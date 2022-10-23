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Автор Александр Приходько

Петербург уже трясет от страха очередного "снежного коллапса"

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Жители Санкт-Петербурга уже находятся в ожидании новой "катастрофы" зимой 2022-2023 года. Активисты движения "Город перемен" отмечают, что в Северную столицу еще не пришла зима, а город уже начинает трясти — причем не от холода, а от страха очередного "снежного коллапса".

Петербург уже трясет от страха очередного "снежного коллапса"

Чиновники Смольного под руководством губернатора Александра Беглова неоднократно заявляли о готовности Петербурга к возможным снегопадам в зимний период, однако представители экспертного сообщества этой уверенности не разделяют. Прошлой осенью градоначальник также уверял горожан в полной готовности к любым чрезвычайным ситуациям, но в итоге Северную столицу ждал настоящий "снежный апокалипсис". Как напоминают активисты, треть месячных осадков в сутки привела к десятибалльным пробкам и огромным сугробам, некоторые из которых таяли буквально до лета, превращаясь в грязевые горы. И в этом году ситуация рискует повториться вновь.

Чтобы победить стихию, минувшей зимой городу не хватило снегоуборочной техники. По мнению общественников, сейчас в Смольном уже совершена главная ошибка по закупке такого оборудования, а именно установление предельных сроков его поставки, согласно которым город должен быть обеспечен техникой до конца года. Таким образом, если она поступит в парк 31 декабря, все обязательства будут выполнены. Однако в прошлом году первый снег выпал уже в октябре, а крупные снегопады начались в конце ноября. В случае повторения такого погодного сценария, специализированной техники вновь может не хватить для оперативного реагирования коммунальных служб.

Кроме того, не все улицы исторической части города приспособлены для проезда крупногабаритных снегоуборочных машин. Справиться со снегом и льдом в центре часто можно только с помощью дворников, либо небольшой спецтехники. Но дефицит работников ручного труда и специально обученных водителей по аналогии с прошлым годом фиксируется и сейчас. Тогда не хватало около 5 тысяч человек, сегодня — порядка 3 тысяч специалистов. При этом потока желающих на эту должность не наблюдается. Активисты отмечают, что в Санкт-Петербурге на сегодняшний день дворников примерно в 9 раз меньше, чем в Москве, хотя площадь уборки в столице почти в три раза больше (170 млн кв. м против 59,3 млн кв. м). Даже в том случае, если обновится весь парк снегоуборочных машин в Петербурге, на них элементарно будет некому работать.

Комментируя ситуацию, психолог Карина Ткаченко подтвердила, что у жителей Северной столицы действительно появляется страх, но боятся они не самой надвигающейся зимы, а опасных для жизни условий, в которых им вновь придется оказаться, если городские службы не исправят ошибки прошлых лет.

"Люди боятся чего? Если ты идешь как партизан по тротуару, где вытоптана такая узкая тропинка, потому что никто не убирает этот снег, а над тобой висят полутораметровые сосульки, и ты понимаешь, что в любой момент эта глыба может сорваться на тебя, и у тебя шансов выжить почти никаких, то это не боязнь зимы, это боязнь плохих условий, в которых ты находишься — буквально опасных условиях, опасных для жизни. Не убирается снег, не чистятся крыши и так далее", — объяснила Ткаченко.

"Город перемен" также напомнил, что ответственность за прошлогодних "снежный коллапс" городские власти любыми способами пытались с себя снять. Так, по версии Смольного, в числе виноватых оказались император Петр I, который выбрал неудачное месторасположение для Северной столицы, управляющие компании, которые не чистили снег, сама аномальная зима, ну и, конечно же, горожане, которые якобы ничем не помогали.

На фоне складывающейся ситуации и прогнозируемой ранней зимы активисты призывают петербуржцев уже сейчас закупаться снегоуборочными лопатами, так как, по всей видимости, и в этом году борьбу со снегопадами горожанам вновь придется вести без помощи правительства Санкт-Петербурга.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы жкх санкт-петербург александр беглов
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