Комтрансу Петербурга нужно вступить в диалог с горожанами – глава Общероссийского объединения пассажиров Зотов

Авторы транспортной реформы Петербурга должны учесть критику горожан при реализации изменений. Такое мнение высказал глава Общероссийского объединения пассажиров, член Общественной палаты России Илья Зотов.

Старт транспортной реформы в Санкт-Петербурге сопровождается массовыми жалобами пассажиров. Горожане отмечают, что новые маршруты неудобны и затратны по времени, оплата за проезд списывается некорректно, а автобусы ходят не по расписанию. Время ожидания "своего" транспорта растягивается на полчаса и более, а учитывая, что "оптимизированные" маршруты включают большее число пересадок, пользоваться социальным транспортом стало проблематично.

По словам главы комитета по транспорту Кирилла Полякова, чиновники внимательно прислушиваются к мнению жителей, однако сами они считают иначе. Петербуржцы отмечают, что обращения через официальные страницы комитета в соцсетях и на горячую линию не дают результата. Городской портал "Наш Санкт-Петербург", принимающий жалобы горожан, не позволяет сообщить о проблемах транспортной реформы. Об отсутствии обратной связи неоднократно писали СМИ Петербурга, призывая Смольный прислушаться к мнению людей.

Недостаточность диалога с жителями Петербурга подтверждают и эксперты. Как считает член Общественной палаты РФ, глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, Смольному следует активней работать с общественными организациями. Если власти города не могут наладить диалог, в объединении готовы приехать и обучить петербургских чиновников.

"Более того, мы готовы сами лично вместе с профильным куратором транспортной сферы встретиться с жителями, услышать их, консолидировать их позицию. Мы не боимся общаться с людьми. Сейчас надо понять, что сделано не так, и откорректировать в точечном режиме", — подчеркнул Зотов.

Как считают в Общероссийском объединении пассажиров, оценивать результаты транспортной реформы в Петербурге могут лишь сами горожане.

"Жители должны поставить эту оценку. Сделать опрос на остановках или в соцсетях провести, чтобы жители оценили, все-таки они пользуются общественным транспортом, им это важно. Я думаю, оценка будет очень невысокая", — считает Зотов.

Ранее представитель Движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик обратил внимание на недовольство пассажиров Санкт-Петербурга изменениями. По его мнению, "народная" оценка транспортной реформы едва ли будет выше двух баллов из десяти.