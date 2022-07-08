Смольный рискует повторить прошлогодний провал с уборкой улиц от снега и наледи

В Санкт-Петербург доставили первую партию новых лаповых снегопогрузчиков производства тульского предприятия АО НПО "Плавский", сообщила пресс-служба Смольного. До конца года подведомственные городскому Комитету по благоустройству предприятия получат в общей сложности 78 машин отечественной разработки. Однако такое небольшое количество спецтехники не отвечает потребностям многомиллионного мегаполиса, что может стать серьезной проблемой предстоящей зимой. В очередной раз команда губернатора Александра Беглова, по всей вероятности, демонстрирует недальновидность, повторяя прежние ошибки.

"Новые лаповые снегопогрузчики — это машины, о которых очень часто вспоминают петербуржцы старшего поколения. К тому же это полностью отечественная разработка. Все агрегаты, механизмы и даже электроника тульского снегопогрузчика созданы российскими производителями, поэтому в будущем никаких проблем ни с ремонтом парка, ни с запчастями быть не должно", — приводят слова градоначальника в Смольном.

Отмечается, что в Петербург до конца 2022 года должны поставить 36 ковшовых погрузчиков, восемь комбинированных дорожных машин с комплектами навесного оборудования, девять комбинированных дорожных машин с вакуумно-подметальным оборудованием, а также два десятка передвижных пылесосов для уборки улиц. Представители горадминистрации заявляют, что тульская спецтехника обладает улучшенной маневренностью, проходимостью и функциональностью и имеет ряд определенных преимуществ в сравнении с теми, которые имеются в распоряжении коммунальных служб города на Неве.

Напомним, в конце минувшего года петербургские чиновники признали, что парк снегоуборочной техники недоукомплектован, и реальная потребность города составляет порядка 3,5 тысячи единиц. Несмотря на то, что Александр Беглов осенью 2021 года рапортовал о якобы полной готовности к зимнему сезону, в распоряжении коммунальщиков оказалось не более 2,3 тысячи специализированных машин. Во многом этим был обусловлен провал с уборкой снега и наледи на улицах Петербурга, как и дефицитом работников ручного труда, а также специалистов-верхолазов.

Кроме того, далеко не все снегоуборочные машины из тех 2,3 тысячи единиц, состоящих на балансе Комблага Петербурга, были на ходу и пригодными для борьбы с последствиями обильных снегопадов. Именно по этим причинам на линию прошлой зимой выходило всего по 300 единиц спецтехники, а нередко еще меньшее количество. Несмотря на широкий общественный резонанс и многочисленные обращения горожан в Смольном так и не смогли продемонстрировать обещанную Бегловым "высокую готовность" к зимнему сезону. В итоге город на Неве несколько месяцев находился в "снежном плену", что отразилось в количестве погодных ДТП.

Таким образом, Санкт-Петербург к концу текущего года получит только одну пятнадцатую часть необходимой ему спецтехники. Неспешность администрации Александра Беглова в вопросе закупки снегоуборочных машин грозит Северной столице очередным коммунальным коллапсом предстоящей зимой. Из-за некомпетентности местных чиновникам опять будут страдать простые горожане, а особенно автолюбители, для которых в осенне-зимний сезон поездки по обледеневшим неубранным магистралям уже несколько лет подряд превратились в настоящий квест.

В начале текущего года петербургские пенсионеры и блокадники подвергли острой критике Смольный, не обеспечивший надлежащую уборку городских территорий. Многие заявляли, что почти не видели за всю зиму снегоуборочную технику. При этом одна из блокадниц отметила, что даже в 1944-м году улицы Северной столицы очищались от сугробов и наледи идеально.