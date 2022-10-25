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Автор Александр Приходько

Беглов урезает финансирование строительства метро в два раза

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Губернатор Санкт-Петербурга предложил резко сократить финансирование строительства метрополитена на 17,1 млрд рублей. Это больше половины от того, что изначально закладывали в программу. Возникает логичный вопрос, о каких 89 новых станциях метро может идти речь, когда Смольный намерен сократить финансирование.

Беглов урезает финансирование строительства метро в два раза

Согласно поправке к проекту корректировки бюджета, внесенной губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, расходы адресной программы на строительство новых станций метрополитена снижаются на 17,1 млрд рублей. При этом в действующей версии бюджета они составляли 30 млрд рублей.

Больше всего планируют урезать со строительства участка коричневой ветки "Юго-Западная" — "Путиловская" — 13,1 млрд рублей. Помимо того, на 2,1 млрд рублей будет урезано финансирование на возведение станции "Горный институт".

При этом ранее открытие 89 новых станций метро в Санкт-Петербурге к 2050 году эксперты назвали "научной фантастикой". Одной из главных причин являются громкие скандалы, связанные с монополистом — "Метростроем северной столицы" (МССС). Его предшественника компанию "Метрострой" могли довести до намеренного банкротства. Несмотря на то, что компания имела огромный опыт в строительстве петербургской подземки, в Смольном решили не оказывать ей никакой финансовой помощи.

Помимо того, у "Метростроя северной столицы" нет в наличии никакого оборудования, а берет он его в аренду у компании-предшественника — "Метростроя". При этом техника находится в залоге у банка ФК "Открытие" и подлежит дальнейшей реализации, однако и тут не обошлось без серьезных проблем. В начале месяца стало известно, что соответствующие торги вновь не состоялись. Планировалось, что будут реализованы 126 единиц оборудования в ходе проведения одного тендера, стоимость которого достигла 706 млн рублей, но заинтересованных так и не нашлось.

Стоит отметить и тот факт, что МССС уже пять раз не смог провести торги на закупку оборудования для техники — проходческого комплекса S-782 Herrenknecht. Если быть точнее, то речь идет о необходимой детали для проходческого щита "Надежда", без которого будет попросту невозможно довести до конца проекты двух линий петербургской подземки.

Помимо вышеперечисленных причин, поводом для сомнений в обещаниях Беглова по строительству 89 новых станций можно выделить и другие немаловажные факторы. Например, резкое сокращение Смольным бюджета на строительство метрополитена, а также проблемы с отсутствием перспективного планирования.

Так, общая сумма, заложенная в бюджет на строительство новых станций, значительно сократилась. Если в 2021 году в рамках бюджета на плановый 2023 года было заложено порядка 55 млрд рублей, то впоследствии в рамках проекта бюджета на 2023 и плановые 2024 и 2025 годы она сократилась до 30 млрд рублей.

Теперь же стало известно, что и эту сумму планируется урезать на 17,1 млрд рублей. Таким образом от запланированных 55 млрд рублей в рамках бюджета на 2023 год останется лишь 12,9 млрд рублей. Отсюда возникает логичный вопрос, о каких 89 новых станциях к 2050 году может идти речь, если Смольный настолько сокращает финансирование метрополитена.

Ранее журналисты обратили внимание, что губернатор Петербурга Александр Беглов слаб в математике. Так, согласно его обещанию по строительству 89 новых станций, не сложно подсчитать, что ежегодно в Северной столице должны открываться как минимум три станции подземки, однако за последние три года не открылось ни одной станции метро. Это в очередной раз ставит под сомнения громкие заявления градоначальника.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург александр беглов
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