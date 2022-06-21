Коррупция, махинации и иностранцы в большом бизнесе: кто на самом деле управляет Петербургом?

Санкт-Петербург во время правления Александра Беглова может похвастаться только сомнительными "достижениями" — нарушением договорных отношений, переделом бизнеса в угоду отдельным людям с иностранным гражданством и коррупционными скандалами, которые так или иначе завязаны на близкое окружение губернатора.

Очередной коррупционный скандал в городе на Неве, связанный с молодежной политикой и странными контрактами на десятки миллионов рублей в виде грантов и субсидий, кажется, остался незамеченным в высших эшелонах власти Петербурга. По информации издания "Блокнот" может быть связано с тем, что завязанные на руководителя курируемого Домом молодежи Санкт-Петербурга общественного пространства "ПРОСТО" Викторией Моторенко контракты, скорее всего, были "согласованы" с профильными чиновниками в Смольном.

Это далеко не первый и наверняка не последний коррупционный скандал в Санкт-Петербурге за время правления городом губернатора Александра Беглова. И, как утверждают компетентные источники, правление это больше "марионеточное" — именно при нынешнем губернаторе настоящую власть получили так называемые "серые кардиналы" города — Маргарита Рудакова, "правая рука" Беглова, связанная, в свою очередь с теневыми помощниками градоначальника братьями Захватовыми. Дружба Александра Беглова с последними берет свое начало в 90-е годы прошлого столетия и продолжается до сих пор, позволяя "умело совмещать" частные интересы с государственными.

Так, например, принимая активное участие в реконструкции исторических зданий, вроде Морского собора в Кронштадте, активном участии в подготовке города к юбилею своеобразное "трио" из братьев Захватовых и Маргариты Рудаковой, по информации "ПолитОнлайна", сумели заработать на довольно солидный автопарк элитных иномарок — Роллс-Ройсов, Феррари и Майбахов.

Настоящую власть в городе представляет еще один старинный друг Александра Беглова, его земляк Вагиф Мамишев. Прочная бизнес-связь между главой азербайджанской диаспоры и градоначальником прослеживается с 2002 года — тогда Александр Беглов занимал должность вице-губернатора и тогда же начались странные манипуляции с земельными участками, которые связанные с бизнесменом Мамишевым структуры получали практически за бесценок. Сегодня глава азербайджанской диаспоры, по утверждению журналистов, имеет неограниченную власть в городе в части торговли. Сегодня есть все признаки того, что на рынки и овощебазы вернулись понятия "крышевание" и "дань" от кавказских "покровителей".

В последнее время наметилась еще одна тенденция по "внешнему управлению" городом — со стороны представителей крупнейшей госкорпорации "Газпром". Компания, которая по документам переехала в Петербург год назад, а точнее ее дочерние структуры, очень активно взялись за освоение просторов пятимиллионного города. Так, уже было заявлено о строительстве нового небоскреба на Финском заливе, а также был выкуплен яхт-клуб в Стрельне под строительство целого комплекса для отдыха "сильных мира сего".

На днях на площадке ПМЭФ-2022 Александром Бегловым под строительство яхт-клуба была отдана обширная территория почти в 150 Га на берегу Финского залива — бывшая промзона "Горская". Несмотря на то, что соглашение о намерениях возвести на этом месте некую "мекку" для занятий парусным спортом было подписано с командором "Яхт-клуба Санкт-Петербурга", гражданином Литвы Олегом Любомировым, есть все основания предполагать, что заниматься "обустройством" всей территории будет "Газпром Трансгаз СПб", в совет директоров которого, видимо "по чистой случайности" входит зять губернатора Павел Белов. Причем яхт-клуб здесь будут строить только для отвода глаз, никакой школе парусного спорта не нужны 150 гектаров земли. На "неосвоенной" территории бывшей промзоны скорее всего появится закрытый "элитный поселок" с гольф-клубом, фонтанами, 18 домами и одной большой резиденцией — согласно попавшим в Сеть документам этот район будет называться "Клуб 19" для "Равных среди первых".

Нужно сказать, что еще год назад, в рамках ПМЭФ-2021 в присутствии губернатора был подписан другой документ — о возведении на этой территории кластера для программистов и легкой промышленности на 17 500 рабочих мест. Видимо настоящие хозяева города этот проект "не оценили", решив, что теплое местечко у залива необходимо для других целей.

Таким образом вопрос о том, кто на самом деле управляет Санкт-Петербургом имеет несколько ответов, каждый из которых будет верным — "серые кардиналы", "крупные инвесторы", "друзья губернатора", "иностранные бизнесмены"… Только не Александр Беглов.