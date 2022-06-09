Фонд "Победа" станет инструментом "отмывания" под предлогом помощи Мариуполю – эксперт

Отсутствие информации об организации дальнейшей деятельности петербургского фонда "Победа" и механизмах распределения средств в рамках финансирования восстановления Мариуполя вызывает ряд вопросов, четких ответов на которые не дают ни в Смольном, ни в самом фонде. Представители экспертного сообщества убеждены, что распоряжаться миллиардными денежными потоками будут не номинальные руководители организации, а совершенно другие люди.

Перерегистрацию Межрегионального фонда "Победа" под финансирование восстановления Мариуполя губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал еще 26 мая в эфире телеканала 78. Как уточнил градоначальник, помимо частных вложений, которые уже готовы предоставить представители петербургского бизнеса, на восстановление города-побратима также пойдут региональные и федеральные средства.

Как писали СМИ, благотворительный фонд, возглавляемый ранее лояльным губернатору Василием Волобуевым, в настоящее время не имеет возможности получать пожертвования от частного бизнеса в качестве "посредника" для последующего распределения средств в рамках оказания поддержки городу на территории иностранного государства. Для этого потребуется внести изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, а также переписать устав организации. Согласно обновленным данным, новым председателем фонда 6 июня был назначен первый заместитель управляющего по строительству СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" Андрей Полевой.

Однако на сегодняшний день ни в Смольном, ни в фонде не дают конкретной информации о дальнейших шагах по переформатированию "Победы" и о планируемых механизмах расходования денег, которые будут проходить через счета организации, и на какие именно цели они будут направляться.

Это, в свою очередь, порождает ряд вопросов, касающихся юридических оснований для перерегистрации благотворительной организации и прозрачности ее деятельности в рамках финансовой поддержки Мариуполя.

Вопросы без ответов

Сам Александр Дмитриевич на эти вопросы четких ответов не дает, ограничиваясь общими и пространными объяснениями, ссылаясь на послевоенный опыт советских граждан в восстановлении разрушенной инфраструктуры и утверждая, что на план развития Санкт-Петербурга помощь Мариуполю никак не повлияет. Об этом губернатор сообщил в эфире программы "Санкт‑Петербург — Мариуполь. Интервью с губернатором Александром Бегловым" на телеканале "Санкт‑Петербург" по итогам визита в город-побратим.

"Речь идет не только о деньгах. Наши навыки, наши компетенции, консультации, помощь по многим позициям может быть даже важнее, чем финансы. 70 лет назад после войны наши предки восстановили страну. Значит, и мы сможем! Еще раз повторю — это исторические земли России. Там живут наши соотечественники, наши люди, а Петербург своих не бросает. Петербург, прежде всего, не одинок в своем желании помогать восстанавливать Мариуполь. Нас поддерживает федеральный центр, у нас есть другие регионы, у нас есть социально ответственный бизнес. Мы переформатировали фонд "Победы". Его средства будут направлены на цели восстановления Мариуполя", — заявил Беглов.

Но сам факт переформатирования благотворительной организации, чья деятельность заключалась ранее в оказании помощи ветеранам, вызывает определенные сомнения, о чем говорил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. Комментируя ситуацию, парламентарий отметил, что на данный момент у него нет четких представлений о принципах работы новой структуры.

"Я не знаю в бюджетном законодательстве таких положений, которые позволили бы что-либо финансировать в любом иностранном государстве. А как фонд будет работать, не знаю. У меня есть предположения, что, скорее всего, бизнес будут облагать вот таким оброком и в добровольно-принудительном порядке просить в этот фонд скидываться. Что называется, предложение, от которого невозможно будет отказаться", — не исключает депутат.

Вишневский также обратил внимание, что вопрос выделения бюджетных средств на восстановление Мариуполя вызывает серьезные юридические противоречия, так как Петербург в рамках бюджетного кодекса не может финансировать какие-либо расходы на территории других государств. Как уточнил парламентарий, о существовании подобных законодательных положений ему ничего неизвестно.

Немножко другие

В связи с целым рядом неопределенностей и отсутствием внятных объяснений со стороны представителей городских властей об организации дальнейшей деятельности фонда "Победа" редакция нашего издания обратилась к помощи экспертного сообщества, чтобы получить более точное представление о ситуации. Так, бывший депутат муниципального образования "Светлановское" шестого созыва и общественный активист Юрий Мазурик выразил сомнение в том, что данную организацию будут использовать для реальной помощи Мариуполю, и на это указывает репутация действующего петербургского губернатора и его администрации.

"Фонд "Победа" мало кому известен как фонд реальных каких-то поступков. То, что деньги там мылят, да. То, что они еще под какими-то предлогами их начнут мылить, под Мариуполь, мало кто сомневается, такова репутация губернатора и всей администрации. А в целом, наверное, да, надо как-то заниматься помощью Мариуполю. Но так навязчиво предлагать городу, бизнесменам — я считаю это неправильно, делать это через административную тактику. Ну и я вообще не верю, что они это будут делать. Просто деньги соберут и все", — отметил эксперт.

Мазурик также не верит в то, что членам совета фонда позволят реально распоряжаться многомиллионными и даже миллиардными финансовыми потоками, которые будут проходить через организацию после ее переформатирования.

"Все [госструктуры] формально возглавляются какими-то или совсем неизвестными именами или известными именами, но редко, когда это все реальное распоряжение хорошими крупными ресурсами находится в руках даже известных людей. (…) Поэтому я бы не сильно удивился, если бы выяснилось, что по факту эти люди просто номинальные какие-то директора и не более того, лица представительные и все", — объяснил Мазурик.

Похожего мнения придерживается и руководитель проекта "Делайте правильно" Дмитрий Гусев. Он саркастично отметил, что, если все проблемы в Санкт-Петербурге уже решены настолько, что нужно восстанавливать Мариуполь, то чиновники Смольного будут его восстанавливать независимо от того, для чего изначально создавался фонд "Победа".

"Я думаю, что деньгами фонда фактически распоряжаются немножко другие люди. А как они будут ими распоряжаться, зависит от их чести, достоинства и совести", — подчеркнул эксперт.

При этом, отвечая на вопрос о том, не является ли инициатива Александра Беглова относительно фонда кощунством и попыткой использовать организацию, изначально созданную для оказания помощи ветеранам, в рамках реализации своих политических амбиций, Гусев лаконично заявил, что самое большое кощунство — это присутствие Беглова в Северной столице.

А судьи кто?

Стоит отметить, что в медийном пространстве уже высказывалось мнение о формировании "нового очага коррупции" после переформатирования фонда "Победа", и небезосновательно. Дело в том, что практика финансирования через общественные и благотворительные фонды применяется в Санкт-Петербурге при губернаторстве Александра Беглова повсеместно, в то время как другие российские регионы предпочитают не задействовать этот инструмент. Ряд авторитетных источников сообщал, что данный механизм Александр Дмитриевич начал применять задолго до занимаемой им сегодня должности, работая на посту полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе.

Еще больше вопросов возникает к "посредничеству" фонда "Победа" при финансировании восстановления Мариуполя и на основании того факта, что организация никогда ранее не участвовала в таких масштабных проектах. Однако аналогичная схема с участием подконтрольного приближенным Беглова фонда уже применялась, например, при реконструкции Кронштадтского Морского собора. Тогда, в 2009 году, через организацию прошли порядка 3 миллиардов бюджетных рублей, но в последствии основной подрядчик фонда был уличен правоохранительными органами в мошенничестве и коррупции.

По имеющейся информации, единственным членом ревизионной комиссии фонда являлся Александр Захватов, которого называли "близким другом" Александра Беглова. Сегодня же контроль над финансированием восстановления Мариуполя через "Победу" могут получить сыновья Захватова — братья Игорь и Андрей, которые, по некоторым данным, являются "неофициальными помощниками" и "решалами" петербургского губернатора. Точной информации о том, кто именно будет руководить этими финансовыми процессами, доподлинно неизвестно, однако крайне маловероятно, что такое данное мероприятие будет проходить без участия семьи Захватовых.