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Автор Ольга Лазарева

Износ кровли, гниль: петербуржцы обеспокоены плачевным состоянием крыш в жилых домах

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Жители Северной столицы завалили Смольный обращениями в связи с протекающими крышами. Несмотря на то, что сегодня синоптики пообещали петербуржцам теплую погоду без осадков, настроение многих из них испорчено в связи с последствиями прошедших несколько дней назад ливней. Горожане отмечают, что администрация губернатора Александра Беглова продолжает игнорировать проблему поврежденных кровель, из-за чего регулярно страдают тысячи граждан.

На сегодняшний день на рассмотрении петербургских чиновников находится почти 900 обращений касательно протечек в жилых домах после обильных осадков. Жители города на Неве призывают правительство Петербурга принять меры и провести капитальный ремонт прохудившихся кровель, многие из которых были повреждены коммунальщиками в зимний период. Больше всего заявок поступает от людей, проживающих в историческом центре мегаполиса, где располагается много старых зданий. Это наглядно отображает интерактивная карта сервиса "Наш Санкт-Петербург".

 

"На последнем этаже в следствии повреждения кровли по стене течет вода и растет плесень. Просьба устранить причину, чтобы в подъезд не попадала вода", — написала на портале Смольного Екатерина Ш., проживающая в муниципальном округе Коломна в составе Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

 

Опубликованное петербурженкой фото к заявке наглядно подтверждает наличие серьезной проблемы в кровле жилого дома. Участок стены в подъезде в зоне протекания требует проведения капремонта и устранения образовавшегося из-за сырости плесневого грибка.

Аналогичная ситуация наблюдается в подъезде дома № 78, литера А, по проспекту Ленина в городе Красное Село, входящем в состав Красносельского района Петербурга. Местная жительница еще 20 июня уведомила городские власти о том, что в жилом здании протекает крыша, но ее обращение все еще находится в статусе "на рассмотрении".

 

"Кровля в доме протекает в МОПы, УК не занимается устранением проблемы. Первый факт протечки был обнаружен 9-го июня и все еще не устранен! Вода протекла с 9-го до 1-го этажа! Парадная 15", — пожаловался на портале "Наш Санкт-Петербург" житель дома № 1, строение 1, по улице Александра Матросова в Выборгском районе города.

 

На приложенном к обращению фото видна лужа воды на полу в подъезде. После дождя вода через поврежденную крышу попала в технологические шахты для коммуникаций. По словам Сергея Б., причину протеканий не устраняют уже более недели, несмотря на претензии жильцов.

Один из жителей МО Екатерингофский в составе Адмиралтейского района призвал провести капитальный ремонт кровли дома № 209, литера А, по набережной Обводного канала. В своем обращении на портале он рассказал представителям горадминистрации о многочисленных проблемах, вызванных частыми протечками крыши.

 

"Добрый день пишу сообщить что кровля дома вся прогнила после дождя вся все стены и потолки мокрые", — пожаловалась Ольга С., проживающая в доме № 5, корпус № 9, литера А, расположенном по Институтскому переулку в Выборгском районе города.

 

"Продолжающиеся протечки крыши в доме по адресу: улица Гагаринская, дом 3. <…> Последняя протечка с 18 по 19 июня 2022 года после сильных дождей", — говорится в обращении жительницы МО Литейный округ.

На размещенных в заявке фотографиях видны повреждения потолка в квартире петербурженки вследствие протекания. Женщина была вынуждена поставить миску в комнате, чтобы просочившаяся сквозь дефектную кровлю дождевая вода не растекалась и не попала к соседям снизу.

 

Также нередко жители Северной столицы жалуются на поврежденные системы водоотведения на городских крышах. Накануне, 21 июня, Ирина К., проживающая в доме № 19, литера Е, на 2-ом Муринском проспекте в Выборгском районе сообщила о проблеме такого характера, которую уже несколько лет не могут решить ни управляющая компания, ни власти Петербурга.

 

Проблема протекающих кровель в Санкт-Петербурге носит системный характер. Прежде всего, это касается зданий в центре города, в том числе памятников архитектуры и объектов культурного наследия. Во многом это обусловлено отсутствием контроля со стороны администрации Александра Беглова за деятельностью подведомственной Смольному организации "Фонд капитального ремонта" (ФКР). Так, ранее отмечалось, что в текущем 2022 году план по капремонту домов находится под угрозой срыва, поскольку власти Северной столицы поручили проведение соответствующих работ не справляющемуся со своими обязанности ФКР.

Напомним, многие повреждения петербургские крыши получили в результате деятельности сотрудников коммунальных служб. Так, минувшей зимой неоднократно горожане замечали, что вместо специалистов-верхолазов наледь на кровлях домов убирают обычные дворники. Причем такие работы зачастую проводились при помощи подручных инструментов, таких как молотки и даже кирпичи. Неудивительно, что даже в теплое время года жители "культурной столицы" России жалуются на протекания после прошедшего дождя.

Редактор: Елена Тимошкина
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