, в ходе которой он оказался не готов отвечать на вопросы, касающиеся своих же обещаний. Беглов в какой-то момент даже сделал вид, что не замечает подошедших к нему бойцов.

"Вы бы видели, как он скорчился, когда мы к нему подошли во время его приезда в часть в Костроме. Он сначала минуты две делал вид, что нас вообще не замечает. Потом все-таки остановился. Но в итоге за него говорил помощник-депутат. Бельский кажется. Сам губернатор только и бормотал: "Мы разберемся. Обязательно разберемся", — рассказал петербуржец.

Александр уточнил, что бойцы потревожили Беглова не из праздного интереса — вопросы действительно были актуальными. Например, об отсутствии выплат и необходимой экипировки, которую в правительстве Петербурга обещали ранее.

По его словам, другие бойцы из танкового батальона "Аврора" тоже остались "не в восторге" от общения с губернатором. На встречу пригласили лишь 16 человек "самых спокойных" и запретили им задавать какие-либо вопросы. В то же время оказалось, что два из пяти Уазов, переданные в помощь батальону Бегловым, оказались неисправными — на следующий день они не завелись.

"Там тоже не все в порядке с выплатами. А машины, кстати, две из пяти на следующий день не завелись. Смешно и грустно одновременно. Ребята военные только головами качали, мол не повезло нам с главой", — уточнил Александр.

Ранее в СМИ сообщали о многочисленных проблемах, возникших в ходе проведения мероприятий по частичной мобилизации в Петербурге. Отмечались многочисленные случаи призыва негодных по состоянию здоровья, имеющих на иждивении родственников-инвалидов и других лиц, не подпадающих по критерии призыва МО РФ. Кроме того, несмотря на обещания губернатора Беглова и администрации Смольного, у многих мобилизованных и их семей возникли сложности с получением положенных денежных выплат — суммы "зависали" в личном кабинете получателя без возможности снятия. Фиксировались случаи бюрократических издержек от подконтрольных Смольному ведомств, в результате которых добровольцам отказывали в перечислении денег. При этом главой мобилизационного штаба являлся сам Беглов, неоднократно обещавший лично разбираться с каждой проблемой призывников.