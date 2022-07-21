Закрытие ЛНМО нанесет серьезный удар по образованию – выпускник петербургской физмат-школы

Администрация Санкт-Петербурга не хочет разбираться в ситуации с закрытием "Лаборатории Непрерывного Математического Образования" (ЛНМО). Такое мнение в комментарии Pravda.Ru выразил выпускник школы, кандидат физико-математических наук Виктор Вялов.

В Петербурге под угрозой закрытия находится уникальный объект "Лаборатория Непрерывного Математического Образования". Помещения школы опечатаны. Власти города на контакт с дирекцией не идут, а чиновники комитета по образованию предлагают учебному заведению арендовать новые помещения.

Журналист Pravda.Ru поговорил с одним из выпускников ЛНМО, кандидатом физико-математических наук Виктором Вяловым. Спикер заявил, что ситуация с закрытием корпусов школы может решиться в краткие сроки, если этому поспособствует администрация города. Однако с ее стороны никаких действий пока не наблюдается.

"Наверное, [для решения проблемы] хватит решения главы района или губернатора. Там есть юридические нюансы, нестыковки, вокруг этого изначально закрутилось. Наверное, нужно взять паузу, чтобы все состыковать и решить, а не [одним] махом закрывать. Другое дело, есть ощущение, что на уровне руководства города желания разбираться и сохранять [школу] нет. Возможно, потребуется решение кого-то на уровне федеральной власти или Президента. Но, как мне кажется, там достаточно решения главы Адмиралтейского района, чтобы эту ситуацию затормозить, пусть она пока в таком режиме существует, а формальные юридические моменты приводить в это время в порядок", — отметил наш собеседник.

Вялов добавил, что закрытие ЛНМО отразится на качестве образования не только в Петербурге, но и в масштабах всей страны. Университеты потеряют сильных студентов, а Россия — перспективных ученых.

"Это [закрытие] будет очень сильным ударом. Если говорить про математику, компьютерные технологии, то топовые вузы, факультеты питерские, ИТМО, университеты математики и компьютерных наук — матмех, то ощутимый процент сильных студентов последние годы — это были выпускники ЛНМО. Вузы сильных студентов потеряют. Наука сильных ученых потеряет, коммерческие наукоемкие производства тоже пострадают", — подчеркнул Вялов.

Напомним, в ходе сессии форума "Сильные идеи для нового времени" сооснователь компании "Роббо" Павел Фролов обратился к президенту РФ с просьбой помочь выделить в Петербурге площадку для центра олимпийского резерва. В ответ глава государства заявил, что губернатор Северной столицы Александр Беглов необходимые средства выделить сможет.

И при этом город теряет пять корпусов ЛНМО. Вялов назвал эту ситуацию "диссонансной".

"Предлагают открыть одну площадку, я эту инициативу поддерживаю. Но параллельно закрывается штук пять сразу. ЛНМО — это не только математическая площадка, там робототехника очень сильная в рамках инженерной площадки, биологическое направление с уникальными преподавателями. Одну площадку откроем, а несколько уже существующих, успешно работающих, уничтожаем", — резюмировал собеседник.

СМИ ранее обращали внимание на слова президента, произнесенные во время форума. Глава государства заявил о важности поднятия уровня образования на федеральном уровне. В Петербурге ситуация с ЛНМО показывает, что администрация города к словам руководства страны не прислушивается. Из-за пассивности команды губернатора Александра Беглова жители Северной столицы намерены обратиться в адрес президента РФ с просьбой помочь в сохранении уникального учебного заведения.