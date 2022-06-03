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Автор Ольга Лазарева

Член Общественной палаты РФ указал на нарушение прав петербуржцев при сбоях тарифа "60 минут"

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Более двух месяцев в Северной столице действует транспортная реформа, реализуемая поэтапно с 1 апреля 2022 года. При этом многие горожане продолжают жаловаться на проблемы при оплате за проезд, в частности в наземных общественных маршрутах. Несмотря на огромное количество обращений со стороны жителей мегаполиса, в Смольном по-прежнему не обеспечили бесперебойную работу тарифа "60 минут", введенного в рамках перехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО).

Член Общественной палаты РФ указал на нарушение прав петербуржцев при сбоях тарифа "60 минут"

Из-за этого нередко с электронных носителей петербуржцев во время второй поездки снимается 40 рублей вместо 10, причем в пределах установленного временного интервала. По словам члена Общественной палаты РФ, председателя "Общероссийского объединения пассажиров" Ильи Зотова, подобные инциденты являются нарушением прав граждан.

"В этой части, конечно, нарушаются права", — объяснил он корреспонденту Pravda.Ru.

Напомним, так называемый "пересадочный" тариф предполагает, что для владельцев карты "Подорожник" стоимость первой поездки в наземном общественном транспорте составляет 40 рублей, второй в течение одного часа — 10 рублей. Если в рамках 60 минут пассажир совершает последующие пересадки, то оплата не должна взиматься. Но на практике все выглядит несколько иначе — у многих такой спецтариф не срабатывает, и с электронного проездного повторно снимается полная стоимость.

Жители города на Неве неоднократно оставляли обращения по поводу неработающего тарифа "60- минут" на созданном по инициативе Смольного портале "Наш Санкт-Петербург", а также жаловались в официальном сообществе городского Комитета по транспорту в соцсети "ВКонтакте". Но чиновники из администрации губернатора Александра Беглова за прошедшие два месяца внедрения НМТО так и не устранили сбои в работе электронных считывающих устройств (валидаторов).

Глава "Общероссийского объединения пассажиров" отметил, что недоработанная должным образом транспортная реформа, проводимая в Санкт-Петербурге, и так создала много неудобств горожанам. Он констатировал, что еще на первом этапе граждане столкнулись с необходимостью совершения дополнительных пересадок из-за отмены коммерческих маршрутных такси и непродуманных новых "социальных" маршрутов, которые должны были их заменить. Но недовольство от нововведений только усилилось на фоне фактически неработающего "пересадочного" тарифа, поскольку это влечет за собой увеличение расходов на проезд.

"Когда мы проводим подобного рода масштабные транспортные реформы и меняем маршруты, мы, по сути, заставляем людей ездить чуть длиннее маршрут, но многие, возможно, с этим были бы согласны, если бы это было за ту же стоимость, что они платили раньше. Сейчас эта стоимость выходит практически в два раза выше, а маршрут удлиняется по времени", — подытожил Зотов.

На сбои в работе тарифа "60 минут" петербуржцы указывали представителям Комитета по транспорту еще в начале апреля 2022 года, когда НМТО только начала действовать в городе. За прошедшие несколько месяцев члены команды Беглова ничего не сделали для того, чтобы исправить собственные ошибки, что является наглядным подтверждением их некомпетентности.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы илья зотов санкт-петербург общественный транспорт
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