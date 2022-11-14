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Автор Александр Приходько

Советница Беглова по IT и два вице-губернатора сорвали внедрение Единой карты школьника в Петербурге

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Вице-губернатор Валерий Москаленко пообещал к 1 сентября 2023 года оснастить все школы Санкт-Петербурга безналичной системой оплаты питания, ей является Единая карта школьника. Ответственный за внедрение вице-губернатор Станислав Казарин обещал это сделать еще к сентябрю прошлого учебного года. Проект был запущен 8 лет назад, ежегодно город тратит на него порядка 1,6 миллиарда рублей.

Советница Беглова по IT и два вице-губернатора сорвали внедрение Единой карты школьника в Петербурге

На минувшей неделе ответственный за социальное питание вице-губернатор Валерий Москаленко посетил с проверкой пищеблок школы №320 Приморского района. Особое внимание он уделил системе оплаты питания с помощью системы Единая карта школьника. Чиновник заявил, что к настоящему времени системой пользуется 85% школ, а к 1 сентября 2023 года ей должны быть оснащены оставшиеся.

"Сегодня в городе порядка 85% школ подключены к Единой системе учета школьного питания. Ставим перед собой задачу к началу следующего учебного года дооснастить все школы города необходимым оборудованием и перевести их на единую систему безналичной оплаты", — заявил Москаленко.

Еще в октябре 2020 года родители школьников массово жаловались на отсутствие терминалов для оплаты питания Единой картой в столовых образовательных учреждений. В тех школах, где они были, регулярно происходили сбои. Ответственный за внедрение системы Комитет по информатизации и связи обещал закончить все необходимые работы в 2021 году.

На 2020 год системой было оснащено 679 школ Петербурга, ежегодно на поддержание ее работы и оснащение оставшихся образовательных учреждений тратилось 1,6 миллиарда рублей. Руководил Комитетом по информатизации и связи на тот момент Станислав Казарин, на должность он был назначен губернатором Александром Бегловым в 2019 году.

В марте 2021 года Беглов повысил Казарина уже до вице-губернатора, отдав ему в ведение в том числе и Комитет по информатизации и связи. Председателем комитета стала Юлия Смирнова, советница Александра Беглова по IT. Как отмечала "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники, Смирнова несколько лет была помощницей Беглова. В сферу ее задач входила в том числе и настройка личных компьютеров губернатора.

В феврале 2022 года Смирнова отчиталась о проделанной почти за год работе на новом месте. К тому моменту система была внедрена в 683 школьных столовых. Напомним, годом ранее Казарин отчитывался о 679 объектах. То есть за год комитет оснастил всего лишь четыре школы. Несмотря на столь, мягко говоря, низкий показатель, Смирнова пообещала дооборудовать оставшиеся школы в 2022 году.

В ноябре, на минувшей неделе, курирующий Управление социального питания вице-губернатор Валерий Москаленко уже не стал называть точного количества школ, присоединенных к Единой системе учета школьного питания, но заявил, что таких учебных заведений порядка 85%. Учитывая, что в Петербурге всего немногим менее 800 школ, то речь идет примерно о 680 объектах. То есть за год этот показатель остался на уровне прошлого года. Это не помешало Москаленко в очередной раз пообещать, что проект будет полностью осуществлен к 1 сентября 2023 года.

Таким образом, внедрение Единой карты школьника в Петербурге фактически заморожено. Непосредственным воплощением проекта занимается советница Александра Беглова, глава Комитата по информатизации и связи Юлия Смирнова, ее работу в этом направлении курируют два вице-губернатора, Станислав Казарин и Валерий Москаленко. Все трое ежегодно дают обещания довести проект до логического конца. А город тем временем ежегодно тратит на проект порядка 1,6 миллиарда рублей. Куда идут эти деньги на самом деле и почему срывом реализации программы никто в Смольном не интересуется можно лишь гадать.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург александр беглов
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