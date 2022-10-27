Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Александр Приходько

Вопреки обещанию Беглова комбинаты питания начали занижать калорийность школьного питания

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга завершились затянувшиеся торги за контракты на школьное питание в 2022–2023 годах. Надзорные органы их дважды блокировали из-за многочисленных и грубых нарушений. Все контракты достались частному комбинату "Фирма Флоридан" и, судя по опубликованным меню, она намерена посадить школьников на жесткую диету из выдуманных продуктов и "пустых" блюд. Накануне же губернатор Александр Беглов пообещал, что калорийность школьного горячего питания будет повышена.

Вопреки обещанию Беглова комбинаты питания начали занижать калорийность школьного питания

"Фирма Флоридан" уже несколько лет обслуживает школы и детские сады Василеостровского района. За это время Федеральная антимонопольная служба трижды штрафовала за картельные сговоры с целью незаконного получения госконтрактов. Тем не менее, чиновники не спешат убирать ее с рынка. Причина может крыться в родственных связях владелицы компании Екатерины Чернышовой и экс-главы Управления социального питания Натальи Петровой.

Бывшая чиновница руководила городским соцпитом с 90-х годов, но неожиданно уволилась в конце 2019. Это произошло в разгар проверки Контрольно-счетной палаты, выявившей, что руководство управления скрывало многочисленные нарушения, допускавшиеся комбинатами. Новый глава УСП Алексей Барабанщиков начал борьбу с картелями, и в результате "Фирма Флоридан" потеряла существенную часть контрактов, в том числе в Василеостровском районе. Там ее сменил государственный "КСП Красносельского района".

Но в конце 2021 года Барабанщиков был уволен и арестован, якобы за нанесение ущерба городскому бюджету. Это произошло вскоре после того, как он рассказал о коррупции в системе соцпита. Интересантом произошедшего СМИ указали "Фирму Флоридан" — выяснилось, что там долгое время работала невестка Александра Захватова, спецпредставителя и ближайшего друга губернатора Беглова.

Барабанщикова сменила Алена Мироненко, экс-заместитель главы Комитета по госзакупкам. Именно КГЗ проводил торги, легшие в основу обвинения против Барабанщикова. На минувшей неделе суд прекратил уголовное преследование экс-чиновника. При Мироненко сменилось руководство госкомбината "КСП Красносельского района", и предприятие не стало оказывать какого-либо существенного сопротивления "Фирме Флоридан", которая вернулась в школы и детсады Василеостровского района.

В ряде образовательных учреждений, где уже прошла смена поставщика, успели опубликовать новые меню, и они оказались значительно хуже тех, по которым детей кормил госкомбинат при Барабанщикове. Например, меню сменилось в "Гимназии петербургской культуры" №32.

Первое, что сразу бросается в глаза — резкое падение энергетической ценности школьного питания. Так, в цикличном 10-дневном меню "Фирмы Флоридан", включающем завтрак и обед, средняя энергетическая ценность указана, как 1219 ккал в день.

 

Этот же показатель у "КСП Красносельского района", кормившем гимназию №32 два года, существенно выше — 1410 ккал.

 

Стоит отметить, что оба показателя попадают в границы требований СанПиН, но если у государственного комбината энергетическая ценность питания приближена к верхнему порогу, то у частного она соответствует лишь самым минимальным требованиям. Более того, она может оказаться даже ниже, и уже нарушать нормы СанПиН.

Так, в первый же день цикличного меню "Фирма Флоридан" намерена раздавать детям яблоки массой 100 граммов. Совершенно стандартный пункт школьного меню в любом районе Петербурга. Вот только энергетическая ценность заявлена целых 97 ккал.

 

Ни в одном из нормативных документов нам не удалось обнаружить яблок со столь выдающимися показателями. Подобными фруктами школьников Петербурга не кормит ни один комбинат, у них этот показатель колеблется в стандартных пределах 40-60 ккал.

Можно было бы списать этот случай на ошибку или опечатку в документации, но не исключено, что таким образом "Фирма Флоридан" могла попытаться компенсировать низкую калорийность своего меню, так как включила в него много дешевых блюд.

Например, на обед того же первого дня рациона компания предлагает детям щи из свежей капусты со сметаной без мяса, всего 66 ккал на порцию, и рагу из овощей, 78 ккал на порцию.

 

Рецептура этих блюд четко регламентирована технико-технологическими картами. В соответствии с ними энергетическая ценность щей должна составлять 83,8 ккал, а овощного рагу 85,5 ккал. Из-за заниженной калорийности и без того низкокалорийных блюд в рационе возникает нехватка показателя энергетической ценности. "Фирма Флоридан" решила эту проблему включением в меню вафель — дешевого и высококалорийного, но далеко не самого полезного продукта. У "КСП Красносельского района" этой проблемы не возникало, так как щи госкомбинат готовил с куриным мясом.

Заниженная калорийность блюд, не соответствующая технологическим картам, наблюдается в меню "Фирмы Флоридан" практически на каждый день рациона. Особенно показательно, что меню опубликовано на фоне повышения цен на школьное питание с 1 января более чем на 30%.

Более того, губернатор Александр Беглов пообещал, что повышение тарифов приведет к повышению калорийности школьного питания. Но на примере школ Василеостровского района можно наблюдать, что процесс начался обратный.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы коррупция санкт-петербург александр беглов
Новости
Сиразетдинов: люди часто пытаются справиться с тревогой с помощью алкоголя и еды
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Донецку
Политолог: поддержка Украины продолжится независимо от итогов выборов в США
В Волгограде 18-летние парни почувствовали себя гангстерами и убили IT-эксперта
Заския Эскен предложила поднять Украину за счёт немецких богачей
Рада: Зеленский увеличил расходы на оборону на десять млрд долларов
Автоэксперт Лысаков оценил ситуацию на российском автомобильном рынке
Леонков: Киев понимает, что проиграл РФ, поэтому готов взорвать грязную бомбу
Экс-посол Украины Мельник потребовал у ФРГ лазерное оружие
Михельсон: ближайшая зима в Европе будет легче последующих из-за дефицита СПГ
Популярное
Мир. Новости мира
США готовятся: "Русские увидят ядерные грибы и вдохнут свой пепел"

Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.

США готовятся: "Русские увидят ядерные грибы и вдохнут свой пепел"
В Днепропетровске ударом ВС РФ поражена войсковая часть ВСУ
Силовые структуры
В Днепропетровске ударом ВС РФ поражена войсковая часть ВСУ
Мир. Новости мира
VA: США могут избавиться от президента Зеленского после компромисса с Россией
Мир. Новости мира
Коц: Пентагон перебросил на границу с Украиной элиту американской армии
Анжела Якубовская Ирина Мирошниченко: за моим успехом стоит огромный труд Анжела Якубовская Людмила Черткова Вашингтон в ярости: саудиты сорвали "секретную" нефтяную сделку Людмила Черткова Любовь Степушова Послание Сунаку: "друзья" Украины во власти долго не удерживаются Любовь Степушова
Силовые структуры
Стремоусов: заявления Киева о накоплении сил для атаки на Херсон — ложь
Мир. Новости мира
Полковник Макгрегор о первых признаках поражения США на Украине: "Уже на краю"
Президент РФ Путин готовится к решающей схватке с ВСУ после условного затишья
Силовые структуры
Президент РФ Путин готовится к решающей схватке с ВСУ после условного затишья
Последние материалы
Ирина Мирошниченко: за моим успехом стоит огромный труд
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 61,36 рубля
Захарова: Макрону нужно решить, за мир он или за поставки оружия Киеву
Адвокат: заявление сенатора Климова об иноагентах — его частное мнение
National Interest: в США с восторгом отозвались о российских Су-27
YASNO: половина Киевской области может остаться без света
ГД РФ разрешила частичную мобилизацию судимых за тяжкие преступления
Доходы семей почти половины мобилизованных Хакасии ниже прожиточного уровня
Колташов: Польша придумала новую схему, чтобы забрать себе часть Украины
Сенатор Климов: "Мои слова об уехавших из России после 24 февраля "передёрнули"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников