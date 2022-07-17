В Смольном "забыли" об огромных очередях в поликлиники в начале года

В администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова отмечают тенденцию к снижению дефицита участковых педиатров и терапевтов в поликлиниках мегаполиса.

Об этом СМИ заявил заместитель председателя городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов. По его словам, это модернизация амбулаторно-поликлинического звена позволит привлечь еще больше молодых специалистов на оборудованные современные рабочие места. Однако, как показал стремительный всплеск заболеваемости коронавирусом нового типа в начале текущего года, об окончательном решении проблемы нехватки медицинского персонала в медучреждениях Северной столицы говорить преждевременно.

Представитель Комздрава Петербурга сообщил, что ставки терапевтов и участковых педиатров в поликлиниках города заполнены на 82,3% и 90,6% соответственно. Мотовилов отметил, что за последние несколько лет давняя проблема в системе здравоохранения якобы сходит на нет.

"Дефицит участковых врачей ежегодно сокращается, интерес молодых врачей к современным цифровизированным поликлиникам с автоматизированными рабочими местами врачей также возрастает", — заявил замглавы петербургского Комздрава.

По словам представителя Смольного, по состоянию на 2016 год в городе на Неве было 848 участковых врачей-педиатров, а в 2021 году — 1146. Также Мотовилов подчеркнул, что за такой же период времени количество участковых врачей-терапевтов в Санкт-Петербурге возросло на 613 человек. Однако на практике ситуация выглядит не так гладко, как в отчетах чиновников из аппарата губернатора Беглова. В частности, в январе текущего года петербуржцы были вынуждены выстраиваться в длинные очереди перед поликлиниками на прием к специалисту, поскольку дожидаться врача на дому приходилось порой по несколько дней и все это происходило на фоне стремительного роста числа заболевших COVID-19. Это, прежде всего, было связано с дефицитом кадров и другими нерешенными проблемами в городской системе здравоохранения.

Напомним, в СМИ и экспертном сообществе ранее неоднократно критиковали возглавляемый Дмитрием Лисовцом Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга. Так, об откровенно слабую работу ведомства в ковидный период отмечал в интервью "Интерфаксу" заведующий кафедрой эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев. Более того в Смольном еще до осеннего всплеска заболеваемости коронавирусом фактически провалили прививочную кампанию, в связи с чем Северная столица долгое время находилась в тройке российских регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с COVID-19.

В начале февраля в ходе визита в Пушкин в рамках инспекционной проверки работы местных медучреждений Александр Беглов уклонился от ответа на вопрос возмущенных жителей Пушкинского района касательно больших очередей в поликлиники. Тем самым градоначальник фактически подтвердил наличие серьезных нерешенных системных проблемы в системе здравоохранения Петербурга.