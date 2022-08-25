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Автор Ольга Лазарева

Юрист раскритиковал закон Беглова о "собачьем лае"

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Юрист и правозащитник Алексей Койтов высказал мнение по поводу нового законопроекта о "собачьем лае" по ночам. Эксперт отметил, что реализация инициативы вызывает большие вопросы, а приоритеты, расставленные Смольным, не являются правильными. К тому же в условиях дефицита сотрудников ППС тратить важный ресурс на отслеживание собачьего лая не представляется эффективным без создания соответствующих процедурных институтов по контролю уровня шума от животных в ночное время, а также по выходным и праздничным дням.

Юрист раскритиковал закон Беглова о "собачьем лае"

Законопроект о "собачьем лае", вынесенный на рассмотрение в Заксобрание губернатором Петербурга Александром Бегловым, вызвал вопросы не только у петербуржцев, но и экспертов. Юрист и правозащитник Алексей Койтов в интервью нашему изданию выразил мнение, что данную инициативу вряд ли удастся реализовать на практике. Процесс фиксации нарушения не прописан в документе и остается непонятен даже для специалистов.

"Все хорошо, но не очень реально на практике. Норма идет в развитие закона о тишине, это та же статья. Но как фиксировать — осталось проблемой", — отметил эксперт.

Также он обратил внимание на то, что сотрудников ППС в городе недостаточно для того, чтобы контролировать и собак. Тем более, что они должны, в первую очередь, заниматься серьезными преступлениями. Койтов предложил решить вопрос созданием специальной комиссии, которая будет отвечать на подобные вызовы и не отвлекать от работы службу ППС.

"Тут вопрос как раз к законодателям нашим и к губернатору, в частности — надо предусмотреть тогда институт процедурный. Давайте тогда создавать какие-то комиссии ночные, которые ночью бы приезжали по этим вызовам", — заявил он.

При этом специалист отметил, что в Петербурге на сегодняшний день остро стоят иные вопросы, связанные с жизнедеятельностью города и требующие законодательного урегулирования. Однако городские власти, видимо, неверно расставляют приоритеты, что являются следствием некачественного менеджмента и ошибок в управлении.

"У нас столько вопросов жизнедеятельности, которые требуют законодательного регулирования, но, к сожалению, на них законодатели не успевают реагировать, поэтому, когда на что-то реагируют, это уже хорошо. А то, что неправильно приоритеты расставляют — это, конечно, плохо, это менеджмент, управление, неправильная расстановка приоритетов", — посетовал Койтов.

Резюмируя, юрист охарактеризовал новый законопроект Беглова, который в народе уже успели прозвать "законом о гав-гав", хорошей инициативой, но непродуманной и недоработанной.

Напомним, инициативу губернатора о борьбе с собачьим лаем в многоквартирных домах раскритиковали многие эксперты, посчитавшие ее "мертвой" и продвигаемой лишь для создания видимости работы в законодательном направлении.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург александр беглов
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