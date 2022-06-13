Петр I был бы доволен? Смольный "не видит" трещин на зданиях Петербурга

Петр I был бы доволен тем, как выглядит основанный им город, считают в правительстве Санкт-Петербурга. Жители Северной столицы не согласились с властями. По мнению горожан, при Петре чиновников ждало бы наказание за разрушенный центр и неумелое управление городом.

На странице правительства Санкт-Петербурга в соцсети "ВКонтакте" опубликован праздничный ролик по случаю Дня России и 350-летия основания Северной столицы. Как полагают в Смольном, Петру I понравился бы внешний вид основанного им города.

"Великий император, несомненно, был бы доволен тем, как сейчас выглядит Санкт-Петербург. Северная столица пестрит флагами и украшениями, повсюду звучит музыка, на площадях выступают певцы и артисты", — отметили правительстве.

Правительство Санкт-Петербурга не в первый раз использует отсылку к основателю города. Особенно активно проводит параллели с императором Александр Беглов. Использование образа Петра губернатором общественность встречает со скепсисом. В СМИ считают, что соседство с великим реформатором лишь подчеркивает провалы Беглова, среди которых неудачные транспортная и мусорная реформы.

Уверенность правительства, что Петр I остался бы доволен современным обликом города, вызвало скепсис у аудитории, напомнившей о руинах Санкт-Петербурга. Критические замечания горячо поддержали другие посетители страницы Смольного в соцсетях, оставив под комментариями десятки лайков.

"Высокопарность, судя по книгам, он не особо любил. Как и показуху. И нещадно пинал нерадивых чиновников", — пишут жители.

В комментариях не сомневаются — результаты работы администрации Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым разгневали бы Петра. Высокая оценка правительства своей деятельности лишь усилила раздражение горожан.

"Великий император прогнал бы Беглова за беспредел", — предполагают жители Северной столицы.

Внешний вид Санкт-Петербурга — болезненная тема. Исторические постройки города становятся руинами на глазах, однако в правительстве медлят с ремонтом, ссылаясь на нехватку средств в бюджете. Условия передачи старинных зданий в частные руки при условии реставрации оказались непривлекательны для инвесторов, а разрабатывать более эффективные механизмы спасения городской застройки от разрушения чиновники не спешат.

Горожане отмечают, что реставрация "в эпоху" Беглова — это "спалить и снести". Причина — в массовых пожарах в заброшенных зданиях, где охотно поселяются бездомные и наркоманы. После череды возгораний нередко "восстанавливать" уже нечего, и дом сносят, освобождая место в историческом центре под элитную застройку.

"В любимой Петром Голландии все дома крепкие, и штукатурка с них не падает. А если внутри ткнуть шваброй в потолок, то он на тебя не упадет", — иронично рассуждают в комментариях.

Ранее здания Санкт-Петербурга сравнили с домами Донбасса, пострадавшими от военных действий. Результат оказался удивительным — на снимках не всегда можно понять, где виды Северной столицы России, а где — фоторепортаж из ДНР.