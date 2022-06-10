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Автор Ольга Лазарева

Нужно только начать. Эксперт призвал не игнорировать жалобы петербуржцев на транспортную реформу

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Чиновникам Санкт-Петербурга следует прислушаться к мнению жителей о недостатках транспортной реформы и обратить внимание на проблемы, не решенные с апреля. Такое мнение высказал член Общественной палаты РФ, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Нужно только начать. Эксперт призвал не игнорировать жалобы петербуржцев на транспортную реформу

Зотов посетил Санкт-Петербург, чтобы оценить изменения, которые внес переход на новую модель транспортного обслуживания. Накануне визита эксперт советовал Смольному вступить в диалог с горожанами, недовольными переменами. Зотов отметил, что оценивать транспортную реформу должны пассажиры, поэтому мнение горожан в этом вопросе приоритетно.

Посетив Санкт-Петербург, глава Общероссийского объединения пассажиров пришел к выводу, что причины для жалоб жителей легко исправить. Зотов отметил обновление автопарка и вновь повторил свой совет учесть пожелания горожан.

"Новый транспорт — он лучше, чем старый, но проблемы есть, они понятны и легко устранимы. Нужно просто больше прислушиваться в этом вопросе к гражданам. Все те вопросы, которые выявлены по расписанию и другие при должном внимании легко устранимы", — сообщил эксперт.

Никаких препятствий для устранения недостатков транспортной реформы Зотов не видит. В частности, нужно откорректировать городские маршруты, вызвавшие нарекания граждан, как это происходило в других городах.

"Больше внимания к этой проблеме должно быть, решения очень простые, просто это нужно начать делать. В том числе корректировать маршруты, где это необходимо для жителей. Внесение корректировок в план маршрута — это вещь, которую делали в других городах и регионах, ничего страшного в этом нет. Нужно исходить из потребностей, которые есть на конкретном маршруте", — резюмировал Зотов.

Ранее чиновники Санкт-Петербурга заявили, что знакомы с мнением горожан о транспортной реформе. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков и замначальника управления информирования пассажиров ГКУ "Организатор перевозок" Роман Агапитов сообщили в прямом эфире Центра управления регионом, что петербуржцы якобы не жалеют об отмене районных маршруток. Тем не менее, горожане неоднократно просили вернуть маршрутные такси из-за удобства и маневренности. Примечательно, что в рамках транспортной реформы город все же закупает малогабаритные автобусы, однако их всего семь на весь город.

Напомним, в Санкт-Петербурге с 1 июня стартовал второй этап транспортной реформы, при этом проблемы, выявленные на первом этапе, устранены не были. Наиболее часто горожане жалуются на непродуманные маршруты и сбои в работе транспорта. Это приводит к длительному ожиданию на остановках, которые, к слову, не всегда оборудованы навесами от дождя и снега. На остановочных пунктах до сих пор не обновлены данные о расписании транспорта и актуальных маршрутах. Кроме того, валидаторы в салонах автобусов зачастую работают некорректно, отказываясь считывать поездки либо снимая больше денег, чем нужно в рамках пересадочного тарифа. Горожане неоднократно просили комтранс устранить проблемы, однако пока что потоки жалоб продолжаются. Впереди город ждет третий этап, и петербуржцы опасаются, что это приведет к еще большим проблемам.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы илья зотов санкт-петербург общественный транспорт
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