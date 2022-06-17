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Автор Ольга Лазарева

Сигнал для инвесторов: почему заявление Голованова по Горской вредит Петербургу

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Администрация Санкт-Петербурга отказала компании "Мегалайн" в праве на реновацию "Горской", несмотря на заключенное год назад соглашение о намерениях и потраченные бизнесом на разработку концепции 200 млн рублей. По словам главы коминвеста Романа Голованова, чиновники якобы имели право расторгнуть соглашение. Теперь бывшей промзоной займется руководитель "Яхт-клуба Санкт-Петербурга" Владимир Любомиров, чье имя связывают с окружением губернатора Александра Беглова. При этом отказ "Мегалайну" в выполнении соглашения о намерениях может стать негативным сигналом для других бизнесменов, показывающим, что любые соглашения с чиновниками Петербурга — это рискованный "проект" без каких-либо обязательств со стороны Смольного, на котором можно потерять сотни миллионов.

Сигнал для инвесторов: почему заявление Голованова по Горской вредит Петербургу

Власти Санкт-Петербурга расторгли соглашение о намерениях с компанией "Мегалайн", заключенное в 2021 году. "Мегалайн" планировал строительство IT-кластера, образовательных учреждений и мест досуга на месте бывшей промзоны "Горская" на берегу Финского залива. Девелопер на собственные средства разработал концепцию, потратив около 200 млн рублей, чтобы представить ее профильным комитетам Смольного. Однако весь прошедший год власти Петербурга намеренно тянули с реализацией концепта и в итоге отдали территорию под яхтенный порт, а в перспективе, как пишут СМИ, и под элитную застройку.

В четверг, 16 июня, на полях ПМЭФ-2022 губернатор Петербурга Александр Беглов заключил новое соглашение о намерениях по "Госркой", на этот раз — с СПБР СОО "Яхт-клуб Санкт-Петербурга". Организацию возглавляет Владимир Любомиров, известный в СМИ дружескими отношениями с Павлом Беловым, зятем губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Объем инвестиций новой компании в проект оценивается в 10 млрд рублей, в то время как "Мегалайн" планировал вложить свыше 200 млрд.

На фоне общественного резонанса глава комитета по инвестициям Петербурга Роман Голованов решил прокомментировать неудобную ситуацию, заявив, что у Смольного нет обязательств перед "Мегалайном". Чиновник подчеркнул, что компания подписала с городом не коммерческое соглашение, а соглашение о намерениях, которое подразумевает возможность расторжения. Многомиллионные потери компании, затраченные на разработку концепции, Голованова также не смутили.

"Подписывая любое соглашение, каждый инвестор берет обязательство подготовить материалы. Это нормальная работа", — заявил глава комитета по инвестициям Петербурга.

Иными словами, Смольный не готов брать на себя обязательства при подписании соглашений с предпринимателями, перекладывая все риски на бизнес. Позиция властей несет негативный сигнал для тех инвесторов, которые пока что готовы вкладывать деньги в развитие Петербурга. В сложившейся с "Мегалайном" ситуации предприниматели видят, что подписанные с городом соглашения не дают им никаких гарантий, отказ можно получить в любой момент.

Гендиректор ООО "Мегалайн" Геннадий Корупятник оценивает позицию Смольного в отношении инвесторов как "деструктивную", что становится очевидно при сравнении Санкт-Петербурга с другими регионами, той же Ленинградской областью. По его словам, власти Ленобласти демонстрируют интерес к работе с инвесторами, взаимодействовать с командой губернатора Дрозденко бизнесу легче.

"Если нам пришлось год назад проявлять довольно много инициативы, чтобы заключить соглашения с городом [Петербургом], то в данном случае Ленобласть фактически проявила инициативу для скорейшего заключения, и на все время подготовки, проработки проявляла заинтересованность и инициативу. [Это] очень радует, потому что в рамках Санкт-Петербурга за год мы подобного отношения за год вообще не разу не встретили. Скорее деструктивную позицию", — заявил Корупятник.

По словам Корупятника, владельцы других компаний также жалуются на "несговорчивость" властей Санкт-Петербурга и сложности в реализации проектов. В итоге организации вынуждены снижать инициативность, не видя положительной отдачи.

"Мне известно, что ряд компаний, которые в предыдущие года заключали соглашения с городом, уже перенесли в другие города. РЖД затормозило реализацию окружного пути по городу на примере московского диаметра. У нас была встреча в рамках ТПУ, и они жаловались, что невероятно сложно что-либо согласовать с городом, и притормозили свою активность", — рассказал глава "Мегалайна".

Неспособность Смольного к диалогу с инвесторами уже приводит к оттоку проектов из Петербурга. Опыт ПМЭФ-2021 показал, что другие регионы взаимодействуют с бизнесом более успешно. К примеру, в прошлом году Ленобласть смогла привлечь свыше 1,3 триллиона рублей в ходе форума, в то время как Петербург — лишь 600 миллиардов. Очевидно, что необязательность при выполнении соглашений, продемонстрированная на ПМЭФ-2022, отрицательно повлияет на количество инвесторов, которые захотят вкладываться в развитие Петербурга.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы инвестиции павел белов санкт-петербург александр беглов ленинградская область
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