Почему жители Минеральных вод недовольны работой Сергиенко

В Минеральных водах растет недовольство работой главы администрации Минераловодского округа Вячеслава Сергиенко. Как оказалось, претензии жителей к Сергиенко имеют под собой серьезные основания.

Накануне на сайте Change.org появилась петиция за авторством некоего Максима Тамбарова, адресованная губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову. Автор просит главу региона снять с должности мэра Минеральных вод Вячеслава Сергиенко. Только за минувшие сутки под документом свои подписи оставили несколько сотен человек — на момент публикации новости под петицией набралось почти 500 автографов.

Действительно, фигура Сергиенко вызывает крайне противоречивые впечатления у жителей Минеральных вод. И у них имеются основания, чтобы просить губернатора Ставропольского края снять с должности Вячеслава Сергиенко.

Сергиенко известен тем, что в 90-х работал налоговым инспектором ФНС РФ по Ленинскому району Ставрополья. Тогда городской суд признал его в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве и приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

Еще одно "темное пятно" в биографии Сергиенко оставил инцидент, произошедший в мае 2013 года. Тогда он занимал должность генерального директора ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" и был задержан по подозрению в хищении 3,4 млн рублей. Дело было связано с реконструкцией напорно-канализационного коллектора в Нефтекумске. Для проведения работ были закуплены бывшие в употреблении трубы, после чего с парой фирм-однодневок заключили контракт на поставку уже закупленных материалов. При этом стоимость была завышена в несколько раз от средних ценовых предложений на рынке.

С подобной фирмой также был заключен контракт на прокладку труб, хотя к тому моменту они уже были уложены, и сделала это совершенно другая компания. После скандала Сергиенко отправили под домашний арест, а позже и вовсе уволили с должности. Соответствующий приказ отдал министр ЖКХ Ставрополья. В итоге дело развалилось, а Сергиенко вновь вернулся в структуры ЖКХ и возглавил МУП "Водоканал".

Все эти инциденты и "темное" прошлое не помешали Сергиенко занять должность главы Минеральных вод. Примечательно, что декларацию о его доходах за 2021 год журналистам не удалось найти на сайте администрации.

СМИ неоднократно обращали внимание, что Сергиенко мог оформить фиктивный развод со своей бывшей супругой Еленой Петраченковой. Сделать это имело смысл для того, чтобы скрыть информацию о доходах и многомилионных активах. Так, СМИ сообщали, что на экс-супругу зарегистрированы жилой дом площадью 718 квадратных метров в Ставрополе и 10 коммерческих помещений. С 2008 года она владеет пятью земельными участками в Калужской области. Еще четыре земельных участка записаны на нее в Ставрополе. В конце 2020 года на ее счетах находилось 75 млн рублей, 2 тыс. евро и 2,5 тыс. долларов.

Также журналисты выяснили, что дочь Сергиенко продолжает обучаться в элитном немецком вузе — университете Гумбольдта. Само учебное заведение славится либеральными и антироссийскими настроениями.

При этом всем Сергиенко продолжает позиционировать себя как "патриота", однако сам не чурается отдыхать не в родных краях, а предпочитает разъезжать по заграничным курортам. Так, журналисты выяснили, что в начале октября Сергиенко посетил Турцию, после чего посоветовал представителям бизнеса отказаться от новогодних корпоративов.

Приведенные факты говорят об истоках настроений жителей Минеральных Вод, которые не довольны руководителем администрации. Более того, журналисты указывают, что действия Сергиенко должны пристально изучаться в правоохранительных органах.