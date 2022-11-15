Огни горели до поздней ночи. Как Беглов пытался "ЧВК Вагнер Центр" открыть

Стали известны подробности не анонсированного визита губернатора Санкт-Петербурга в Москву 14 ноября. По информации Telegram-каналов, глава города посетил Генпрокуратуру, после чего в срочном порядке начал работу по вводу в эксплуатацию здания "ЧВК Вагнер Центра".

"Сегодня у Александра Дмитриевича выдался очень тяжёлый день и не менее тяжёлый вечер. А все дело в том, что губернатор Северной столицы весьма неприятно для себя съездил в Москву. Причем, не на фуршет или к друзьям, а в ту самую Генпрокуратуру, где на него лежит (как минимум) несколько заявлений от Пригожина (и мало ли от кого ещё). Как итог, огни в окнах Смольного горели до самой поздней ночи. Буквально недавно закончилось совещание губернатора с узким кругом приближённых ему лиц по вопросу, как можно максимально быстро дать все необходимые разрешения для введения в эксплуатацию "ЧВК Вагнер Центр", — пишут каналы.

Для решения вопроса были вызваны спецпредставитель губернатора Андрей Захватов, вице-губернаторы Борис Пиотровский, Николай Линченко и Анатолий Повелий, а также представители пиар-блока в лице Инны Карпушиной и Елены Никитиной.

Причиной визита Беглова в Генпрокуратуру и спешного решения по "ЧВК Вагнер Центру" может являться недавнее обращение петербургского бизнесмена и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с просьбой проверить губернатора по статье 275 УК РФ "Государственная измена".

Ранее в СМИ появилась информация, что Александр Беглов может быть причастен к финансированию украинского националистического батальона "Азов" (признан в России террористической организацией), а также связан с сбежавшим на Украину журналистом Александром Невзоровым (признан иноагентом). Кроме того, в Петербурге наблюдались серьёзные проблемы с частичной мобилизацией, на которой зарабатывают лояльные губернатору бизнесмены. Со ссылкой на собственный источник, один из Telegram-каналов приводит слова губернатора, прозвучавшие на экстренной встрече.

"Если военная контрразведка начнет проверку, то стопроцентно это просто так не закончится. Все сядут. Ведь у каждого рыльце в пуху. И мы либо успокоим Пригожина, либо закончим за решеткой", — якобы заявил губернатор собравшимся.

Кроме того, в конце октября Евгений Пригожин направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить Беглова на создание ОПГ с целью расхищения городского бюджета.

"Мною, Пригожиным Евгением Викторовичем, было отправлено в Генпрокуратуру РФ заявление о преступлении с просьбой провести проверку по возможному факту создания губернатором Бегловым А. Д. организованного преступного сообщества на территории Санкт-Петербурга с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников. Текст заявления до окончания проверки опубликован не будет. Копия заявления направлена губернатору", — приводит слова Пригожина пресс-служба "Конкорда".

Также стоит отдельно отметить пристальное внимание Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина к массовому сносу исторических зданий в Петербурге. К инцидентам причастны связанные с Александром Бегловым компании, Смольный же игнорирует их действия, а в отдельных случаях даёт необходимые согласования.

Учитывая столь пристальное внимание правоохранительных органов к Александру Беглову, в скором времени можно ожидать, что "ЧВК Вагнер Центр" будет введён в эксплуатацию.