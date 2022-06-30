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Автор Ольга Лазарева

Петербуржцев не поощряют за раздельный сбор мусора. В Москве ситуация иная

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Москвичей призывают сдавать пластик и алюминий в счет оплаты коммунальных услуг и в обмен на скидки в магазинах-партнерах. Многие жители Петербурга сортируют отходы уже давно, но не ради выгоды, а из-за заботы об экологической ситуации. Что касается правительства Петербурга, то пока чиновники не проявляют большого интереса к расширению практики раздельного сбора мусора.

Ряд ЖК Москвы принимают алюминиевые банки и пластиковые бутылки в счет оплаты коммунальных услуг. Одна единица, отправленная в фандомат, приносит скидку в размере 1 рубля. Помимо коммуналки, бонусами можно оплатить товары в магазинах-партнерах.

 

Подобная акция не помешала бы и Петербургу — как отмечают эксперты, жители города активно поддерживают идею раздельного сбора, сортируя мусор. В заботе об экологической ситуации тару сдают многие, и пока — совершенно бесплатно, хотя не только в Москве, но и, например, в соседней Финляндии практика поощрений существует уже давно.

"Было бы здорово, если бы и у нас ввели", — пишут жители Петербурга.

"Постоянно сдаём в контейнер пластиковые бутылки, а скидки нет", — отмечают горожане.

В отличие от жителей Северной столицы, представители хозяйственного управления городом, похоже, не заинтересованы в сортировке отходов. Нередко горожане обнаруживают, что к местам раздельного сбора мусора не подойти.

"У нас во дворе клетку для сбора пластика загородили тремя контейнерами для мусора — не подойти; очевидно, ЖКХ до лампочки, собирается пластик в переработку или выбрасывается в отходы", — пишут в соцсетях.

 

Эксперты подтверждают, что в вопросах раздельного сбора мусора от городских властей действительно мало инициативы. Подходящим временем для внедрения экологичных инициатив был старт мусорной реформы в начале текущего года, однако этого не произошло.

Объединение экологов "Беллона" (внесена в реестр иностранных агентов) отмечало, что во время проработки концепции реформы не были учтены вопросы развития многокомпонентного раздельного сбора отходов. Как считает журналист и эколог Юрий Шевчук, причина в том, что единому региональному оператору НЭО поставили неверную цель по утилизации отходов.

"Не было поставлено задачи: напишите, пожалуйста, концепцию, как переработать весь мусор 100-процентно, причем с выгодной и экологически безопасно. А они поставили задачу: сделайте так, чтобы подешевле было. Ну им и дали подешевле: 50 процентов мусора остается, закапывается на полигонах", — поясняет Шевчук.

По оценке Шевчука, мусорная реформа лишь усугубила экологические проблемы. Эксперт обеспокоен тем, что подрядчики НЭО пренебрегают сортировкой мусора, работая лишь с поверхностными фракциями, а остальное отправляют на полигоны.

Редактор: Елена Тимошкина
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