Петербург уступает Москве восемь позиций в Национальном экологическом рейтинге

Санкт-Петербург заметно уступает Москве в Национальном экологическом рейтинге. Так, город на Неве занимает лишь 13 место среди регионов Российской Федерации, при этом столица находится на пятом.

При составлении рейтинга используется модель, разработанная на основе концептуальной схемы возникновения ноосферы, предложенной академиком В. И. Вернадским. Авторы исследования отмечают ряд негативных факторов, которые сказались на столь низкой позиции Петербурга. Во многом перечисленные проблемы являются результатом бездействия администрации Александра Беглова, при губернаторстве которого всегда привлекавший туристов всемирно известный город с богатым историческим и культурным наследием постепенно превращается в помойку.

Биоресурсы

Одним из ключевых факторов, крайне негативно отразившихся на экологической ситуации в регионе и повлиявших на позицию в соответствующем рейтинге, стал массовый сброс городскими коммунальными службами грязного снега и наледи минувшей зимой в реки и каналы Северной столицы. Вместе с собранными с улиц осадками, содержащими дорожную пыль, в петербургские водоемы попали также опасные реагенты, которыми в зимний период обрабатываются автомагистрали и пешеходные зоны. Горожане неоднократно жаловались на подобный коммунальный беспредел, однако в Смольном фактически ничего не предпринимали для пресечения такого рода действий.

Вместо того, чтобы вывозить собранный с улиц мегаполиса грязный снег на специализированные снегоплавильные станции, петербургские коммунальщики нередко сбрасывали его в Неву, а также другие реки, каналы и различные водоемы. Такая деятельность, осуществляемая долгое время при попустительстве администрации Александра Беглова, привела к загрязнению водных ресурсов и ухудшению экологии в регионе. В частности, в текущем году в Северной столице неоднократно фиксировался массовый мор рыбы. Из-за халатности местных чиновников сократилась популяция корюшки — одного из главных гастрономических символов Санкт-Петербурга. В результате цена на эту ароматную рыбку в магазинах города возросла в разы.

Мусорный коллапс

В начале 2022 года в Петербурге стартовала так называемая мусорная реформа, на подготовку к реализации которой у представителей Смольного было три дополнительных года. Вследствие некомпетентности чиновников эта инициатива оказалась провальной. Так, в первые же дни января горожане массово начали жаловаться на переполненные баки и антисанитарию на придомовых контейнерных площадках. Спустя более чем восемь месяцев ответственный за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО) "Невский экологический оператор" (НЭО) по-прежнему не справляется со своими обязанностями.

Городской портал "Наш Санкт-Петербург" завален обращениями граждан на неудовлетворительное санитарное и техническое состояние контейнерных площадок во дворах, что подтверждает тот факт, что в Смольном не торопятся решать эту проблему, ставшую уже системной. На некачественную уборку улиц "культурной столицы" России неоднократно обращали внимание экологи, активисты, общественники и даже звезды шоу-бизнеса. Напомним, песня "Пока так" группы "Ленинград" о горах мусора и снега в Петербурге стала хитом, а клип к ней — предпосылкой к негласному конфликту между лидером коллектива Сергеем Шнуровым и главой региона Александром Бегловым.

Нелегальные свалки

Кроме того, текущая позиция Санкт-Петербурга в Национальном экологическом рейтинге связана с множеством нарушений, выявленных на растущих в окрестностях города мусорных полигонах. Так, надзорные ведомства Северной столицы ранее обнаружили, что компания "Эко Ленд", являющаяся подрядчиком НЭО в семи районах мегаполиса, свозит ТКО на две большие свалки в Муринском поселении и Ломоносовском районе, что пагубно сказывается на экологии.

Впрочем, стихийные свалки при бездействии губернатора Беглова и его команды появляются не только в окрестностях Петербурга, но и в городской черте. В частности, в мае горы бытовых отходов горожане выявили вблизи Шуваловского карьера. Активисты отмечали, что мусор сваливался в непосредственной близости от экологической таблички. Не лучше ситуация и в зонах отдыха — некачественная организация вывоза ТКО с берегов Финского залива беспокоит жителей "культурной столицы" России, так как при дальнейшем игнорировании местными властями этой проблемы в ближайшей перспективе горожанам негде будет отдыхать.

Непростая экологическая ситуация в Санкт-Петербурге и проблема несвоевременного вывоза мусора со дворов регоператором НЭО и его подрядчиками усугубляются продолжающимся ростом популяции крыс и мышей. Антисанитарные условия являются благоприятными для распространения переносчиков опасных инфекционных заболеваний. Провал мусорной реформы и инертность чиновников из Смольного привели к тому, что грызуны буквально заполонили каждое пятое здание города на Неве.