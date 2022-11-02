Безопасность губернатора Беглова поставлена в приоритет при распределении бюджета на гражданскую оборону

Второй год подряд больше всего средств на эксплуатацию бомбоубежищ выделяется Василеостровскому району — то есть по месту прописки действующего градоначальника Александра Беглова. При этом этот район даже не входит в список "безопасных" по версии Смольного. В то же время в городе есть районы, которые вообще ничего не получают из бюджета на гражданскую оборону.

Ежегодно из бюджета Санкт-Петербурга выделяются миллионы рублей на содержание, эксплуатацию и ремонт защитных сооружений гражданской обороны. Правда эта сумма всегда в пределах 30 млн рублей вне зависимости от инфляции и состояния самих бомбоубежищ, которые подробно не инспектировали в городе уже 10 лет. Любопытно, что деньги на содержание продолжают выделяться, причем каким-то районам 0 рублей, а Василеостровскому аж 7,5 млн.

Правда, как уже сказано выше, именно в 2012 году последний раз МЧС публиковало данные по количеству сооружений гражданской обороны — тогда в Петербурге насчитывалось 4003 убежища общей площадью 500 тыс. кв. м, рассчитанных не более, чем на 1 млн человек. Последняя инвентаризация проводилась в 2018 году, то есть до прихода к власти нынешнего губернатора Александра Беглова. При этом, несмотря на очень нестабильную ситуацию в мире и введенный в Санкт-Петербурге режим уровня базовой готовности и обязательный усиленный контроль за подобными объектами, новой инвентаризации не предвидится.

Зато ею регулярно занимаются журналисты — последнее исследование состояния петербуржских бомбоубежищ было проведено изданием "Век". Представители СМИ выяснили, что отдельные строения были снесены для строительства жилых домов, а те, которые по документам значатся как "действующие" либо затоплены, либо наглухо заварены, либо находятся в ужасающем состоянии.

Из открытых источников стало известно, что из 18 районов города средства на содержание объектов гражданской обороны получают лишь 12, причем некоторые, как, например Московский или Пушкинский район, совсем мало — 200-500 тыс. рублей в год. При этом надо учитывать, что содержание бомбоубежищ — это не только откачка воды или плановый ремонт, но и замена комплектующих — от запасов питания до фильтров для воздуха, которые нужно регулярно обновлять. С этим в Петербурге тоже не все в порядке — как сообщают федеральные СМИ, закупки на комплектующие для гражданской обороны регулярно проводит только "Петербургский метрополитен", районные администрации делают это очень неохотно и не часто.

Как уже говорилось ранее, самый "жирный" кусок на обеспечение безопасности граждан достается Василеостровскому району Санкт-Петербурга. В 2022 он получил 7,5 млн рублей в следующем, 2023, согласно проекту бюджета должен получить еще столько же. При этом этот район даже не входит в список безопасных районов, куда в случае возникновения Чрезвычайной Ситуации будут эвакуировать людей. Напомним, что 25 октября Смольный озвучил, какие именно районы считаются безопасными — Выборгский, Курортный, Красносельский, Колпинский, Приморский, Пушкинский, Петродворцовый. Если сравнить список с приведенной выше таблицей выделенных средств, то можно не найти, например, Петродворцового района — ему не перечислили ни копейки из городского бюджета на содержание бомбоубежищ. Кстати, метро там тоже нет.

Почему же именно Василеостровский район получает наибольшее количество средств из кармана петербургских налогоплательщиков? Ответ лежит на поверхности и его дал в своем интервью телеканалу "78" сам губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в 2020 году:

— Я здесь живу. Я люблю Васильевский остров, здесь росли мои дети.

Получается, что наиболее востребованы сегодня отдельные защитные сооружения Василеостровского района, причем рассчитанные далеко не для всех — а для отдельных жителей острова и, судя по всему, его уже выросших детей. Иначе объяснить такую разницу в суммах расходов на содержание бомбоубежищ не получается.