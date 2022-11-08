В Сети опубликовали документ, доказывающий причастность губернатора Беглова к коррупционным схемам

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов может быть причастен к коррупционным схемам, выяснили авторы опубликованного в Телеграме расследования. На основе информации от расследователей прокуратура может возбудить уголовное дело в отношении градоначальника.

По Сети расходится информация о коррупционных схемах губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Как утверждают авторы документа, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получена информация о деятельности на территории Санкт-Петербурга преступного сообщества во главе с губернатором города Бегловым. Документ содержит более 100 страниц. В нем в подробностях рассказывается, как градоначальник приложил немало усилий, чтобы превратить некогда процветающий город в личную денежную кормушку, которая многие года будет спонсировать роскошную жизнь его детей, внуков и других родственников.

Сообщается, что Беглов мог организовать устойчивые коррупционные связи среди городских чиновников различного уровня. Эти лица занимают ключевые руководящие позиции как в законодательной, так и исполнительной ветвях власти, что позволяет им принимать решения, которые негативно сказываются на экономической ситуации в Санкт-Петербурге. Помимо данных чиновников, в городе проживают и ведут свой бизнес ряд родственников и партнеров губернатора, которые получают преференции, позволяющие им, среди прочего, обогащаться на городском бюджете.

В документе подчеркивается, что общая стоимость недвижимости семьи Беглова составляет 1,5 миллиарда рублей. Авторы документы указывают, что реализовывать преступные схемы губернатору может помогать один из его ближайших партнеров и друзей — Александр Захватов. Он занимается организацией контактов и личных встреч заинтересованных лиц с губернатором на платной основе. По версии СМИ, встреча может оцениваться в один миллион рублей, а за передачу личного сообщения нужно заплатить 200 тысяч рублей.

Как утверждают авторы расследования, губернатор Александр Беглов причастен к продвижению интересов "градостроительного лобби", о чем неоднократно сообщали СМИ. Помимо того, градоначальник мог принимать участие в незаконной продаже Конюшенного ведомства своему давнему другу и партнеру, предпринимателю Году Нисанову, чья компания совсем недавно стала фигурантом уголовного дела, возбужденного из-за превышения должностных полномочий. Также авторы документа в подробностях рассказывают о коррупции в подведомственных Смольному комитетах и на государственных заказах для нужд города. С полной версией документа можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, журналисты неоднократно обращали внимание на коррупцию при губернаторстве Александра Беглова. Так, Санкт-Петербург за время управлением Бегловым вошел в топ-10 самых коррумпированных регионов России.