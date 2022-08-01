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Автор Ольга Лазарева

Петербуржцы отругали чиновников за незаконную "ларечную" торговлю

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге продолжает процветать несанкционированная "ларечная" торговля, несмотря на анонсированные ранее чиновниками из Смольного рейды. Жители Северной столицы отмечают в официальной группе городского Комитета по контролю за имуществом в соцсети "ВКонтакте", что нестационарные торговые объекты (НТО) буквально заполонили улицы, и призывают администрацию губернатора Александра Беглова проверить законность этих объектов.

Так, одна из жительниц Приморского района Петербурга обратила внимание городских властей на одну из уличных торговых точек, расположенную прямо напротив пешеходного перехода у дома № 61 по улице Королева. По словам петербурженки, на НТО отсутствует соответствующий QR-код, при считывании которого можно проверить данные об арендаторе. Она полагает, что, скорее всего, данный ларек установлен незаконно.

"Прошу проверить законность расположения НТО напротив пешеходного перехода у дома Королёва 61 и принять меры для скорейшего демонтажа незаконной точки. Согласно РГИС, НТО установлено незаконно. Отсутствует QR-код с информацией об арендаторе, — написала петербурженка.

 

"Только хотела порадоваться, что ККИ все же убрали ларек по ул. Камышовая д.13, литера А, нет! Его просто переставили через дорогу. Видимо на время проверки??? Сколько вы будете водить нас за нос?" — написала в комментариях другая жительница Приморского района Санкт-Петербурга.

 

Многие горожане возмущаются из-за того, что незаконные ларьки помимо того, что и так зачастую занимают часть тротуара, так еще на несколько метров от них нередко выставляются лотки с овощами и фруктами, ограничивающие проход пешеходам.

 
 

Также петербуржцы жалуются на то, что продавцы незаконных НТО оставляют после себя много мусора на улицах. При этом некоторые и вовсе не стесняются жарить мясо на мангале прямо за ларьком. Об одном из таких случаев рассказал в сообществе Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга житель Невского района города во "ВКонтакте".

"Седова, дом 154. Мало того, что выставили эту грязь на газон, так за палаткой, на заднем фоне, еще и разводят костры, жарят шашлыки. Что в данном случае деревня: весь город или Невский район? Прекратите деятельность точек, заберите оборудование", — обратился к представителям Смольного один из местных жителей.

 

Ранее петербургские СМИ обращали внимание на то, что перед проведением проверок незаконные ларьки неоднократно таинственным образом пропадали с улиц мегаполиса. Затем через некоторое время торговые павильоны вновь появлялись на прежних местах. Скорее всего, владельцев НТО заранее предупреждали о грядущих рейдах. Вопросы у журналистов также возникают к работе КИО, возглавляемого Леонидом Кулаковым, который, несмотря на многочисленные обращения горожан, не может решить проблему несанкционированной "ларечной" торговли в Северной столице.

Редактор: Елена Тимошкина
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