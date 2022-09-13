Губернатор Петербурга Беглов исчез из медиаполя на четыре дня

Губернатор Петербурга Александр Беглов "пропал с радаров" и не появляется в медиаполе уже четыре дня. Обычно градоначальник не гнушается любыми поводами "засветиться" перед публикой, за что был прозван горожанами "свадебным генералом". Исчезновение из повестки ему не свойственно.
В СМИ предполагают, что в связи с продолжающим свой рост беспрецедентным уровнем недовольства населения Бегловым, падением его рейтинга и систематическими провалами управления, его могли вызвать "на ковер" в Москву для серьезного разговора вплоть до увольнения.
Петербуржцы "потеряли" своего губернатора Александра Беглова — вот уже четыре дня он не появляется в инфополе. Такое поведение ему не свойственно — на протяжении времени, проведенного им на занимаемой должности, он отличался стремлением "засветиться" на фоне любого, даже не значимого события, будь то уборка снега или открытие художественной выставки в разгар снежной бури. За эту черту петербуржцы "наградили" Беглова прозвищем "свадебный генерал".
В Сети высказываются мнения, что из-за стремительно падающего рейтинга градоначальника его могли вызвать "на ковер" в Москву для серьезного разговора вплоть до увольнения. Систематические провалы в управлении городом, такие как неудачные мусорная и транспортная реформы, лоббирование скандального закона о КРТ, согласно которому петербуржцев смогут выселять из комфортабельных квартир в глубокое "закадье", недостаточная поддержка СВО и другие, привели к тому, что рейтинг Беглова достиг самых низких показателей, а горожане настаивают на его отставке.
Стоит отметить, что реальную возможность отставки губернатора Петербурга обсуждают и представители местных элит, которых он так и не смог консолидировать, несмотря на активное лоббирование "своих" людей на все значимые должности в городе.
"Петербуржцы очень недовольны своим руководителем, причём степень накала возрастает. Смену губернатора обсуждают и среди элит, представителей которых Беглов никак не может консолидировать. Всё вместе ставит под сомнение его компетентность в качестве губернатора Петербурга", — сообщает телеграм-канал "Теория Элит".
Сообщается, что близкое окружение Беглова, который регулярно демонстрирует свою некомпетентность как управленца, также им недовольно. Аналитики Телеграм-канала "Незыгарь" отмечают, что губернатор не способен к поиску компромиссов и не справляется с управлением, что не устраивает ни горожан, ни представителей власти.
"Беглов имеет высокий антирейтинг и не может консолидировать элиту, что ставит под сомнение его работу в качестве губернатора. Против Беглова работает мощные ресурсы, однако и объективные эксперты говорят, что он не справляется с управлением", — резюмируют аналитики.
На сегодняшний день вероятность отставки Беглова крайне высока, а учитывая неготовность Петербурга к предстоящему снегоуборочному сезону, прогнозируется рост протестных настроений среди населения, что еще больше пошатнет под Бегловым заветное кресло губернатора.
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