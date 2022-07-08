Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ольга Лазарева

Смольный рискует повторить прошлогодний провал с уборкой улиц от снега и наледи

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Санкт-Петербург доставили первую партию новых лаповых снегопогрузчиков производства тульского предприятия АО НПО "Плавский", сообщила пресс-служба Смольного. До конца года подведомственные городскому Комитету по благоустройству предприятия получат в общей сложности 78 машин отечественной разработки. Однако такое небольшое количество спецтехники не отвечает потребностям многомиллионного мегаполиса, что может стать серьезной проблемой предстоящей зимой. В очередной раз команда губернатора Александра Беглова, по всей вероятности, демонстрирует недальновидность, повторяя прежние ошибки.

Смольный рискует повторить прошлогодний провал с уборкой улиц от снега и наледи

"Новые лаповые снегопогрузчики — это машины, о которых очень часто вспоминают петербуржцы старшего поколения. К тому же это полностью отечественная разработка. Все агрегаты, механизмы и даже электроника тульского снегопогрузчика созданы российскими производителями, поэтому в будущем никаких проблем ни с ремонтом парка, ни с запчастями быть не должно", — приводят слова градоначальника в Смольном.

Отмечается, что в Петербург до конца 2022 года должны поставить 36 ковшовых погрузчиков, восемь комбинированных дорожных машин с комплектами навесного оборудования, девять комбинированных дорожных машин с вакуумно-подметальным оборудованием, а также два десятка передвижных пылесосов для уборки улиц. Представители горадминистрации заявляют, что тульская спецтехника обладает улучшенной маневренностью, проходимостью и функциональностью и имеет ряд определенных преимуществ в сравнении с теми, которые имеются в распоряжении коммунальных служб города на Неве.

Напомним, в конце минувшего года петербургские чиновники признали, что парк снегоуборочной техники недоукомплектован, и реальная потребность города составляет порядка 3,5 тысячи единиц. Несмотря на то, что Александр Беглов осенью 2021 года рапортовал о якобы полной готовности к зимнему сезону, в распоряжении коммунальщиков оказалось не более 2,3 тысячи специализированных машин. Во многом этим был обусловлен провал с уборкой снега и наледи на улицах Петербурга, как и дефицитом работников ручного труда, а также специалистов-верхолазов.

Кроме того, далеко не все снегоуборочные машины из тех 2,3 тысячи единиц, состоящих на балансе Комблага Петербурга, были на ходу и пригодными для борьбы с последствиями обильных снегопадов. Именно по этим причинам на линию прошлой зимой выходило всего по 300 единиц спецтехники, а нередко еще меньшее количество. Несмотря на широкий общественный резонанс и многочисленные обращения горожан в Смольном так и не смогли продемонстрировать обещанную Бегловым "высокую готовность" к зимнему сезону. В итоге город на Неве несколько месяцев находился в "снежном плену", что отразилось в количестве погодных ДТП.

Таким образом, Санкт-Петербург к концу текущего года получит только одну пятнадцатую часть необходимой ему спецтехники. Неспешность администрации Александра Беглова в вопросе закупки снегоуборочных машин грозит Северной столице очередным коммунальным коллапсом предстоящей зимой. Из-за некомпетентности местных чиновникам опять будут страдать простые горожане, а особенно автолюбители, для которых в осенне-зимний сезон поездки по обледеневшим неубранным магистралям уже несколько лет подряд превратились в настоящий квест.

В начале текущего года петербургские пенсионеры и блокадники подвергли острой критике Смольный, не обеспечивший надлежащую уборку городских территорий. Многие заявляли, что почти не видели за всю зиму снегоуборочную технику. При этом одна из блокадниц отметила, что даже в 1944-м году улицы Северной столицы очищались от сугробов и наледи идеально.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы жкх санкт-петербург александр беглов
Новости
Головатюк: США просили признать наёмников комбатантами для обмена военнопленными
Медведев развеял слухи о своём разводе с супругой
Невролог Орлов перечислил симптомы нехватки витамина D
Российских врачей за рубежом представляет только Национальная медпалата
Канада включила патриарха Кирилла в санкционный список
Саша Бортич отвесила пощёчину звезде КВН во время интервью
Зеленский спрогнозировал конец военной фазы конфликта на Украине: до конца года
Экономист: США вынуждены укреплять доллар за счёт евро на фоне волны инфляции
Собчак не верит, что Медведев "поехал головой из-за развода": Сейчас не время
В Карелии следователи пришли с обыском к директору заповедника
Популярное
Силовые структуры
Задержанный в Херсоне украинский боевик подтвердил, что работал на Зеленского

В Херсоне задержанный украинский боевик Виталий Ростецкий подтвердил, что работал на президента Украины Владимира Зеленского.

Задержанный в Херсоне украинский боевик подтвердил, что работал на Зеленского
Die Welt: немцы потребовали отставки Шольца после его высказывания о России
Мир. Новости мира
Die Welt: немцы потребовали отставки Шольца после его высказывания о России
Силовые структуры
Пленный из 79-й бригады рассказал о больших потерях ВСУ и дезертирстве
Силовые структуры
Подоляка: ВСУ начали применять тактику "активной обороны" в Донбассе
Игорь Латунский Следователь Волков: Гантамиров украл миллиарды, но его помиловали за заслуги перед Россией Игорь Латунский Александр Артамонов Ради выгоды Запад готов сделать конфликт на Украине бесконечным Александр Артамонов Любовь Степушова Турция задержала сухогруз с зерном из Бердянска, скоро закроет для РФ Босфор Любовь Степушова
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ разбила отряд ВСУ у Григоровки и захватила оружие НАТО
Силовые структуры
Военный ВС РФ из Курганской области сообщил о пытках в плену у ВСУ на Украине
Fox News: Путин нанёс последний удар по Джонсону
Мир. Новости мира
Fox News: Путин нанёс последний удар по Джонсону
Последние материалы
Медведев развеял слухи о своём разводе с супругой
Невролог Орлов перечислил симптомы нехватки витамина D
Российских врачей за рубежом представляет только Национальная медпалата
Канада включила патриарха Кирилла в санкционный список
Саша Бортич отвесила пощёчину звезде КВН во время интервью
Зеленский спрогнозировал конец военной фазы конфликта на Украине: до конца года
Экономист: США вынуждены укреплять доллар за счёт евро на фоне волны инфляции
Собчак не верит, что Медведев "поехал головой из-за развода": Сейчас не время
В Карелии следователи пришли с обыском к директору заповедника
Россия и Киргизия создают объединённую систему ПВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников