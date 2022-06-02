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Автор Ольга Лазарева

Комтрансу Петербурга нужно вступить в диалог с горожанами – глава Общероссийского объединения пассажиров Зотов

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Авторы транспортной реформы Петербурга должны учесть критику горожан при реализации изменений. Такое мнение высказал глава Общероссийского объединения пассажиров, член Общественной палаты России Илья Зотов.

Комтрансу Петербурга нужно вступить в диалог с горожанами – глава Общероссийского объединения пассажиров Зотов

Старт транспортной реформы в Санкт-Петербурге сопровождается массовыми жалобами пассажиров. Горожане отмечают, что новые маршруты неудобны и затратны по времени, оплата за проезд списывается некорректно, а автобусы ходят не по расписанию. Время ожидания "своего" транспорта растягивается на полчаса и более, а учитывая, что "оптимизированные" маршруты включают большее число пересадок, пользоваться социальным транспортом стало проблематично.

По словам главы комитета по транспорту Кирилла Полякова, чиновники внимательно прислушиваются к мнению жителей, однако сами они считают иначе. Петербуржцы отмечают, что обращения через официальные страницы комитета в соцсетях и на горячую линию не дают результата. Городской портал "Наш Санкт-Петербург", принимающий жалобы горожан, не позволяет сообщить о проблемах транспортной реформы. Об отсутствии обратной связи неоднократно писали СМИ Петербурга, призывая Смольный прислушаться к мнению людей.

Недостаточность диалога с жителями Петербурга подтверждают и эксперты. Как считает член Общественной палаты РФ, глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, Смольному следует активней работать с общественными организациями. Если власти города не могут наладить диалог, в объединении готовы приехать и обучить петербургских чиновников.

"Более того, мы готовы сами лично вместе с профильным куратором транспортной сферы встретиться с жителями, услышать их, консолидировать их позицию. Мы не боимся общаться с людьми. Сейчас надо понять, что сделано не так, и откорректировать в точечном режиме", — подчеркнул Зотов.

Как считают в Общероссийском объединении пассажиров, оценивать результаты транспортной реформы в Петербурге могут лишь сами горожане.

"Жители должны поставить эту оценку. Сделать опрос на остановках или в соцсетях провести, чтобы жители оценили, все-таки они пользуются общественным транспортом, им это важно. Я думаю, оценка будет очень невысокая", — считает Зотов.

Ранее представитель Движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик обратил внимание на недовольство пассажиров Санкт-Петербурга изменениями. По его мнению, "народная" оценка транспортной реформы едва ли будет выше двух баллов из десяти.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы илья зотов санкт-петербург общественный транспорт
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