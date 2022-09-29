Встреча штаба по КРТ Петербурга переросла в "балаган"

Встреча Общественного штаба по КРТ в парламенте Петербурга прошла на повышенных тонах, а критиков реновации постоянно лишали возможности высказаться. Впрочем, спикер Заксобрания Александр Бельский положительно оценил итоги мероприятия.
В среду в Законодательном собрании Санкт-Петербурга прошло первое заседание Общественного штаба по реновации, в ходе которого участники спланировали дальнейшую работу. Во время встречи были созданы четыре рабочие группы — по мониторингу обращений граждан, по изменению закона, по взаимодействию с исполнительными органами власти и по регламенту работы штаба.
Спикер Заксобрания Александр Бельский позитивно оценил итоги первого заседания Общественного штаба по реновации. По словам главы парламента, главные задачи были обозначены, а пожелания владельцев квартир якобы обязательно будут учтены.
"Будем отталкиваться не от нормы закона, а от интересов людей. Результаты этих собраний — чаяния жителей, их проблемы — лягут в основу дальнейших решений", — пообещал Бельский со страниц официального ТГ-канала.
Примечательно, что глава парламента Петербурга противопоставляет законодательные нормы и интересы людей, хотя федеральный закон о комплексном развитии территорий дает большую возможность регионам для маневра, в том числе позволяет включить пункты, защищающие владельцев хрущевок. Этого же требуют и жители, не верящие представителем власти "на слово".
Отзывы других участников заседания не столь позитивны. Отмечается, что встреча прошла на повышенных тонах, а выступающих с критикой и предложениями постоянно перебивали и даже выключали микрофоны. Кроме того, время мероприятия было выбрано неудобно для работающих участников. Вопросы возникли и к самому Бельскому, который то высокомерно напоминал, что участники встречи находятся в "гостях", то, вспоминая о своем "демократическом" имидже, называл собравшихся "ребятами". Основной же претензией к работе штаба стало отсутствие констуктива.
"Наша задача сейчас — успокоить граждан, — заявил Бельский в обращении к депутатам. — Вы должны донести до жителей, что наша работа проводится в их интересах. Важно встречаться с людьми и общаться с ними".
Однако, как отмечает присутствовавший на встрече муниципальный депутат Федор Грудин, собственникам квартир нужны не разговоры, а гарантии.
"Фактами "успокоения" могут быть законодательные нормы нового закона, которые будут гарантировать соблюдение прав жителей и уберут даже теоретические выселения против воли и прочие минусы действующего закона", — отмечает Грудин.
Негативно оценил ход заседания и глава МО № 72 Павел Швец. Однако, по мнению мундепа, надеяться на большее было бы опрометчиво.
"Все очень ожидаемо. Как нам и сказали, "мы в гостях". Пришлось немного потянуть одеяло на себя, чтобы хотя бы высказать свою позицию. Жители против закона, который был принят за неделю и без обсуждения", — резюмировал Швец.
Ранее сообщалось, что инициированная региональным отделением "Единой России" дискуссия по реновации не смогла обеспечить диалог между законодательной властью и собственниками квартир. Участники пришли к мнению, что депутаты не хотят слышать пожелания людей и намерены отстаивать интересы девелоперов. Петербуржцы отмечают высокомерие депутатов и приглашенных экспертов, пространные речи которых не подкреплены никакими гарантиями.
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