Новые расходы для бюджета. Губернаторский "К 19" вырос в цене на 6,5 млрд рублей

Скандальный проект элитного клуба для чиновников и приближенных к губернатору Петербурга Александру Беглову "К 19" вырос в цене сразу на 6,5 млрд рублей. В сети появился ответ вице-губернатора Николая Линченко на обращение градоначальника по вопросам преобразования бывшей промышленной площадки "Горская". Из него следует, что источником дополнительного финансирования могут служить инвестиционные средства, федеральный бюджет и налоги жителей Петербурга.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко отчитался перед губернатором Александром Бегловым о ходе реализации скандального проекта элитного клуба для чиновников и приближенных к градоначальнику "К 19". Соответствующий документ был опубликован в телеграм-канале "Политика в кругу". В обращении отмечено, что для успешного завершения проекта, планируемого на месте бывшей промышленной площадки "Горская", необходимо изыскать порядка 6,5 млрд дополнительных средств. Такая сумма обусловлена влиянием "внешнего санкционного давления". Новыми возможными источниками финансирования Линченко называет федеральный бюджет, инвестиционные средства и налоги жителей Петербурга.

"На основании вышеизложенного для реализации поставленных задач предлагаю рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на реализацию проекта в размере 6,503 млрд рублей при учете отсутствия резкого роста стоимости цен на строительные материалы и затрат на выполнение работ. Это позволит оптимизировать структуру финансирования и реализовать проект в требуемые сроки", — говорится в обращении.

Примечательно, что ранее ЗакС поддержал внесенную Бегловым поправку о значительном увеличении резервного фонда — с 30 млрд рублей до 50. Данные средства также могут быть задействованы в осуществлении проекта.

Особый интерес у редакции вызвали указанные в документе планируемые объекты — 18 жилых домов, гостиницы и спортклуб. Ранее СМИ уже сообщали о планах администрации губернатора на застройку "Горской". В публикуемых расследованиях перечислялись те же объекты с аналогичной площадью.

"В частности, на текущий момент разработана техническая документация по строительству на территории резиденции площадью 3 597 м2, восемнадцати жилых домов общей площадью 21 600 м2, гостиницы площадью 35 810 м2, спортивного клуба площадью 50 000 м2, а также разработана и утверждена дорожная карта реализации проекта", — следует из документа.

Еще в начале февраля 2022 года появилась информация, что победитель конкурса проектов застройки "Горской" будет определен в ходе ПМЭФ-2022. Однако уже тогда высказывались сомнения в прозрачности процессов. В частности, появилась информация о заблаговременном согласовании проекта-победителя, который был передан в Комитет по градостроительству. В сеть попали проектные изображения будущего внешнего вида главного въезда на объект, на котором располагалась надпись: "Равные среди первых". Сама концепция была определена, как реализация элитарного клуба "для избранных".

Интересно, что в опубликованном документе не поднимается вопрос реализации гольф-клубов, конного клуба и "клубного зоопарка", которые, по информации СМИ, были предусмотрены в первоначальном плане проекта. По всей видимости, в связи с "санкционным давлением" от ряда "излишеств" пришлось отказаться.

СМИ сообщали, что деньги Федерального агентства по туризму, выделенные на реализацию проекта "Горской", могут попасть на счета зарубежных компаний через офшоры.