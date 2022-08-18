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Автор Ольга Лазарева

В суд против закона о КРТ поступят тысячи исков петербуржцев — юрист

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Юрист и правозащитник Алексей Койтов не исключил, что к коллективному иску против Александра Беглова в связи с реализацией закона о "Комплексном развитии территорий" (КРТ) могут присоединиться десятки тысяч человек. По его мнению, на это указывает стремительный рост недовольства общественности в связи с резонансным постановлением Смольного.

В суд против закона о КРТ поступят тысячи исков петербуржцев — юрист

Накануне стало известно, что городской суд принял первый иск петербуржцев об оспаривании закона о КРТ, вызвавшего широкое общественное осуждение. В СМИ отметили, что речь идет о коллективном иске к, а значит присоединиться к нему может каждый желающий. Авторы документа требуют признать документ о грядущей "реновации" Беглова недействующим, поскольку он противоречит конституционным правам жителей Северной столицы. А именно положениям о защите частной собственности на жилище, равенстве прав и свобод человека независимо от имущественного положения, а также другим пунктам Устава Санкт-Петербурга и Градостроительного кодекса РФ.

В разговоре с Pravda.Ru Койтов согласился с противоправностью закона о "Комплексном развитии территорий" и поддержал инициативных граждан.

"Правительство Санкт-Петербурга и ЗакС отличаются тем, что иногда выпускают нормативные акты, которые либо противоречат федеральному законодательству, либо нарушают права кого-либо, что в итоге становится либо основанием для выдачи предписания со стороны прокуратуры, либо для обращения в суд пострадавших или тех, кто могут пострадать. Теоретические шансы выиграть есть просто даже по генеральной практике, так назовем", — допустил юрист.

На момент публикации материала число истцов в коллективном иске составляло 25 и в обозримой перспективе количество недовольных горожан в данном вопросе может увеличиться, поскольку минимальный порог для расширения участников рынка был успешно преодолен. Речь идет о более чем ста тысячах граждан.

"Концепция комплексного развития территорий заключается не в том, чтобы у кого-то что-то отобрать и на этом заработать. <…> Кто бы не обратился следом по тому же пункту подобной статьи, эти дела обычно объединяют в одно производство. Коллективный иск он предполагает, что к нему может присоединиться неограниченное количество людей. Они минимальный порог в 20 заявителей преодолели, это особенность коллективного иска, и теперь любой человек, который считает, что его права могут быть нарушены, он может подать заявление в суд о присоединении к этому иску", — заключил эксперт.

Под действие закона о КРТ подпадают панельные дома, построенные в период с 1957 года по 1970 год. Граждане, эксперты и муниципальные депутаты выступают с активной критикой документа, отмечая, что Смольный подойдет к выполнению условий закона недобросовестно — петербуржцы обманным путем будут лишены привычного жилья и переселены в "многоэтажки" на городские окраины.

Ранее политолог Владимир Соловейчик указывал, что "жертвами" закона о Комплексном развитии территорий может стать более миллиона петербуржцев. Он считает, что при реализации соответствующего постановления под удар подпадут конституционные права петербуржцев, чьи интересы будут ущемлены в угоду девелоперов.

Редактор: Елена Тимошкина
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