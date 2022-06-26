Петербург зарос бурьяном. Кто виноват?

Санкт-Петербург называют второй столицей России, однако благоустройство города едва ли отвечает "столичному" статусу. В этой связи показательно состояние городских газонов. Вместо аккуратно подстриженной травы либо "ковра" из полевых цветов Петербург нередко "украшает" бурьян из одуванчиков, борщевиков и чертополоха.

Жители Санкт-Петербурга ежегодно жалуются на заросли борщевика, требуя у городской администрации уделить больше внимания борьбе с ядовитым сорняком. По словам главного специалиста отдела содержания территорий зеленых насаждений Управления садово-паркового хозяйства Светланы Езерской, мониторинг территории происходит постоянно, однако пока что борщевик "не торопится" покидать газоны и парки.

"На Шаумяна, 20 уже который год заросли борщевика, на любой вкус, цвет, размер и возраст, которые в упор не хочет замечать администрация МО", — пишут горожане.

На борщевик жалуются и в Колпино. Как отмечают местные жители, кустов очень много, особенно вдоль дорожек, что представляет особую опасность для прохожих. Трава борщевика вызывает ожоги, а пыльца может привести к отравлению.

"С начала сезона весенне-летнего ни разу не была скошена трава. Сейчас она на уровне пояса. Но самое страшное, что очень много борщевика, по самому краю дорожек, по которым ходят дети, люди. Сейчас сезон клещей, для которых высокая трава — рай. Примите, пожалуйста, меры в ближайшее время", — обращается в администрацию города петербурженка по имени Светлана.

Центральный район Северной столицы зарос бурьяном — судя по фото, направленного городским чиновникам с просьбой принять меры, траву за сезон не косили ни разу. Ситуацию усугубляют граффити на ограждении, закрашивать которые в городе не спешат. Изящному муралу с портретом Хармса, который называли "достопримечательностью" Петербурга, повезло меньше. Несмотря на пятилетнюю борьбу горожан за рисунок, его уничтожили, заменив проекцией с фотопортретом, что, по мнению петербуржцев, нельзя назвать полноценной альтернативой.

Не эстетичные заросли сорной травы встречаются даже в районах, представляющих "лицо" города. Историческая застройка Петроградского района соседствует с пожухлыми злаками и колючим чертополохом, придавая центру города неухоженный вид.

Еще меньше следят за газонами в удаленных от центра территориях. В Московском районе высокая трава мешает обзору автомобилистов, проезжающих перекресток. Как видно на фото, вместо газонных злаков и полевых цветов участок покрыт сорняками.

В связи с тем, что администрация города нередко предпочитает пожертвовать деревьями в пользу дорог и парковочных мест, газоны Петербурга становятся особенно важны для города. Трава выделяет кислород, поглощая углекислый газ, пыль и вредные выхлопы автомобилей. Однако неэффективное хозяйственное управление города при губернаторе Александре Беглове привело к тому, что вместо ухоженных газонов жители Петербурга вынуждены довольствоваться клочками земли, поросшими борщевиков и бурьяном.