Комбинат школьного питания "КСП Василеостровский" получил иск на 42 миллиона рублей и может обанкротиться

Принадлежащий Санкт-Петербургу "Комбинат социального питания Василеостровского района", обслуживающий школы и детские сады, получил иск на 42 миллиона рублей от транспортной компании "Регион Транс". Это крупнейший иск в истории предприятия, который с высокой долей вероятности может привести к его банкротству, если руководство города не вмешается в ситуацию. А как показывает практика, Смольный предпочитает банкротить свои комбинаты, отдавая рынок соцпитания частным компаниям.

Точная причина иска на данный момент не известна. Между тем, компания "Регион Транс" была учреждена в августе 2020 года. Каким образом городской комбинат оказался должен частной фирме 42 миллиона рублей за столь короткий срок не ясно, особенно учитывая тот факт, что весь оборот "КСП Василеостровского района" за 2020-2021 годы составил менее 60 миллионов рублей.

Крайне маловероятно, что комбинат питания большую часть своих средств тратил на услуги транспортной компании, а значит задолженность могла образоваться в 2022 году, отчетность за который еще не опубликована.

Интересно, что незадолго до подачи иска у "Регион Транса" сменился владелец, 15 сентября им стал некий Александр Крутаков. Незадолго до этого, 12 августа, гендиректор сменился и на "КСП Василеостровского района", должность заняла некая Юлия Щербакова. По версии СМИ, она может быть родственницей Марии Щербаковой (ранее возглавляла администрации Центрального и Красногвардейского районов), близкой подруги экс-руководителя Управления социального питания Натальи Петровой.

Наталья Петрова руководила петербургским соцпитом с середины 90-х годов и неожиданно уволилась в конце 2019 года. Это произошло в разгар проверки Контрольно-счетной палаты, выявившей многочисленные нарушения в работе УСП. В частности, чиновница не передавала информацию в надзорные органы о нарушениях в работе комбинатов соцпита.

По данным прессы, Петрова является матерью Екатерины Чернышовой, владелицы "Фирмы Флоридан", одного из крупнейших частных комбинатов школьного питания Петербурга. Там же длительное время работала невестка Александра Захватова, близкого друга и спецпредставителя губернатора Александра Беглова. Кроме того, в 2019 году Федеральная антимонопольная служба установила, что "Фирма Флоридан" распоряжалась имуществом и сотрудниками государственного "КСП Василеостровского района" как собственными.

После увольнения Петрова сумела сохранить контроль за работой Управления соцпита, на сегодняшний день ключевые посты там занимают связанные с бывшей чиновницей люди. Так, в начале 2022 года начальником отдела технологии, стандартизации и контроля стала Ольга Гапонова, при Петровой она руководила госкомбинатом "Юность". После ухода Петровой уволилась и Гапонова, а после этого началось банкротство комбината. "Юность" оказалась в долгах перед другим госкомбинатом — "Столовая №14", руководил которым Сергей Злобин, сожитель Гапоновой и известный мошенник, причастный к рейдерским захватам.

Должность заместителя главы УСП с 2019 года занимает Наталья Валентиновна Петрова, тезка экс-главы УСП Натальи Александровны Петровой. Обе женщины фигурировали в скандале с квартирой на улице Рубинштейна. В 2017 году стало известно, что Наталья Александровна на одну чиновничью зарплату купила сразу три комнаты в коммунальной квартире на улице Рубинштейна. Она попыталась провести перепланировку, но оказалось, что разрешение согласовано на бумаге, но официально не утверждено. Согласование проводила как раз Наталья Валентиновна Петрова, на тот момент глава жилищного комитета Центрального района и заместитель Марии Щербаковой, подруги Натальи Александровны Петровой.

Руководителем Управления социального питания с ноября 2021 года является Алена Мироненко. Она длительное время работала под началом Марии Щербаковой в Администрации Центрального района и сменила Наталью Валентиновну Петрову на посту главы жилищного комитета.

Таким образом, ключевые чиновники Управления соцпитания давно и хорошо друг с другом знакомы, а некоторые из них уже участвовали в банкротстве госкомбинатов и связаны с рейдерскими захватами. Это вполне может объяснить неожиданный иск на 42 миллиона рублей к одному из последних городских комбинатов — "КСП Василеостровского района".

Ранее губернатор Александр Беглов объявил о выделении дополнительных 9 миллиардов рублей на школьное питание. Аналогичную сумму вложат в сектор родители школьников из-за повышения тарифов Смольным. Однако почти все деньги получат частные операторы питания, так как городские комбинаты в большинстве своем либо уже обанкротились, либо не имеют госконтрактов.