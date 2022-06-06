Зять Беглова продолжает наживаться на ломбардах и микрокредитах для петербуржцев

В минувший четверг, 2 июня, в базе данных "СПАРК-Интерфакс" появилась информация о регистрации в Санкт-Петербурге "Ломбарда "Ленфинанс". Событие можно было бы счесть рядовым, если бы не личность учредителя. Доля компании в 82% принадлежит Станиславу Кудряшову, мужу доцента кафедры конституционного права СПбГУ Ольги Кудряшовой, дочери губернатора Александра Беглова. Прямо и косвенно зять губернатора владеет сетью автомобильных ломбардов по всему Петербургу, у которых регулярно меняются юридические лица и имена учредителей, неоднократно фигурировавшие в криминальных сводках.

Микрокредиты от семьи губернатора

Соучредителями "Ломбарда "Ленфинанс" вместе с Кудряшовым выступили бизнесмены Павел Гаврилов и Валерий Разумовский. Зарегистрирована компания по одному адресу с "Ломбардом "Богатырский 26", которая в апреле заявила о начале ликвидации, спустя всего четыре года работы. Официальными владельцами компании были предприниматели Владимир Гаспарян и Александр Бакшеев.

На первый взгляд старый и новый ломбарды связывает лишь адрес регистрации, однако ранее по нему же числился "Ломбард "Приморский", также проработавший только четыре года — с 2015 по 2019. Основными учредителями организации были Станислав Кудряшов и Владимир Гаспарян, а также Дарья Киршнер. Таким образом,

и "Ломбард "Ленфинанс",

и "Ломбард "Богатырский 26",

и "Ломбард "Приморский"

по факту принадлежат давним бизнес-партнёрам. Об этом также свидетельствует и информация в сообществах ломбарда в соцсетях — деятельность организации беспрерывно ведётся с 2015 года, меняются лишь юрлица.

По аналогичным схемам ведут деятельность ещё два автоломбарда, принадлежащие зятю Беглова, в том числе с непосредственным участием дочери губернатора Ольгой Кудряшовой. СМИ женщину чаще упоминают как доцента кафедры конституционного права СПбГУ, что явно больше приличествует дочери высокопоставленного чиновника. А тот факт, что она одновременно является совладелицей автоломбарда не афишируется.

Ольге Кудряшовой принадлежит небольшая доля "Ломбарда "Ленинский 91", основная часть компании записана на Дарью Киршнер, ту самую, которая совместно со Станиславом Кудряшовым владела ранее "Ломбардом "Приморский". Ломбард на Ленинском проспекте работает несколько дольше Богатырского, уже пять лет, но и он не является оригиналом. До 2017 года там работала компания "Южный автомобильный ломбард", имена её учредителей уже знакомы — Владимир Гаспарян и зять губернатора Станислав Кудряшов, а также его младший брат Дмитрий Кудряшов. "ЮАЛ", как и компании на Богатырском 26, проработал всего четыре года.

Третья компания семьи Кудряшовых работает в Василеостровском районе — "Василеостровский авто ломбард". Совладельцами являются братья Кудряшовы и Константин Чебан. Это действующее юрлицо существует дольше всего, почти шесть лет, но и у него были предшественники — "Василеостровский автомобильный ломбард", владели которым также братья Кудряшовы и Чебан, и "Автоброкер", принадлежавший Станиславу Кудряшову и Владимиру Гаспаряну.

Кроме упомянутых компаний, можно отметить "Приморский автомобильный ломбард" на проспекте Испытателей. Его учредителями выступали зять губернатора Кудряшов, Владимир Гаспарян и Дарья Кришнер, бизнес-партнёр дочери Беглова Ольги. Кроме того, сеть перечисленных ломбардов может быть значительно шире. На сайтах компаний указано, что филиалы ломбардов имеются во всех районах города.

Помимо сети взаимозаменяемых учредителей, сеть ломбардов объединяет одна общая микрокредитная компания "Ленфинанс". На сайте МКК в качестве филиалов указаны адреса ломбардов на Ленинском проспекте и 15-й линии ВО, в то время как основной офис находится на Богатырском 26. Учредителем "Ленфинанса" является Владимир Гаспарян, основной бизнес-партнёр зятя губернатора.

Исчезающие авто и выпадающие в окно "менеджеры"

В чём причина постоянной смены юрлиц ломбардов семьёй Кудряшовых и их партнёрами публично ни разу не сообщалось, однако имеется общая закономерность. Официально декларируемый оборот действующих юрлиц ломбардов сравнительно не велик и колеблется в районе 8 миллионов рублей. Аналогичные показатели были и у предшественников, но перед их ликвидацией выручка неожиданно возрастала в разы.

Так, у "Ломбарда "Приморский" она подскочила с 5 млн до 23 млн, у "Василеостровского автомобильного ломбарда" до 18 млн, у "Южного автомобильного ломбарда" до 30 млн. После регистрации рекордной выручки все три юрлица были ликвидированы в период с 2016 по 2017 годы. Очевидных причин для ликвидации успешных компаний не усматривается, что может указывать на попытку скрыть источники резко выросших доходов.

Кредитование под залог транспортных средств считается одним из наиболее рискованных секторов, где применяются различные схемы по незаконному обогащению. Клиент может не только получить процент на кредит существенно выше обещанного, но и вовсе лишиться автомобиля. Такие случаи неоднократно освещали СМИ, например, машины просто исчезали со стоянок ломбардов, хотя владельцы исправно погашали долги. В таких историях фигурировали и компании зятя Беглова, причём до ликвидации юрлиц.

Так, "Василеостровский авто ломбард" упоминался дважды. В 2012 году со стоянки ломбарда среди рабочего дня исчезло две иномарки, Lexus 460 и BMW 730. Чем закончилось расследование доподлинно не известно, в прессе этот инцидент больше не освещался.

В 2014 году произошла гораздо более показательная история. Сразу несколько автовладельцев заявили о мошенничестве — мужчина, представлявшийся менеджером "Василеостровского авто ломбарда" забирал у них машины и документы, взамен обещая предоставить кредит, но денег не передавал, а сам переставал выходить на связь. После того, как история получила огласку в прессе, мужчина умер, выпав с 12 этажа.

Ситуацию комментировал сам Станислав Кудряшов. По его словам, погибший якобы никогда не работал в ломбарде, но приводил туда своих клиентов якобы для совершения сделок.

"Забегая вперед, отвечу на вопросы читателей о том, почему граждане обращались в том числе в офис Василеостровского автомобильного ломбарда. Мы оказываем услуги по оформлению и страхованию транспорта, естественно Дмитрий Шевелев вместе со своими клиентами часто посещал наш офис в целях оформления сделки. Сюда они и пришли, а о существовании собственного офиса у Дмитрия нам ничего не известно", — заявлял Кудряшов.

После этого, вероятно, "менеджер" продавал полученные авто в ломбард. По крайней мере, Кудряшов называл погибшего мужчину постоянным и перспективным клиентом.

"Дмитрий наш давний клиент, несколько лет он пользовался услугами нашей организации. Нам он казался перспективным, жизнерадостным и целеустремленным человеком. Для нас была и остается важна любая информация, которая может пролить свет на причины трагедии", — рассказал зять губернатора.

Чем закончилось расследование этого громкого инцидента также не известно. По какой-то причине СМИ вдруг перестали им интересоваться, а юрлица трёх ломбардов Кудряшова были ликвидированы.

Какую роль Александр Беглов мог сыграть в становлении бизнеса своего зятя на сегодняшний день не ясно, так как личная жизнь семьи губернатора достаточно скрытна, не известна даже дата свадьбы младшей дочери. Но, вероятно, без вмешательства Беглова всё же не обошлось. До 2007 года Кудряшову принадлежал только небольшой автосервис. Ликвидация бизнеса совпала с окончанием учёбы Ольги, на тот момент ещё Бегловой, в СПбГУ. А уже в 2009 году Станислав Кудряшов начинает создавать сеть ломбардов со множеством юрлиц. К тому времени Александр Беглов уже состоялся как чиновник федерального уровня, имел опыт работы в администрации президента и его называли среди наиболее вероятных кандидатов в губернаторы Петербурга.

На фоне столь неоднозначного бизнеса зятя, особенно абсурдно выглядят регулярные заявления Александра Беглова о неких криминальных и полукриминальных элементах, которые мешают ему эффективно руководить городом. Хотя за время его губернаторства журналистам уже удалось обнаружить картельные сговоры в секторе ЖКХ, на рынке школьного питания и в других сферах, но руководством города не предпринято заметных шагов по ликвидации этих картелей. Что предсказуемо, ведь нити от них ведут в ближайшее окружение Беглова.

Можно ожидать, что деятельность Станислава Кудряшова и его партнёров, опутавших Петербург сетью ломбардов с постоянно меняющимися юрлицами, также не привлечёт внимания Смольного в целом и тестя-губернатора в частности.