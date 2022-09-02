Эксперт предостерег "Метрострой Северной столицы" от долгосрочного отказа от работ в ночную смену

Сообщения об отказе компании "Метрострой Северной столицы" от ночных смен на три месяца прокомментировал доцент СПбГУ и политолог Дмитрий Леви. Он отметил, что главным фактором является учет рисков по срыву долгосрочных сроков строительства новых станций. Так же он высказал мнение, что передел собственности в истории с метростроительной компанией очевидно вызвал большое количество вопросов у петербуржцев. Ведь полное упразднение одного предприятия для того, чтобы с нуля создать новое, и случаи злоупотребления в организации, обеспечивающей большое количество рабочих мест и от которой зависит благополучие пассажиров, не могут оставить горожан равнодушными.

В интервью нашему изданию доцент СПбГУ и политолог Дмитрий Леви рассказал о своем видении проблем петербургского метростроительного монополиста АО "Метрострой Северной столицы". Эксперт отметил, что изменения в компании, такие как отмена ночных смен и перевод работников в дневные, для большинства жителей Северной столицы должны быть не интересны, главное — это результат, то есть регулярное открытие новых станций. Однако в то же время стоит учитывать, что организация обеспечивает большое количество рабочих мест, поэтому происходящее с ней не может не вызвать обоснованное беспокойство у горожан, в том числе на фоне последних скандалов в сфере метростроения, связанных с переделами собственности в крупном предприятии.

Политолог Леви отметил, что особую заинтересованность вызывают вопросы обоснованности упразднения одной компании ради формирования другой, а также случаи многолетних злоупотреблений.

"Это крупная организация, там работает большое количество людей, и когда происходят переделы собственности, это, конечно, привлекает внимание и вызывает большое количество вопросов. Во-первых, если происходят злоупотребления, почему же они там возникли и происходили в течение многих лет, во-вторых, нужно ли разрушать компании, сносить их и создавать все заново", — рассказал эксперт.

Напомним, в прошлом году АО "Метрострой" по решению суда было признано банкротом, а все контракты были перезаключены с "новичком" — АО "Метрострой Северной столицы", которому так же были переданы персонал, оборудование и площадки. В СМИ отмечали, что фактически произошел "рейдерский захват" монополиста, непосредственное участие в котором приняли чиновники Смольного.

При этом Леви отметил, что новость об отмене ночных рабочих смен в "Метрострое Северной столицы" пока не вызывает больших опасений, хотя проблема необходимости открытия новых станций метро в Петербурге стоит крайне остро. Если приостановка работы продлится не более трех месяцев, это не приведет к фатальным последствиям. Однако в случае, если сроки ограничений для работников будут продлены, это негативно скажется на перспективах развития метро в городе на Неве.

"Если ночные смены совсем надолго отменят, это уже плохо. Даже если у нас сорвется какая-то станция метро на три месяца, горожане улыбнутся и скажут: ну хорошо, через три месяца-то запустите. Главное, чтобы сроки не срывались на пять лет", — поделился мнением политолог.

Ранее Леви назвал проблемы петербургского метрополитена одной из самых острых и больных тем для Петербурга, отметив, что на сегодняшний день темпы строительства отстают на десятилетие от скорости развития города. По его словам, существующая система метрополитена слабая и неразвитая, эксперт предложил комбинировать подземную и наземную инфраструктуру метро.