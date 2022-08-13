На шаг позади. Решения Беглова тормозят развитие Петербурга

Невозможность команды Александра Беглова оперативно решать поставленные задачи, а также четко и своевременно реагировать на изменения приводят к многочисленным городским проблемам. Реформы в Санкт-Петербурге терпят фиаско, новые вызовы приводят к коллапсам, и даже прогнозируемые события вроде снегопадов зимой надолго выводят из строя городские системы. Наша редакция вспомнила ряд решений петербургской администрации, удививших неэффективностью и оказавших на город негативное влияние.

Решение нужно было "вчера"

Несмотря на предоставленную Санкт-Петербургу отсрочку почти в два года по запуску мусорной реформы, администрация города под управлением Беглова оказалась неподготовлена ни технологически, ни документально. Квинтэссенцией непрофессионального подхода стало составление карты размещения контейнерных площадок ТКО для нового оператора за неделю до старта реформы, начавшейся 1 января 2022 года, при этом данные собирались силами волонтеров. Итогом стали проблемы с несвоевременным вывозом мусора во дворах горожан, которые привели к усиленному размножению крыс, получивших доступ к обильной кормовой базе. В настоящее время проблема все еще решается, так как перебои с вывозом мусора существуют до сих пор.

К снегопадам зимы 2021-2022 года Санкт-Петербург также оказался не готов. Снег не убирали вовремя, что привело к многочисленным проблемам. В Петербурге наблюдались многочасовые пробки, автомобили попадали в ДТП, а прохожие падали и получали травмы. С 15 декабря 2021 года по 25 марта 2022 года от наледи с кровель и гололёда пострадало 5980 человек.

К проблемам снегоуборки привела нехватка оборудования и рабочих рук. Пытаясь скомпенсировать дефицит персонала, правительство Беглова предложило горожанам принять участие в программе "дворник-шеринг" и самостоятельно убирать снег по ставке 150 рублей в час. При этом стоимость труда разнорабочего на тот момент составляла минимум 450 рублей в час. После критики решения подработать на расчистке улиц предложили школьникам. В итоге было заявлено о реформе системы снегоуборки, которая будет готова к январю 2023 года. Остается только надеяться, что новая реформа окажется более жизнеспособна, чем мусорная.

Промедление стоило жизни

Вызывают вопросы также непродуманные и несвоевременные меры Смольного против пандемии. В ноябре 2020 года наблюдался устойчивый прирост заболеваемости ковидом, составлявший около 1 500 человек в сутки. Несмотря на пугающую статистику, Беглов разрешил проведение масштабного фестиваля света в Петропавловской крепости, собравшего несколько тысяч человек. После этого многократно повторялись массовые мероприятия в период прироста заболевших и жесткие ограничения во время ослабления пандемии. Судя по всему, руководство города не успевало оперативно реагировать на изменения, угрожавшие здоровью и жизни горожан.

В январе 2022 года на фоне взлета заболеваемости до 9 тысяч заражений в сутки Беглов объявил о новом формате приема пациентов с признаками ОРВИ. Больные с подозрением на COVID-19 и температурой ниже 38,0 были вынуждены самостоятельно приходить в поликлинику для осмотра врачом наравне с другими пациентами, попутно заражая окружающих. Из-за противоречивости поступивших инструкций, отсутствия проведения информационной кампании, а также невозможности дождаться врача количество звонков в "коронавирусную" службу "122" увеличилось, что приводило к сбоям системы. Шквал жалоб на многочасовые очереди в поликлиниках утих лишь со спадом заболеваний.

Только в начале текущего года, на пике пятой волны эпидемии COVID-19, власти Петербурга решили привлечь в поликлиники дополнительный медперсонал в лице студентов и врачей-ординаторов, а также объявить о возможности удаленно открыть и закрыть больничный. На практике это стало возможно после 13 февраля.

Непродуманные меры привели к тому, что к концу пятой волны Петербург лидировал по количеству заболеваний коронавирусом среди городов России, число летальных случаев также было высоким. Число заболевших и умерших можно было бы уменьшить своевременно проведенной информационной кампанией, вовремя мобилизованной системой здравоохранения и разумными ограничениями, однако этого сделано не было.

Губернатор Александр Беглов и его команда демонстрируют неэффективное управление городом, что неизменно отражается на популярности градоначальника. Рейтинги Беглова постоянно падают, а петербуржцы в соцсетях критикуют чиновника, отмечая, что при актуальном губернаторе комитеты работают "из рук вон плохо".