Петербуржцы ждут внесения поправок в закон о КРТ

Жители домов, попавших в программу реновации, смогут остаться в том же районе, заявил спикер Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский на выступлении перед жителями Невского района. Заявление чиновника вызвало недоверие горожан — петербуржцы напоминают об отказе Бельского законодательно закрепить данную норму и просят доработать закон.

В связи с массовой обеспокоенностью предстоящей реновацией глава городского парламента Александр Бельский наряду с председателем Жилищного комитета Олегом Зотовым и другими представителями руководства Петербурга активно выступают перед горожанами, проводя разъяснительную работу.

Один из самых распространенных страхов жителей хрущевок — быть "депортированными" на окраины без инфраструктуры. Бельский назвал эти страхи безосновательными и даже глупыми, однако не убедил горожан. Петербуржцы отмечают, что в принятом Смольным законе о комплексном развитии территорий (КРТ) требование расселять жильцов в пределах района не закреплено, а значит, заявления властей голословны. Горожане требуют внести правки в закон, не доверяя чиновникам.

"Все, что он обещает, не прописано в законе".

Поправки о переселении в пределах одного муниципального округа были внесены при рассмотрении законопроекта, однако Александр Бельский воспринял их скептически. Еще до принятия закона спикер Заксобрания дал понять, что гарантий привязки к району проживания в нем не будет.

"Мы обсуждали эти вопросы [в парламенте — прим. ред.]. Среди депутатов нет поддержки всех этих вещей, потому что они влекут за собой определенные последствия. Мы должны и для инвесторов предложить интересные условия. Много говорят о лоббировании застройщиков. Поверьте, очень сложно найти инвестора. Проще построить новый дом, чем идти в реновацию", — заявил спикер.

Горожане запомнили позицию спикера и не спешат ему верить на слово.

Петербуржцы не сомневаются, что новый закон "заточен" под инвесторов, и не видят для себя выгод. В случае необходимости смены жилья можно было сделать это и раньше, отмечают они.

"Нигде не прописано, что мы можем получить жилье на месте своих домов без доплат. А с доплатой я могла и раньше купить в соседнем шикарном кирпичном доме, продав свою квартиру по настоящей рыночной цене с учетом ремонта ценой в несколько миллионов, уникального расположения и вида из окна, а не как там оценят по методу "независимой рыночной оценки". Не зависеть она, видимо, будет как раз от всех преимуществ и вложений в мою квартиру", — пишет петербурженка.

"Бельский не отвечает за свои слова креслом — он в нем так и так на четыре года останется. Может что угодно говорить, хоть про то, что на Крестовский всех поселит", — пишут горожане.

Ранее разъяснительную работу с гражданами провел глава Жилищного комитета Олег Зотов. Чиновник пообещал, что желающие остаться в своем районе получат такую возможность, однако сослался на такие туманные понятия, как "смысл закона" и "экономику процесса". Более четких доводов получить от Зотова не удалось.