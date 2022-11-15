Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Приходько

Огни горели до поздней ночи. Как Беглов пытался "ЧВК Вагнер Центр" открыть

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Стали известны подробности не анонсированного визита губернатора Санкт-Петербурга в Москву 14 ноября. По информации Telegram-каналов, глава города посетил Генпрокуратуру, после чего в срочном порядке начал работу по вводу в эксплуатацию здания "ЧВК Вагнер Центра".

Огни горели до поздней ночи. Как Беглов пытался "ЧВК Вагнер Центр" открыть

"Сегодня у Александра Дмитриевича выдался очень тяжёлый день и не менее тяжёлый вечер. А все дело в том, что губернатор Северной столицы весьма неприятно для себя съездил в Москву. Причем, не на фуршет или к друзьям, а в ту самую Генпрокуратуру, где на него лежит (как минимум) несколько заявлений от Пригожина (и мало ли от кого ещё). Как итог, огни в окнах Смольного горели до самой поздней ночи. Буквально недавно закончилось совещание губернатора с узким кругом приближённых ему лиц по вопросу, как можно максимально быстро дать все необходимые разрешения для введения в эксплуатацию "ЧВК Вагнер Центр", — пишут каналы.

Для решения вопроса были вызваны спецпредставитель губернатора Андрей Захватов, вице-губернаторы Борис Пиотровский, Николай Линченко и Анатолий Повелий, а также представители пиар-блока в лице Инны Карпушиной и Елены Никитиной.

Причиной визита Беглова в Генпрокуратуру и спешного решения по "ЧВК Вагнер Центру" может являться недавнее обращение петербургского бизнесмена и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с просьбой проверить губернатора по статье 275 УК РФ "Государственная измена".

Ранее в СМИ появилась информация, что Александр Беглов может быть причастен к финансированию украинского националистического батальона "Азов" (признан в России террористической организацией), а также связан с сбежавшим на Украину журналистом Александром Невзоровым (признан иноагентом). Кроме того, в Петербурге наблюдались серьёзные проблемы с частичной мобилизацией, на которой зарабатывают лояльные губернатору бизнесмены. Со ссылкой на собственный источник, один из Telegram-каналов приводит слова губернатора, прозвучавшие на экстренной встрече.

"Если военная контрразведка начнет проверку, то стопроцентно это просто так не закончится. Все сядут. Ведь у каждого рыльце в пуху. И мы либо успокоим Пригожина, либо закончим за решеткой", — якобы заявил губернатор собравшимся.

Кроме того, в конце октября Евгений Пригожин направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить Беглова на создание ОПГ с целью расхищения городского бюджета.

"Мною, Пригожиным Евгением Викторовичем, было отправлено в Генпрокуратуру РФ заявление о преступлении с просьбой провести проверку по возможному факту создания губернатором Бегловым А. Д. организованного преступного сообщества на территории Санкт-Петербурга с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников. Текст заявления до окончания проверки опубликован не будет. Копия заявления направлена губернатору", — приводит слова Пригожина пресс-служба "Конкорда".

Также стоит отдельно отметить пристальное внимание Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина к массовому сносу исторических зданий в Петербурге. К инцидентам причастны связанные с Александром Бегловым компании, Смольный же игнорирует их действия, а в отдельных случаях даёт необходимые согласования.

Учитывая столь пристальное внимание правоохранительных органов к Александру Беглову, в скором времени можно ожидать, что "ЧВК Вагнер Центр" будет введён в эксплуатацию.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург александр беглов евгений пригожин александр бастрыкин
Новости
Правозащитник Барака: Киеву нужен контроль над фото из Херсона
Военные ВС РФ применяют ретрансляторы на Украине для улучшения качества связи
Миловидов: накал противоречий на Западе из-за РФ может привести к развалу ЕС
Украинский журналист: Россия открыла второй фронт против США
Политолог Живов: ядерных ударов по территории Украины не избежать
ВС РФ уничтожили на Украине энергообъект, снабжавший две области
Рогозина возмутили россияне со счетами в иностранных банках: "За врага"
FT: Участники G20 в коммюнике осудили конфликт на Украине
Вдова Жванецкого: сатирик был бы расстроен из-за конфликта на Украине
Пентагон: США будут поставлять военную помощь Киеву столько, сколько потребуется
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский посетил Херсон и заявил, что Украина готова к миру

Зеленский прибыл в Херсон.

Зеленский посетил Херсон и заявил, что Украина готова к миру
MWM: на стороне ВСУ воюют три категории иностранных наёмников
Мир. Новости мира
MWM: на стороне ВСУ воюют три категории иностранных наёмников
Силовые структуры
Жителей Херсона начали привязывать к столбам после прихода ВСУ
Мир. Новости мира
Коц: в Пентагоне придумали, как разгромить Москву: "Всё произойдёт быстро"
Ольга Лебедева Игры кончились: Афганистан отныне будет жить по законам шариата Ольга Лебедева Соломон Соловьев Знак зодиака 15 ноября: знаменитые Скорпионы Соломон Соловьев Сергей Лебедев В России снятие грифа секретности не всегда приводило к нужному результату Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Британцы назвали средневековьем привязывание людей к столбам в Херсоне
Силовые структуры
Артиллерия ВС РФ ликвидировала полевой лагерь ВСУ в зоне СВО на Днепре
Плакаты с образом русского солдата появились на улицах Рима: "Спасает Европу"
Мир. Новости мира
Плакаты с образом русского солдата появились на улицах Рима: "Спасает Европу"
Последние материалы
Военный эксперт Шурыгин: США жизненно необходима зимняя передышка на Украине
Система капельного полива: главные подводные камни
Игры кончились: Афганистан отныне будет жить по законам шариата
Член комитета Госдумы об индексации пенсий: дефицит бюджета на три года
Экс-премьер Чарногурский: многие жители Словакии поддерживают спецоперацию РФ
Рогов: ВСУ бросают тела погибших, чтобы скрыть потери и ради денежной выгоды
Россияне жалуются на воров канализационных люков: опасно ходить и ездить
Калеб Ларсон: промышленную базу США нужно снимать с мирного базиса
FP: Зеленский издал указ, который подорвал боевой дух украинцев
Обозреватель TAC Снайдер: США должны отказаться от попыток загнать РФ в угол
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников