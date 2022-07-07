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20 идей по развитию России
Автор Ольга Лазарева

Эксперты Петербурга не поддержали идею Смольного заменить IT-кластер яхт-клубом

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Петербургские власти изменили решение по плану реновации бывшей стройплощадки на территории "Горской" — вместо IT-кластера здесь будет построен яхт-клуб. Эксперты на пресс-конференции Медиагруппы "Патриот" объяснили, чего лишится город на Неве при этом сценарии развития ситуации.

Эксперты Петербурга не поддержали идею Смольного заменить IT-кластер яхт-клубом

В рамках Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2021 администрация Петербурга подписала соглашение о намерениях по реновации "Горской" с гендиректором "Мегалайна" Геннадием Корупятником. Заключение договора прошло в присутствии глав региона Александра Беглова.

На ПМЭФ-2022 "Мегалайн" представил на суд общественности проект-победитель, вложив в его разработку немалые средства. Однако, несмотря на предварительные договорённости, в Смольном решили разместить в "Горской" яхт-клуб.

"К сожалению, проект предложенный победителем конкурса, не сможет быть реализован. Как уже известно, Правительство Санкт-Петербурга в лице вице-губернатора (…) сегодня планирует подписать соглашение о размещении на территории "Горская" частного яхт-клуба с Санкт-Петербургской региональной спортивной общественной организацией "Яхт-клуб Санкт-Петербурга"", — рассказал Корупятник.

По новой программе развития бывшей промзоны на яхт-клуб отводится всего 40 тысяч квадратных метров. Тогда как "Мегалайн" рассчитывал в "Горской" на 140 га. На конференции Корупятник вынес свою экспертную оценку, сказав, что, если реновация этого участка будет реализована в таком мизерном масштабе, проект будет финансово невыгодным городу и не интересен его жителям.

"Предложенный функционал для размещения яхт-клуба совершенно не обеспечивает для города наилучшие социальный и экономический эффект. И если социальную составляющую там еще можно найти с натяжкой (хотя я с трудом представляют значение для города частного яхт-клуба), то с экономической точки зрения он никак не обойдется без очень серьезных бюджетных вливаний, которые, видимо, будут поступать за счет города. Я, конечно, за яхт-клубы вообще, но в данном случае мы имеем дело с торгово-развлекательным комплексом, к которому прилагается небольшая территория для содержания яхт, а это совсем другое дело", — подчеркнул генеральный "Мегалайна".

Юрий Шевчук, эколог и председатель общественной организации "Северо-Западный зеленый крест", в свою очередь, просто предложил найти для яхт-клуба другую дислокацию.

"Можно выбрать совершенно другие территории. Создать их будет и дешевле, и правильнее. Не надо будет портить чужой проект. Сейчас эта территория маргинализирована. Совсем другое дело — создать место для того, чтобы креативные люди могли бы использовать свои таланты, сделать что-то новое и красивое. Сделать место, куда люди хотели бы возвращаться и жить. Но от этого проекта город почему-то отказывается, создавая совершенно банальный проект, похожий на "Атлантик Сити". У нас уже есть подобного рода заведения. Зачем это нужно — я не понимаю. К тому же это несет серьезные риски для окружающей среды: мы перемещаем огромные свалочные массы непонятно зачем", — поделился своим мнением эколог.

По изначальному проекту "Мегалайна" участок "Горской" был разделен на четыре сектора: IT-кластер, сектор в формате Light Industrial,, культурный центр и гостинично-курортная зона. Инвестиции по этой программе развития доходили до 236 млрд рублей. Плюсом такого решения было и создание почти 17,5 тысяч новых рабочих мест. По новому плану яхт-клуб планируют построить всего за 10 млрд рублей, при этом информации о новых рабочих местах нет совсем.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург александр беглов
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