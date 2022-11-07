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Автор Александр Приходько

Вместо решения городских проблем: Петербургский губернатор Беглов пытался угрожать проблемами петербургским и федеральным СМИ

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Еще в начале сентября Александр Беглов написал заявления во всевозможные проверяющие органы с требованием "принять меры" к главным редакторам средств массовой информации, критикующих его работу. Вот только заявление градоначальника Петербурга оставили без внимания — СМИ никаких законов не нарушали.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, похоже, "всерьёз" воспринял критику в свой адрес и решил с ней покончить. Для этого градоначальник написал заявления с требованиями провести проверки критикующих его средства массовой информации и разослал их по всевозможным инстанциям.

 
 
 

Так, в сеть просочилась копия заявления, написанного на имя главы ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Романа Плугина. Беглов требует проверить материалы с критикой его работы и главных редакторов изданий эти статьи разместивших. В заметках раскрываются предположительные коррупционные схемы приближенных губернатора и людей, которые могут быть с ним связаны в различных сферах бизнеса — строительство, торговля, сфера социального питания.

Не понравились губернатору упоминания так называемой "Курортной мафии" — ранее Беглов возглавлял Курортный район Санкт-Петербурга, а после того, как стал "править" всем городом на высшие посты в исполнительной, законодательной власти и избиркому, по странному "стечению обстоятельств" назначаются выходцы именно оттуда. Также Беглов посчитал "вмешательством в личное пространство" упоминание его зятя, занимающего высокую должность в "Газпроме" и помощников губернатора братьев Захватовых, которых называют "кошельками Смольного". Не нравится губернатору, родившемуся в Баку и то, что СМИ рассказывают о разросшейся империи его друга и земляка, главы азербайджанской диаспоры Вагифе Мамишеве.

Главе Смольного показались "оскорбительными" заметки, критикующие его деятельность на посту губернатора в федеральных изданиях "Новый День", "Накануне", Pravda.Ru, "Аргументы Недели", "Экспресс-газете" и "Блокноте". По мнению Александра Беглова, СМИ, у которых нет "прописки" в Санкт-Петербурге, значит они "не имеют права" говорить о недочетах в его деятельности и раскрывать детали коррупционных махинаций, происходящих во втором по величине городе в России. По всей видимости градоначальнику неизвестно, что федеральные средства массовой информации зачастую имеет собственных корреспондентов или даже коррпункты в значимых регионах страны. Есть у Беглова и претензии к местным СМИ, вроде "Петербург Ньюз", "Городового" или "Питерских заметок" — по мнению градоначальника они "задевают его деловую репутацию" рассказывая о чисто внутригородских проблемах, появившихся за время его правления.

Нужно подчеркнуть тот факт, что градоначальник не спешит решать сами проблемы, которые обозначены журналистами — провал мусорной и транспортной реформ в городе, проблемы с очисткой Санкт-Петербурга от снега, наледи и сосулек, ветхие трубы теплосетей, нехватку рабочей силы на улицах города и неконтролируемая застройка города однотипными домами в тех районах, где нет даже элементарной инфраструктуры. Вместо этого губернатор Беглов пытается "заткнуть" журналистов, "посмевших" его критиковать.

Как сообщает Телеграм-канал "Кремлёвский кейс", жалобы от градоначальника поступили в начале сентября, а хода им никто так и не дал. При этом сроки проверок в большинстве случаев уже истекли. Судя по всему, в ответ на "кляузы" губернатора не нашлось повода для дальнейшего "хода дела", а обнародованные журналистами темы нашли свое подтверждение.

Редактор: Елена Тимошкина
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