Беглов отдал историческое наследие Петербурга своей племяннице и друзьям

Государственный музей истории Санкт-Петербурга определился с подрядчиком на реставрацию стен Петропавловской крепости. Победителем торгов, не смотря на выявленные Федеральной антимонопольной службой нарушения в конкурсной документации, стало "Проектно-строительное бюро "Жилстрой". Компания принадлежит Людмиле Коган, вдове петербургского миллиардера Владимира Когана. Реставрация проводится по инициативе Владимира Путина, распорядившегося привести Петропавловскую крепость в порядок после принятия морского парада в честь Дня ВМФ.

Миллиарды в обмен на миллион

Накануне мы рассказали о реставрации и застройке "Невской мануфактуры" на Октябрьской набережной Невы. Работы также будут проводится "БФА-Девелопмент", ещё одной структурой Людмилы Коган. Компания возведёт на месте бывшей промышленной зоны жилой квартал комфорт-класса "Идеальный город". Проект был разработан ещё в 2013 году, но согласовывать его комитеты Смольного начали только в 2019 году, после избрания губернатором Александра Беглова.

Интересен тот факт, что сама территория принадлежит компании "Невская мануфактура" известного петербургского бизнесмена Алексея Устаева, основателя и владельца банк "Викинг". В 2019 году банк направил 1 миллион рублей, максимально возможную сумму, на губернаторскую избирательную кампанию Александра Беглова. После победы Белова, проект "Идеального города" был не просто согласован. Застройщику разрешили почти вдвое увеличить высотность застройки, с 40 до 75 метров, что прямо сказалось на площади жилой застройки, годной для продажи. По ценам текущего года выручка от продажи квартир в ЖК составит более 85 миллиардов рублей.

Нам удалось выяснить, что спонсировал избрание Беглова не только Алексей Устаев, но и компания, связанная с Людмилой Коган. В отчёте Санкт-Петербургской избирательной комиссии за 2019 году указано, что 1 миллион рублей на избирательную кампанию Беглова направила организация "Спецэнергосервис". У неё имеется дочерняя строительная компания "СК Энергострой", учредителем и руководителем которой является некий Константин Иванов. Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", его сын Виктор Иванов длительное время был одним из соучредителей компании "ПСБ "Жилстрой" Людмилы Коган.

Победа "ПСБ "Жилстрой" в тендере на реставрацию Петропавловской крепости также не выглядит случайной. На тендер, объявленный в августе Комитетом по госзаказу Смольного для Госмузея истории Санкт-Петербурга, помимо "ПСБ "Жилстрой", претендовало "Производственное объединение "Возрождение". После изучения конкурсной документации оно подало жалобу в Федеральную антимонопольную службу, указав на несправедливость требований, которые дают безосновательное, по их мнению, преимущество "ПСБ "Жилстрой". По условиям тендера преимущество получает преимущество та компания, которая выполнила много, но небольших реставрационных контрактов.

В конце августа издание "Деловой Петербург" подробно рассказало о заседании комиссии ФАС по данной жалобе. Чиновники Смольного и представители музея единодушно возражали против доводов "Возрождения".

"Установление данных значений обусловлено потребностью заказчика в выборе квалифицированного подрядчика, обладающего большим опытом выполнения работ, связанного с предметом контракта", — приводит их мнение "ДП".

По мнению музейщиков, лучше с реставрацией стен Петропавловской крепости справится компания с опытом исполнения небольших контрактов, нежели та, что работала с крупными объектами. На первый взгляд такая позиция трудно поддаётся логике, но всё становится на свои места, если изучить личности руководителей Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Столица спецпредставителей

Музей находится в ведении Комитета по культуре Санкт-Петербурга. В сентябре 2020 года по личной инициативе губернатора Александра Беглова заместителем Комкульта был назначен Борис Пиотровский, сын главы Эрмитажа Михаила Пиотровского, одного из ближайших друзей Беглова. Спустя всего четыре месяца, минуя кресло главы Комкульта, Беглов назначает Пиотровского-младшего сразу вице-губернатором. Сегодня в его ведении находятся целых семь комитетов Смольного, в том числе Комкульт.

Для столь стремительного карьерного взлёта перед Пиотровским предварительно был расчищен путь. Его предшественник Владимир Кириллов, числившийся вице-губернатором с 2014 года, был назначен Бегловым директором того самого Государственного музея истории Петербурга.

Кириллов получил скандальную известность в середине 90-х годов. В феврале 1996 года УБЭП возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Как оказалось, для нужд Выборгского района за государственный счёт было построено 228 социальных квартир. Но большая их часть была распродана по номинальной стоимости родственникам и друзьям чиновников Выборгского района. Главой районной администрации на тот момент был Владимир Кириллов. Но по неизвестным причинам уголовное дело до конца доведено так и не было.

Предшественник Кириллова на посту директора Государственного музея истории Петербурга Александр Калякин также не остался без внимания губернатора. После увольнения Беглов назначил Калякина своим спецпредставителем по культуре. Уникальная для России должность существует только в Петербурге и получила широчайшее распространение при Беглове. Формально спецпредставители ни за что не отвечают и их работа никак не регламентирована, при этом они наделяются фактически губернаторскими полномочиями.

Заместителем Кириллова в Государственном музее истории Петербурга стала Жанна Воробьёва. Ранее она возглавляла Комитет по образованию, но в июле 2020 года Александр Беглов и её сделал одним из своих спецпредставителей.

Показательно, что музей истории Санкт-Петербурга не первое учреждение культуры, перешедшее под контроль окружения Беглова. В 2009 году был учреждён Фонд "Кронштадтского Морского собора", специализирующегося на реставрации религиозных объектов культурного наследия. Председателем попечительского совета стал Александр Беглов.

Главой фонда он сделал Андрея Кононова, на тот момент замглавы Кронштадтского района, уволившегося с чиновничей должности после скандала с использованием служебного положения в личных целях. Главой ревизионной комиссии фонда стал друг Беглова Александр Захватов. После избрания на губернаторский пост, Беглов сделал Захватова одним из первых своих спецпредставителей, а Кононова главой Кронштадсткого района, откуда он с позором увольнялся.

Семейная культура

Уже на основе этих фактов можно сделать вывод о полном контроле Александра Беглова через лояльных людей за всем сектором культуры Петербурга в целом, и за Государственным музеем истории Петербурга в частности. Однако вся выстроенная структура дополнительно скреплена родственными узами.

Единственной советницей Кириллова в музее числится Екатерина Беглова, племянница губернатора Александра Беглова. За свои советы родственница губернатора ежемесячно получает официальную зарплату почти в 300 тысяч рублей.

До музея Екатерина Беглова работала в одной из структур Комитета по градостроительству и занималась согласованием фасадов для застройщиков. Её непосредственным руководителем в тот период был Владимир Григорьев. В ноябре 2021 года Беглов снял Григорьева с должности и сделал его своим очередным спецпредставителем по градозастройке. Главой КГА губернатор назначил свою советницу Юлию Киселёву.

Недавно Екатерина Беглова стала одной из фигурантов расследования "Хроники.Медиа" об имуществе губернатора Петербурга. Записанного на родственниках. Она является дочерью одного из старших братьев Александра Беглова, который в настоящее время проживает с женой в Эстонии.

До 2016 года Екатерина Беглова владела квартирой в ЖК "Парадный квартал", одном из самых дорогостоящих комплексов Петербурга. Стоимость 92-метровой квартиры оценивается примерно в 70 миллионов рублей. Каким образом чиновница, официальный доход которой на тот момент едва превышал полмиллиона рублей в год, стала владелицей квартиры не известно. В 2016 году Беглова продала дорогостоящее имущество Ольге Кудряшовой, младшей из официальных дочерей Александра Беглова. Если верить декларациям, продала квартиру Беглова по родственной цене — порядка 8 миллионов рублей. Всего на Беглова и его родню, как указывают "Хроники.Медиа", зарегистрировано имущества минимум на 1,5 миллиарда рублей.

Одним из ключевых моментов расследования стало выявление у Беглова внебрачной дочери Александры Бегловой. Её матерью является Ксения Малинина, выпускница и доцент Санкт-Петербургского Архитектурно-строительного университета. Именно там учился, а затем и преподавал будущий губернатор Петербурга Александр Беглов.

Данный факт особенно интересен в контексте победы "ПСБ "Жилстрой" на реставрацию стен Петропавловской крепости. В одно время с Малининой в ГАСУ учились нынешняя владелица "ПСБ "Жилстрой" Людмила Коган и её покойный муж.

Предсказуемый итог

Приведённые факты дают весомые основания полагать, что руководство "ПСБ "Жилстрой" может быть давно и довольно близко знакомо с семьёй Александра Беглова и им лично. Это объясняет активное участие связанной с "ПСБ "Жилстрой" компании в избирательной кампании губернатора. Беглов, в свою очередь, через своих ставленников и родственников полностью контролирует весь культурный и строительный сектора Петербурга, что позволяет проводить государственные тендеры в требуемом русле.

Описанный инцидент можно было бы счесть за случайность, но это не первый случай, когда спонсорам избирательной кампании Беглова сопутствует необъяснимая удача. Как уже отмечалось, после его избрания был разморожен проект застройки "Невской мануфактуры", владелец которой дал на кампанию 1 миллион рублей.

В сентябре стало известно, что НПО "Спецматериалы" Михаила Сильникова стали главным подрядчиком Смольного по оснащению мобилизованных обмундированием. Компании дали фактически неограниченный доступ к резервному фонду Петербурга. А в 2019 году НПО "Спецматериалы" пожертвовали Беглову на избрание 1 миллион рублей. Тут прослеживается уже не случайность, но закономерность.

В таких обстоятельствах другой закономерностью может стать результат реконструкции стен Петропавловской крепости. Последний раз их ремонтировали в начале 2000-х годов, при подготовке к празднованию 300-летия города. На подготовку выделили порядка 40 миллиардов рублей, большая часть из которых ушла на реставрацию крепости. Но к назначенному сроку выяснилось, что был проведён лишь незначительный косметический ремонт стен.

Тем не менее, работу приняли, хотя директора Государственный музей истории Санкт-Петербурга Бориса Аракчеева сняли в 2006 году. В последующем он был осуждён за хищения, в том числе за незаконную сдачу помещений крепости в аренду. Самое интересное в этой истории, что курировала подготовку города к празднику, в том числе реставрацию стен Петропавловской крепости, Маргарита Рудакова. На сегодняшний день она является ещё одним спецпредставителем Александра Беглова, по своей влиятельности соперничая с Александром Захватовым.

В контексте всего вышесказанного, вероятность выполнения президентского распоряжения о приведении Петропавловской крепости в порядок оказывается под большим вопросом. К делу Беглов привлёк своих спецпредставителей, родственников и друзей, но это ровным счётом ничего не говорит об их профессионализме и ответственности.