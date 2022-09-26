Смольный мог в 32 раза завысить затраты на раскрутку "Петербургского дневника"

В конце мая 2022 года "Информационно-издательский центр правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр" заключил контракт на развитие ресурсов городской газеты "Петербургский дневник" в социальных сетях. План по развитию сообществ издания в соцсети "ВКонтакте" и Telegram был выполнен досрочно, но по факту оказалось, что сумма контракта могла быть завышена на 150% и более. До недавнего времени в редакционный совет "Петроцентра" входил Павел Белов, зять губернатора Александра Беглова.

В мае, без проведения торгов, подведомственный Смольному ИИЦ "Петроцентр" заключил контракт с неким индивидуальным предпринимателем Алексеем Шиловым на 2,4 миллиона рублей. Копия договора опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок и позволяет точно установить, какие задачи ставились перед Шиловым.

Согласно условиям контракта, в период с 1 июня по 31 октября он должен был увеличить количество подписчиков на официальном Telegram-канале "Петербургский дневник" до 10 тысяч человек, а охват каждого поста минимум до 500 просмотров. Также требовалось увеличить до 100 тысяч количество подписчиков в группе издания во "ВКонтакте" и охват публикаций до 500 просмотров.

Мы проанализировали статистику указанных сообществ и выяснилось, что необходимость в части позиций как минимум сомнительна. Согласно данным аналитического портала TGStat, средний охват аудитории "Петербургского дневника" с сентября 2020 года не был ниже 500 просмотров на публикацию. А с 24 февраля этот показатель и вовсе не опускается ниже 1000 просмотров.

Это далеко не самые выдающиеся показатели для газеты мегаполиса с населением более 5 миллионов человек, но они ставят под вопрос необходимость доведения охвата аудитории до 500 просмотров. По сути, контракт с ИП Шиловым был выполнен еще до проведения тендера. На это из городского бюджета было выделено 440 тысяч рублей.

Похожим образом дело обстоит с группой "Петербургского дневника" во "ВКонтакте". На доведение охвата публикации до 500 просмотров было выделено из бюджета еще 650 тысяч рублей, вот только при изучении публикаций издания до 1 июня, до даты заключения контракта, нам не удалось обнаружить ни одной с количеством просмотров менее 1 тысячи. Опять же ставится под сомнение целесообразность данной позиции — ИП Шилов по факту вновь выполнил контракт до заключения.

В то же время, с пунктами об увеличении количества подписчиков предпринимателю действительно пришлось поработать. Так, в Telegram-канале с 1 июня подписчиков действительно прибавилось, в определенный момент даже был превышен необходимый порог в 10 тысяч человек. Скачок подписок пришелся на июнь, когда был подписан контракт с Шиловым.

Согласно данным TGStat, с 1 июня было привлечено порядка 3700 подписчиков. Количество для одного из основных изданий Смольного также не выдающееся, но особое внимание стоит обратить на затраты. На привлечение новых 3,7 тысячи подписчиков городской бюджет затратил 740 тысяч рублей, или 200 рублей за человека. Для рынка это баснословные расценки.

Согласно исследованиям портала Perfluence, специализирующегося на работе с блогерами, средняя стоимость привлечения реального подписчика через рекламу, как того требуют условия контракта "Петроцентра" с Шиловым, колеблется в пределах 30 рублей. Таким образом, на 3,7 тысячи новых подписчиков для "Петербургского дневника" потребовалось бы немногим более 110 тысяч рублей. Из бюджета же было выделено 740 тысяч рублей. Выходит, что цена была завышена в 6,5 раза.

Схожим образом обстоит дело с подписчиками "Петербургского дневника" во "ВКонтакте". На 26 сентября число подписчиков уже перевалило за требуемые 100 тысяч. Политика "ВКонтакте" не позволяет просматривать подробную статистику сообществ, но согласно архивным данным WaybackMachine, число подписчиков на 23 декабря 2021 в группе составляло порядка 79 тысяч человек. Таким образом, ИП Шиловым было привлечено не более 21 тысячи пользователей.

Из-за высокой популярности "ВКонтакте", профессиональные SMM-менеджеры оценивают затраты на привлечение подписчика ниже, чем в Telegram, в среднем это 1 рубль за человека. Речь опять же не о ботах, а о живых людях. В зависимости от тематики, стоимость может варьироваться, но в небольших пределах. А значит, на повышение числа подписчиков "Петербургского дневника" в соцсети "ВКонтакте" ИП Шилов мог потратить немногим более 20 тысяч рублей, получил же из бюджета он 650 тысяч рублей. Цена могла быть завышена сразу в 32 раза.

Сложив все приведенные аргументы можно прийти к выводу, что требования контракта по повышению охвата аудитории явно занижены и по факту почти 1 миллион бюджетных рублей мог быть потрачен впустую. Также могли быть завышены цены на привлечение подписчиков — вместо достаточных 150 тысяч рублей "Петроцентр" потратил порядка 1,4 миллиона рублей.

Ранее СМИ уже обращали внимание на, мягко говоря, неоднозначную ценовую политику "Петроцентра". В апреле ИИЦ заключил контракт с "Горэлектротрансом" на право размещения своих материалов на видеомониторах в трамваях и троллейбусах на 5 миллионов рублей. При этом "Петроцентр" получил право размещать рекламные блоки от третьих лиц по собственным расценкам, которые позволили компании заработать на рекламе до 170 миллионов рублей.