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Автор Ольга Лазарева

"Курортная мафия" продолжает контролировать ЗакС Петербурга

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Прошедшие довыборы муниципальных депутатов в Петербурге продемонстрировали сохраняющееся влияние так называемой "курортной мафии" в городе. Как и годом ранее, голосование проходило с нарушениями, а центральный аппарат Смольного явно продвигал "удобных" губернатору Александру Беглову кандидатов. При этом нынешний глава ГИК Максим Мейксин предпочел "не замечать" нарушений выборного процесса, как и его предшественница Наталья Чечина, в 2021 году отвечавшая за организацию голосования на выборах в ЗакС Петербурга. В обоих случаях заветные "кресла" и должности преимущественно получили люди, удобные Беглову.

"Курортная мафия" продолжает контролировать ЗакС Петербурга

В понедельник, 12 сентября, глава Горизбиркома Максим Мейксин огласил результаты прошедших накануне довыборов муниципальных депутатов Петербурга. Борьба между кандидатами проходила за 38 мандатов в 17 муниципальных округах. Итоговая явка составила 9,97 — избирательные участки посетили 24 773 человека.

Мейксин заявил, что выборный процесс в целом прошел "достаточно организованно", однако журналисты и наблюдатели фиксировали многочисленные нарушения на участках и при проведении надомного голосования. Отмечались случаи вбросов и махинаций с бюллетенями, препятствование допуску наблюдателей к выборному процессу, вручение кандидатам повесток в военкомат при их попытке проголосовать и другие нарушения. По словам Мейксина, всего поступило 40 жалоб на нарушения, однако они не доказаны.

При этом победу на участках одерживали "удобные" Смольному и губернатору Александру Беглову кандидаты, такие как сын экс-главы ГИКа Натальи Чечиной Дмитрий или Алексей Ломов, ранее поддержавший скандальный закон о комплексном развитии территорий (КРТ), представленный губернатором Александром Бегловым.

Примечательно, что Мейксин, пришедший на смену Чечиной на должности главы ГИК, в СМИ называется приближенным к Беглову человеком. Именно этими обстоятельствами, как считают журналисты, может объясняться "удача" одних кандидатов, удобных губернатору, и провал на выборах других, не высказывающих ему явной поддержки.

При этом процесс проведения довыборов мундепов фактически ничем не отличался от прошлогодних выборов депутатов в Законодательное собрание. Тогда наблюдатели сообщали о беспрецедентном количестве вопиющих нарушений. Фиксировались случаи применения выборных "каруселей" на участках, махинации с голосами избирателей. На громкие скандалы обратила внимание Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Она отметила, что Петербург стал лидером по количеству жалоб на нарушения в ходе голосования, и указала на низкий уровень контроля за соблюдением избирательных прав петербуржцев.

За месяц до проведения выборов в ЗакС в сети появились данные о их результатах. СМИ сообщали, что кандидаты, в результате получившие "кресла депутатов", якобы были заранее согласованы губернатором Бегловым и будущим председателем Законодательного собрания Александром Бельским, в результате состав ЗакСа оказался полностью "ручным" для градоначальника. Спустя год ситуация не изменилась, несмотря на смену главы ГИКа.

СМИ отмечали значительное влияние так называемой "курортной мафии" Беглова и его приближенных на все ключевые процессы в Петербурге. С приходом действующего губернатора на занимаемую должность он взял их под полный контроль, расставив на ключевые должности доверенных людей, с которыми работал ранее или был тесно связан дружескими и взаимовыгодными отношениями.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы коррупция элла памфилова санкт-петербург александр беглов
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