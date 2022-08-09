Провалить мусорную реформу в Петербурге мог спецпредставитель Беглова и его друг Константинов

На минувшей неделе мы рассказали о роли "вечного заместителя" и близкого друга губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова Николая Константинова в Казачьей партии Российской Федерации. Партия была создана по инициативе Беглова в 2009 году, когда он был назначен главой Совета по делам казачества при Президенте РФ. Как оказалось, сами казаки относятся к этому объединению весьма прохладно, что не мешает Константинову пытаться продвигать через КаПРФ верных Беглову людей в политику Северо-Западного региона.

"Серые кардиналы" Смольного

Например, в 2015 году Казачья партия пыталась выдвинуть на пост губернатора Ленобласти "единоросса" Виталия Мартыненко, ныне замглавы Администрации Василеостровского района. А в текущем году партия Константинова собиралась пробиться на выборы главы Карелии, от казаков шла сотрудница вневедомственной охраны Минтранса Анна Дмитриева. Обе попытки завершились неудачно, кандидаты даже не смогли пройти избирательный порог и собрать подписи в свою поддержку.

Помимо руководства партией, Николай Константинов имеет еще одну должность — спецпредставитель губернатора Петербурга Александра Беглова. Институт спецпредставителей уникальное для региональных властей России явление, они есть только в городе на Неве. При этом их деятельность четко не регламентирована и не всегда ясно, чем в принципе они занимаются, в то же время эти люди являются наиболее влиятельными представителями губернатора.

Неизвестна даже численность действующих спецпредставителей. Назначение Константинова на эту должность также прошло тайно, об этом стало известно только после того, как друга Беглова СМИ заметили на одном из совещаний в Смольном летом 2021 года. О своей новой роли в правительстве Петербурга Константинов предпочел не распространяться, отметив лишь, что будет отвечать за контроль выполнения губернаторских поручений.

Так характеризуют свою деятельность практически все спецпредставители, но журналистам все же удалось выяснить, за какие направления кто отвечает. Например, Сергей Смирнов занимается "похоронкой", Александр Белевитин здравоохранением, а Маргарита Рудакова, среди прочего, сферой социального питания.

Спецпредставитель по мусору

Николай Константинов в роли спецпредставителя может курировать мусорную реформу, начавшуюся 1 января 2022 года и сразу же приведшую к коллапсу сектора. В пользу этого говорят связи Константинова, в том числе и по казачьей линии.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", Константинов является сооснователем и членом совета директоров ПАО "Центрресурс". В совет директоров организации также входит Альбина Дударева, одна из самых заметных фигур мусорной реформы в России. На сегодняшний день она занимает должности первого заместителя председателя комиссии общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды и советника гендиректора ППК "Российский экологический оператор".

На своих должностях Дударева занимается контролем за работой действующих объектов по обращению с отходами и строительством новых. Однако делает это весьма своеобразно — в одних случаях общественница критикует мусорные предприятия по малейшим поводам, в других же может не замечать грубейшие нарушения. СМИ называют Дудареву "крестной матерью теневого мусорного бизнеса". По данным издания Oka.fm, она может стоять за массовыми "мусорными" протестами в Подмосковье и окрестных областях в 2018 году. Тогда Дударева пыталась пролоббировать мегаполигон для переработки отходов из Москвы.

Интересно, что в качестве общественника Дударева занималась продвижением в России мусорной реформы, а в качестве члена совета директоров "Центрресурса" пыталась сама войти в мусорный бизнес. Чем занимается данная компания до конца не ясно, официально она предоставляет некие услуги для бизнеса, но подробности публично не афишируются. С "Центрресусом" связано предприятием "Центрресурс-Сервис", а уже оно в 2019 году заявлялось как вероятный инвестор мусорной реформы в Свердловской области. Правда, что могла инвестировать компания, не ведущая никакой заметной финансовой деятельности, не ясно.

Не исключено, что вскоре связанные с Дударевой компании могут объявиться в Петербурге и Ленинградской области. В июне на Петербургском международном экономическом форуме "Российский экологический оператор" подписал соглашение с "Невским экологическим оператором" об инвестировании 24 миллиардов рублей в строительство четырех мусороперерабатывающих заводов.

Кому пойдут эти деньги на сегодняшний день не ясно, однако напомним, одним из пяти членов совета директоров "Центрресурса" является Николай Константинов, спецпредставитель губернатора Беглова. А Альбина Дударева, также член совета директоров "Центрресурса", работает советницей гендиректора "РЭО". Крайне маловероятно, что это лишь простое совпадение. Тем более, что Дудареву с Константиновым могут связывать гораздо более тесные и давние отношения именно по линии казачества.

Криминальный след из 90-х

Альбина Дударева родилась в Хабаровском крае. Ее отцом является Евгений Киреев, в 90-е годы совладелец лесозаготовительного предприятия "Комлес". В Сети имеется информация, что он мог быть связан с незаконным вывозом древесины за границу. Подтверждения или опровержения этих данных в открытом доступе нет. Однако весь лесозаготовительный дальневосточный бизнес того периода действительно находился под контролем ОПГ "Общак", одной из самых крупных преступных группировок постсоветского периода.

В начале 2000-х Дударева уехала с Дальнего Востока, в 2001 году на нее уже была зарегистрирована компания по переработке мусора "Юг-Ресурс" в Краснодаре. Ее отъезд совпал со смертью лидера "Общака" Евгения Васина, также известного как Джем. Интересно, что покровителем Васина считается Вячеслав Иваньков, известный как Япончик. Ранее мы рассказали о Международном фонде поддержки казачества, созданном по инициативе Александра Беглова одновременно с Казачьей партией. Если КаПРФ возглавил Константинов, то фонд был отдан Михаилу Креймеру, одному из приближенных Япончика.

Появление Дударевой именно в Краснодаре может быть не случайным. В Сети имеется информация, что там проживал ее брат Денис Киреев, женившийся на дочери известного кубанского атамана Ивана Пузикова. Киреев-младший также был соучредителем компаний Дударевой. Но бизнес, вероятно, не пошел, и вскоре она оказалась уже в Москве, где пробилась в экоповестку.

Учитывая приведенные факты, можно ожидать, что Николай Константинов в качестве спецпредставителя Александра Беглова отвечает именно за проведение мусорной реформы. По крайней мере с этим направлением его связывает больше, чем с казачеством в регионе.