Имитация активности: худрук "Комедиантов" о штрафах за собачий лай

Художественный руководитель театра "Комедианты" Михаил Левшин прокомментировал в интервью для Pravda.Ru новый нашумевший законопроект петербургского губернатора Александра Беглова, предполагающий наложение штрафа на владельцев домашних животных, издающих шум по ночам и в праздничные дни.

По его мнению, властям Северной столицы следовало бы больше времени уделять разработке и принятию более важных для горожан законов, а подобная инициатива покажется разумной разве что некоторым пенсионерам, которым действительно может мешать собачий лай.

Собеседник подчеркнул, что внесение Бегловым на рассмотрение Законодательного собрания Санкт-Петербурга нелепого закона выглядит достаточно странно. Он полагает, что таким образом градоначальник и его команда изображают бурную деятельность на фоне целого ряда управленческих просчетов.

"Это больше похоже на какую-то имитацию активности, деятельности. <…> Мне кажется, конечно, это странно, это, знаете, такая пародия", — поделился мнением Левшин.

Напомним, с начала текущего года в Смольном провалили реализацию мусорной и транспортной реформ. Жители города на Неве буквально завалили портал "Наш Санкт-Петербург" обращениями касательно различных проблем, прежде всего, в жилищно-коммунальной сфере. Однако петербургские чиновники не торопятся их решать, и зачастую предпочитают "маскировать" всеми доступными методами.

По мнению худрука театра "Комедианты", такой подход администрации Санкт-Петербурга к решению городских вопросов не является верным и чиновникам нужно сконцентрироваться на наиболее важных задачах, а не отвлекаться на абсурдные законопроекты. Он рассказал, что сама идея борьбы с собачьим лаем по ночам напомнила ему сюжет одной из книг отечественных классиков современной научной и социальной фантастики.

"Есть такие братья Стругацкие, у них есть разные фантастические рассказы о некоем государстве, где был издан закон, что если человек ударился лбом о притолоку или сломал ногу, то на него налагался большой штраф. Как-то его наказывали, за то, что он был неаккуратен. Не помощь оказывали, чтобы его вылечить, а, наоборот, он за это должен был быть наказан еще", — добавил Михаил Левшин.

Законопроект, предусматривающий введение наказания рублем для владельцев собак и других животных, издающих шум в ночное время и 8 утра до 12 дня по праздничным и выходным дням, ранее был вынесен на рассмотрение в парламент Петербурга главой региона. Неоднозначная инициатива Александра Беглова подверглась острой критике среди простых жителей Северной столицы, а также депутатов и общественных деятелей. Так, представитель Движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик высмеял этот нелепый закон, отметив, что его, безусловно, в полной мере оценил бы русский писатель-сатирик Михаил Салтыков-Щедрин.