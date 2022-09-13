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Автор Ольга Лазарева

Губернатор Петербурга Беглов исчез из медиаполя на четыре дня

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Губернатор Петербурга Александр Беглов "пропал с радаров" и не появляется в медиаполе уже четыре дня. Обычно градоначальник не гнушается любыми поводами "засветиться" перед публикой, за что был прозван горожанами "свадебным генералом". Исчезновение из повестки ему не свойственно.

Губернатор Петербурга Беглов исчез из медиаполя на четыре дня

В СМИ предполагают, что в связи с продолжающим свой рост беспрецедентным уровнем недовольства населения Бегловым, падением его рейтинга и систематическими провалами управления, его могли вызвать "на ковер" в Москву для серьезного разговора вплоть до увольнения.

Петербуржцы "потеряли" своего губернатора Александра Беглова — вот уже четыре дня он не появляется в инфополе. Такое поведение ему не свойственно — на протяжении времени, проведенного им на занимаемой должности, он отличался стремлением "засветиться" на фоне любого, даже не значимого события, будь то уборка снега или открытие художественной выставки в разгар снежной бури. За эту черту петербуржцы "наградили" Беглова прозвищем "свадебный генерал".

В Сети высказываются мнения, что из-за стремительно падающего рейтинга градоначальника его могли вызвать "на ковер" в Москву для серьезного разговора вплоть до увольнения. Систематические провалы в управлении городом, такие как неудачные мусорная и транспортная реформы, лоббирование скандального закона о КРТ, согласно которому петербуржцев смогут выселять из комфортабельных квартир в глубокое "закадье", недостаточная поддержка СВО и другие, привели к тому, что рейтинг Беглова достиг самых низких показателей, а горожане настаивают на его отставке.

Стоит отметить, что реальную возможность отставки губернатора Петербурга обсуждают и представители местных элит, которых он так и не смог консолидировать, несмотря на активное лоббирование "своих" людей на все значимые должности в городе.

"Петербуржцы очень недовольны своим руководителем, причём степень накала возрастает. Смену губернатора обсуждают и среди элит, представителей которых Беглов никак не может консолидировать. Всё вместе ставит под сомнение его компетентность в качестве губернатора Петербурга", — сообщает телеграм-канал "Теория Элит".

Сообщается, что близкое окружение Беглова, который регулярно демонстрирует свою некомпетентность как управленца, также им недовольно. Аналитики Телеграм-канала "Незыгарь" отмечают, что губернатор не способен к поиску компромиссов и не справляется с управлением, что не устраивает ни горожан, ни представителей власти.

"Беглов имеет высокий антирейтинг и не может консолидировать элиту, что ставит под сомнение его работу в качестве губернатора. Против Беглова работает мощные ресурсы, однако и объективные эксперты говорят, что он не справляется с управлением", — резюмируют аналитики.

На сегодняшний день вероятность отставки Беглова крайне высока, а учитывая неготовность Петербурга к предстоящему снегоуборочному сезону, прогнозируется рост протестных настроений среди населения, что еще больше пошатнет под Бегловым заветное кресло губернатора.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы отставка санкт-петербург александр беглов
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