Вопреки обещанию Беглова комбинаты питания начали занижать калорийность школьного питания

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга завершились затянувшиеся торги за контракты на школьное питание в 2022–2023 годах. Надзорные органы их дважды блокировали из-за многочисленных и грубых нарушений. Все контракты достались частному комбинату "Фирма Флоридан" и, судя по опубликованным меню, она намерена посадить школьников на жесткую диету из выдуманных продуктов и "пустых" блюд. Накануне же губернатор Александр Беглов пообещал, что калорийность школьного горячего питания будет повышена.

"Фирма Флоридан" уже несколько лет обслуживает школы и детские сады Василеостровского района. За это время Федеральная антимонопольная служба трижды штрафовала за картельные сговоры с целью незаконного получения госконтрактов. Тем не менее, чиновники не спешат убирать ее с рынка. Причина может крыться в родственных связях владелицы компании Екатерины Чернышовой и экс-главы Управления социального питания Натальи Петровой.

Бывшая чиновница руководила городским соцпитом с 90-х годов, но неожиданно уволилась в конце 2019. Это произошло в разгар проверки Контрольно-счетной палаты, выявившей, что руководство управления скрывало многочисленные нарушения, допускавшиеся комбинатами. Новый глава УСП Алексей Барабанщиков начал борьбу с картелями, и в результате "Фирма Флоридан" потеряла существенную часть контрактов, в том числе в Василеостровском районе. Там ее сменил государственный "КСП Красносельского района".

Но в конце 2021 года Барабанщиков был уволен и арестован, якобы за нанесение ущерба городскому бюджету. Это произошло вскоре после того, как он рассказал о коррупции в системе соцпита. Интересантом произошедшего СМИ указали "Фирму Флоридан" — выяснилось, что там долгое время работала невестка Александра Захватова, спецпредставителя и ближайшего друга губернатора Беглова.

Барабанщикова сменила Алена Мироненко, экс-заместитель главы Комитета по госзакупкам. Именно КГЗ проводил торги, легшие в основу обвинения против Барабанщикова. На минувшей неделе суд прекратил уголовное преследование экс-чиновника. При Мироненко сменилось руководство госкомбината "КСП Красносельского района", и предприятие не стало оказывать какого-либо существенного сопротивления "Фирме Флоридан", которая вернулась в школы и детсады Василеостровского района.

В ряде образовательных учреждений, где уже прошла смена поставщика, успели опубликовать новые меню, и они оказались значительно хуже тех, по которым детей кормил госкомбинат при Барабанщикове. Например, меню сменилось в "Гимназии петербургской культуры" №32.

Первое, что сразу бросается в глаза — резкое падение энергетической ценности школьного питания. Так, в цикличном 10-дневном меню "Фирмы Флоридан", включающем завтрак и обед, средняя энергетическая ценность указана, как 1219 ккал в день.

Этот же показатель у "КСП Красносельского района", кормившем гимназию №32 два года, существенно выше — 1410 ккал.

Стоит отметить, что оба показателя попадают в границы требований СанПиН, но если у государственного комбината энергетическая ценность питания приближена к верхнему порогу, то у частного она соответствует лишь самым минимальным требованиям. Более того, она может оказаться даже ниже, и уже нарушать нормы СанПиН.

Так, в первый же день цикличного меню "Фирма Флоридан" намерена раздавать детям яблоки массой 100 граммов. Совершенно стандартный пункт школьного меню в любом районе Петербурга. Вот только энергетическая ценность заявлена целых 97 ккал.

Ни в одном из нормативных документов нам не удалось обнаружить яблок со столь выдающимися показателями. Подобными фруктами школьников Петербурга не кормит ни один комбинат, у них этот показатель колеблется в стандартных пределах 40-60 ккал.

Можно было бы списать этот случай на ошибку или опечатку в документации, но не исключено, что таким образом "Фирма Флоридан" могла попытаться компенсировать низкую калорийность своего меню, так как включила в него много дешевых блюд.

Например, на обед того же первого дня рациона компания предлагает детям щи из свежей капусты со сметаной без мяса, всего 66 ккал на порцию, и рагу из овощей, 78 ккал на порцию.

Рецептура этих блюд четко регламентирована технико-технологическими картами. В соответствии с ними энергетическая ценность щей должна составлять 83,8 ккал, а овощного рагу 85,5 ккал. Из-за заниженной калорийности и без того низкокалорийных блюд в рационе возникает нехватка показателя энергетической ценности. "Фирма Флоридан" решила эту проблему включением в меню вафель — дешевого и высококалорийного, но далеко не самого полезного продукта. У "КСП Красносельского района" этой проблемы не возникало, так как щи госкомбинат готовил с куриным мясом.

Заниженная калорийность блюд, не соответствующая технологическим картам, наблюдается в меню "Фирмы Флоридан" практически на каждый день рациона. Особенно показательно, что меню опубликовано на фоне повышения цен на школьное питание с 1 января более чем на 30%.

Более того, губернатор Александр Беглов пообещал, что повышение тарифов приведет к повышению калорийности школьного питания. Но на примере школ Василеостровского района можно наблюдать, что процесс начался обратный.