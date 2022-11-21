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Автор Александр Приходько

Управление соцпитания Петербурга замалчивает проблемы в секторе по предварительным итогам 2022 года

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В минувшую пятницу, 18 ноября, вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко провел совещание с главами районов, руководством Комитета по образованию и Управления соцпитания по итогам оценки уровня организации социального питания в Петербурге за 9 месяцев 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Управления социального питания. Однако какова сама оценка проделанной работы в УСП рассказывать по какой-то причине не стали. Это может быть вызвано тем, что в последнее время мнение петербуржцев о городском соцпите и ответственных за него чиновников, мягко говоря, не совпадает.

Управление соцпитания Петербурга замалчивает проблемы в секторе по предварительным итогам 2022 года

Представители УСП описали совещание под руководством Москаленко максимально расплывчатыми формулировками, не озвучив ровным счетом никакой информации о состоянии соцпита. Какие задачи ставятся перед чиновниками также не ясно.

"На совещания были поставлены задачи перед Управлением социального питания, администрациями районов Санкт‑Петербурга, Комитетом по образованию, решить которые необходимо до конца года", — указано в сообщении Управления соцпита.

Такие формулировки крайне удобны для ответственных лиц. По факту они публично не берут на себя никаких обязательств и никак не оценивают состояние сектора на сегодняшний день. Между тем, проблема с невыполненными обещаниями стала обыденностью в петербургском соцпите.

Так, в прошлый понедельник, 14 ноября, вице-губернатор Москаленко заявил, что в настоящее время в 85% петербургских школьных столовых ученики могут расплачиваться Едиными картами школьников. Остальные 15% столовых чиновник пообещал подключить к системе к началу 2023/2024 учебного года.

Однако в 2021 году это же обещала выполнить к 1 сентября 2022 года советница губернатора Александра Беглова по IT Юлия Смирнова, возглавляющая Комитет по информатизации и связи. А годом ранее этот вопрос обещал решить к 1 сентября 2021 года предшественник Смирновой Станислав Казарин, ныне вице-губернатор Петербурга.

Ежегодно Смольный выделяет более полумиллиарда рублей на выполнение этих обещаний, но процент подключенных школ с 2018 года не меняется — 85%. Именно тогда город возглавил Александр Беглов. Что особенно интересно, тогда же сменилось предприятие, обслуживающее работу Единой карты школьника. Крупную федеральную компанию "Росохрана Телеком" сменила внезапно появившаяся фирма "Эпсилон", ранее никогда не получавшая госконтрактов. СМИ выяснили, что "Эпсилон" с высокой долей вероятности может быть связана с окружением Беглова.

Ситуация с Единой картой школьника наглядно демонстрирует, почему петербуржские чиновники, ответственные за сектор соцпита, перестали озвучивать конкретные цели, задачи и результат своей работы. Петербуржцам предлагается лишь верить, что в Смольном ведется хоть какая-то работа.

Между тем, петербургские комбинаты лихорадит от скандалов. Перед началом текущего учебного года стало известно, что едва назначенная на должность гендиректора государственного "КСП Красносельского района" Елена Мищенко могла вывести со счетов предприятия крупную сумму денег, правоохранительные органы проводят проверку. На другом госкомбинате "Столовая №14" прошли обыски по делу о мошенничестве в особо крупном размере, по итогам которых задержана экс-гендиректор Наталья Вихрова. Обыски прошли также на частном комбинате "Велес", ранее принадлежавшем матери Вихровой.

Многие действующие гендиректора госкомбинатов и чиновники Управления соцпитания связаны с Натальей Петровой. Она руководила УСП с середины 90-х годов и уволилась в 2019 году, в разгар проверки Контрольно-счетной палаты, выявившей многочисленные нарушения в ее работе.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург александр беглов
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