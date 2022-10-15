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Автор Александр Приходько

"Усердие превозмогает рассудок" — петербуржцы о действиях главы Калининского района по обеспечению мобилизации

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Калининском районе прошли не "мобилизационные облавы", а работа "групп оповещения", которые необходимы для того, чтобы граждане, наконец, предоставили сведения о себе военкомату, так как в противном случае их никак не актуализировать. Обо этом глава Калининского района Петербурга Сергей Петриченко рассказал в интервью "Фонтанке".

"Усердие превозмогает рассудок" — петербуржцы о действиях главы Калининского района по обеспечению мобилизации

"Мы должны полностью восстановить весь воинский учёт и собрать все данные на жителей района мужского пола. Если человек не мужского пола, он может об этом заявить, сменить пол и перейти в другую категорию либо принять другие меры. Военкоматам нужно восстановить конкретные сведения на настоящее время, чтобы понять, направлять повестку или нет. А у нас происходит какой-то водоворот. Направляется повестка, гражданин её получает и бросает в мусорный бак. А мы должны установить: где этот гражданин, сколько у него детей, есть ли заболевания, проходил ли он обучение, возможно, у него имеется бронь, или он стал айтишником, или является работником оборонной отрасли. Необходима актуализация информации", — сказал чиновник.

В дежурстве полицейских, муниципальных служащих и бюджетников в подъездах, в просовывании неформатных повесток под двери, направление их в адрес умерших граждан нет, по нению чиновника, ничего незаконного, а "обилие нарушений" и истории о том, как резервисту не дали собраться и попрощаться с близкими, отправив в тот же день в часть, чиновник считает выдумкой журналистов.

Петербуржцы в большинстве своем не собираются отворачиваться от воинского долга (сам Петриченко заметил, что немало мужчин сами приходят на мобилизационные пункты), немедленного завершения рейдов в Калининском районе не стоит. Петриченко предупредил, что "группы будут работать для выполнения тех задач, которые стоят перед исполнительными органами власти", несмотря на то, что сенатор Андрей Клишас и омбудсмен Татьяна Москалькова полагают, что это незаконно и сильно "обижает людей".

Читателям издания интервью и объяснение и предложение "сменить пол" показалось фееричным: даже те, кто всецело поддерживает СВО и ее цели возмущены готовностью главы крупнейшего петербургского района оскорблять людей, преступать закон и нормы уважения, вылавливая граждан как правонарушителей вместо того, чтобы действовать в установленном порядке.

Отдельных насмешек удостоился обиженный тон чиновника, внезапно осознавшего, что люди не собираются принимать такое отношение как должное:

"Комментарий обиженки какой-то, а не внятный ответ госслужащего. С санкции таких вот особ "группы оповещения" кошмарят народ у парадных, вылавливают всех мимо проходящих мужчин и ему, видите ли, обидно, почему общество так реагирует. По закону всё надо делать, а если кто-то конкретно не явился первый раз по повестке, направляйтесь в квартиры к гражданам, которые есть в списках военкоматов. Вы чего у парадных и на улицах третесь, страху нагоняете на всех подряд? Своими действиями только хуже делаете стране и армии!"

Делятся читатели и личными историями, которые опровергают слова главы района о том, что призывают только тех, кто попадает в критерии, озвученные президентом РФ — так, петербурженка рассказала о "дежурстве" на проходной крупного завода в Калининском.

 

Бессмертный девиз чиновничьей службы от Козьмы Пруткова глава Калининского сделал "своим" в полной мере, считают горожане:

 

Не забыли и о проблемах в районе, которые остаются нерешенными, пока глава всецело занят "содействием военкомату". Из окна служебной машины слишком просто быть "патриотом":

 

Ранее о том, что мобилизационные облавы нанесли удар и по гражданам, и по престижу государственных институтов высказался публицист Павел Смоляк. Он заметил, что не так важно, где возникла идея таких рейдов — в Смольном или в районах "на местах", но отвечает за последствия все равно губернатор Александр Беглов, так как именно он возглавляет оперштаб по мобилизационным мероприятиям. Кроме того, Смоляк высказал удивление, почему Беглов, заверяя общество в намерении защищать права незаконно мобилизованных, не доводит информацию до военной прокуратуры — по мнению публициста, это показывает истинный, то есть, очень низкий уровень вовлеченности губернатора в задачу.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы андрей клишас санкт-петербург александр беглов татьяна москалькова
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