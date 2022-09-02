Смольный "прозевал" темпы развития метрополитена на десяток лет: эксперт

Одной из самых острых и больных тем, существующих в Петербурге, политолог Дмитрий Леви назвал проблемы петербургского метрополитена. По его мнению, темпы строительства новых станций должны соответствовать интенсивности развития города. Слабая, неразвитая система метрополитена послужила одной из главных причин возникновения в городе транспортного коллапса. Эксперт так же отметил необходимость развития не только подземной инфраструктуры, но и наземной "комбинации метро" для того, чтобы избавить петербуржцев от множества пересадок.

Доцент СПбГУ, политолог Дмитрий Леви выразил мнение, что система петербургского метрополитена на сегодняшний день является слабой, а темпы ее развития значительно отстают от показателей роста города. Он отметил, что Смольный должен вкладываться в развитие метрополитена десятилетиями, однако в Петербурге "прозевали" необходимую скорость на десяток лет. Особенно темпы развития метро затормозились при губернаторе Петербурга Александре Беглове. За последние несколько лет в Северной столице не было введено в эксплуатацию ни одной станции метро. Остро стоит проблема в Красногвардейском, Красносельском, Калининском и Выборгском районах города.

"На мой взгляд, метро в Петербурге одна из самых острых, больных и актуальных тем и это то направление, в которое администрация города должна по большому счету вкладываться десятилетиями. Развитие метро должно вестись пусть не такими же темпами, как в Москве, но примерно сопоставимыми темпами с тем, как город сам растет. Мы уже прозевали этот момент, десятилетие, как прозевали эту скорость", — поделился своим мнением Леви.

Эксперт отметил, что проблемы недостатка станций ожидаемо провоцируют транспортный коллапс в городе. Одним из возможных решений существующих проблем эксперт видит создание единой системы "комбинаций метро" из подземной и наземной инфраструктуры. Это избавило бы горожан от необходимости множественных пересадок для того, чтобы добраться до пункта назначения.

"При этом говоря о слове метро мы должны понимать, что речь идет и о подземном метро и, может быть, о каких-то комбинациях метро: наземной подземной и так далее, тут нужно системное решение в сфере развития метро, главное, чтобы человек один раз садился и ехал, а не пересаживался 50 раз с маршрутки на автобус, с автобуса на троллейбус, с троллейбуса на метро и обратно, это должна быть одна система", — добавил Леви.

Напомним, с запуском транспортной реформы Петербург столкнулся с беспрецедентными последствиями в сфере пассажирских перевозок. Горожане отмечали в разы увеличившееся время, затрачиваемое на поездки из-за значительного увеличения интервалов движения общественного транспорта. Также пассажиры жаловались на ликвидацию части важных и удобных маршрутов из-за полной отмены коммерческого транспорта и отсутствия достойных альтернатив. Неоднократно отмечались трудности, возникшие с оплатой проезда из-за неработающих валидаторов и неудобствами самой системы оплаты, учитывая полное упразднение возможности наличного расчета за билеты. При этом в СМИ регулярно сообщается о самовозгорании новых "лазурных" автобусов на маршрутах и игнорировании водителями элементарных правил безопасности при нахождении за рулем. Так, в Сети неоднократно появлялись видеозаписи, на которых зафиксированы случаи использования мобильных телефонов водителями автобусов во время движения.