Организация яхт-клуба в "Горской" доказала отсутствие стратегического планирования в Смольном

Решение петербургских властей о временном размещении яхт-клуба на месте бывшей промзоны "Горская" вместо строительства крупного инновационного кластера в очередной раз показало, что "стратегическое мышление" у чиновников Смольного рассчитано не далее одного губернаторского срока.

Инвестиционный проект реновации бывшей промзоны "Горская" в поселке Лисий Нос Санкт-Петербурга был "забракован" властями города после того, как обрел реальные очертания, архитектурную модель и подтвержденные финансовые обоснования строительства IT-кластера и промышленной складской зоны формата Industrial Light. При том, что каждый этап планирования проходил согласования в Смольном, а обо всех действиях компании "Мегалайн", с которой было подписано соглашение о рекультивации территории, чиновники прекрасно были осведомлены. Так, как сообщала Pravda.Ru, просто в какой-то момент перестали приходить ответы из правительства города.

Позднее генеральный директор компании "Мегалайн" Геннадий Корупятник в интервью "Невским новостям" сообщал, что решение о расторжении соглашения было принято в одностороннем порядке и по надуманному предлогу уже после того, как был проведен конкурс на лучшее архитектурное решение для "Горской":

"Буквально за день до публикации работы победителя международного конкурса мы узнали, что город намерен расторгнуть с нами соглашение, подписанное как раз в рамках ПМЭФ-2021 и заключить новое соглашение по развития территории с СПб РСОО "Яхт-клуб Санкт-Петербурга". Хотя, как мы узнали из интервью "Деловому Петербургу" председателя комитета по инвестициям Романа Голованова, сами соглашения, подписываемые на форуме, не накладывают обязательства на власти. Значит, город может не исполнять соглашения и после расторгнуть соглашение с любым инвестором. Очень "позитивный" знак для инвестиционного климата города", — рассказал в интервью Геннадий Корупятник.

Одной из причин такого поведения чиновников могло стать полное отсутствие стратегического плана развития Санкт-Петербурга на будущее и всяческое "потакание" одному из крупнейших инвесторов в стране ради некой сиюминутной выгоды. Так, по информации журналистов "Live 24", еще в марте было рассмотрено предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера о переносе яхт-клуба из порта "Геркулес" в "Горскую", причем буквально через несколько недель после получения письма. Чиновников не смутило ни то, что фарватер в этом месте необходимо полностью чистить (непонятно за чей счет), ни то, что переезд этот временный — пока "Газпром" не построит второй небоскреб и заново не откроет обновленный "Геркулес" примерно через 10 лет. То есть тогда, когда пост градоначальника уже не будет занимать действующий губернатор Александр Беглов.

Так город получит (если в Смольном опять не передумают и не расторгнут и это соглашение) в обозримом будущем очередную стоянку для яхт и катеров, причем неприхотливую в обслуживании. В случае реализации проекта "Мегалайна" от города потребовались бы какие-то действия и "телодвижения" — обеспечение транспортной доступности, в том числе и со стороны железной дороги, планирование и прокладка новых автомобильных подъездов, обеспечение ныне депрессивной территории коммуникациями и множеством других "мелочей", которыми нужно было бы заниматься именно городским властям, а не инвестору. Взамен же город бы получал гарантированный доход в бюджет в виде налогов от 17,5 рабочих мест, которые бы были созданы на месте заброшенной еще в 90-е годы промзоны.

По словам главы "Мегалайна" Геннадия Корупятника подобный подход Смольного к огромной территории в 130 Га наблюдается ровно с тех пор, как городские власти получили эту зону "в наследство" от федералов.

"С момента передачи администрация Санкт-Петербурга несколько раз тратила миллионы рублей на разработку концепции развития территории. В 2021 году мы предложили свою концепцию и заключили соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ, но, как видим, город все равно не торопится. Видимо это особенности городского правительства", заявил Корупятник.

Нынешняя история не исключение — на проект инновационного кластера инвестор уже потратил несколько сотен миллионов рублей, которые, похоже, город компенсировать не собирается. Возможно именно поэтому свое право на реализацию проекта "Мегалайн" собирается отстаивать и отказываться от проекта не планирует. Если городские власти могут "стратегически" думать только до 2024 года — то есть времени, когда будут выбирать нового губернатора, то петербургский бизнес планы строит надолго и на далекое будущее.