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Автор Ольга Лазарева

Громогласные лозунги не помогут решить проблемы транспортной реформы в Петербурге

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Санкт-Петербург не готов к изменениям, которые предполагает транспортная реформа, заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественной палаты Российской Федерации Илья Зотов.

Громогласные лозунги не помогут решить проблемы транспортной реформы в Петербурге

Зотов возмущен тем, что правительство Петербурга перед началом проведения так называемой транспортной реформы не посоветовалось с жителями города, а новый общественный транспорт, появившийся на улицах мегаполиса, не справляется с соблюдением расписания.

"Нас не устраивает, что город не готов к тем изменениям, которые сейчас происходят. Не проходило согласование с жителями по изменению тех или иных маршрутов, и, конечно же, та техника, которая работает на улицах города, она тоже не справляется с выполнением расписания за счет того, что город не прибран в части отсутствия парковочного пространства, то есть вопрос с парковочным пространством не налажен. Пробки как были, так они и есть, выделенки, которые есть, не работают", — заявил Зотов.

Член Общественной палаты отдельно отметил, что вся эффективность новых мер остается лишь на бумаге, а жители Петербурга из-за непродуманных шагов Смольного теперь не могут рассчитать время, которое они затратят на дорогу до пункта назначения.

"Конечно же, эффективность от этих мер остается на бумаге. Как люди парковались в две полосы вдоль дороги, так это сейчас и происходит, в том числе на автобусных остановках. Поэтому, когда мы говорим про качественные изменения в системе, мы говорим про возможность спокойно пассажиру прийти на остановку, спокойно попасть в транспорт и прогнозировать время движения транспорта, сейчас это сделать крайне сложно" — указал Зотов.

Отдельно лидер движения за права пассажиров отметил несоответствие нового социального транспорта в Петербурге современным нормам. В частности, жители Северной столицы жалуются на неработающие кондиционеры. Впереди лето, поэтому проблема в ближайшие недели будет приобретать все большую остроту.

"Более того, жалобы приходят на неработающие кондиционеры, что вызывает большое возмущение, поскольку техника новая, которая приходит в город, она по умолчанию должна этому критерию соответствовать. Это не какие-то технологичные изобретения, это уже базовые параметры, которые должны быть", — отметил Зотов.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров подчеркнул, что основные трудности в реализации транспортной реформы могут быть связаны с неумением чиновников общаться с жителями города. Помимо того, он добавил, что решать существующие проблемы необходимо созданием реальных инструментов, а не громогласными лозунгами.

"Не громогласный лозунг, а реальный инструментарий должен быть создан: приоритетность движения, выделенные полосы, камеры установить, то есть комплекс действий. Подчеркну, если город не способен это сделать, то у нас есть многогранный опыт по данной работе. Сейчас мы многим регионам помогаем донастраивать эту систему. Не все умеют взаимодействовать с жителями. Как это было в Новокузнецке, когда жители захватили администрацию города. Это было полтора года назад. Жители захватили администрацию города в первый день реформы", — подытожил Зотов.

Напомним, в Санкт-Петербурге 1 апреля стартовала так называемая транспортная реформа, которая должна была облегчить жизнь жителям города, однако на деле нововведения принесли лишь неудобства. Привычные маршруты удлинились, а маршрутные такси перестали ходить. Из-за этого петербуржцы начали массово жаловаться на коллапсы, происходящие в общественном транспорте, а также на опоздания из-за невозможности рассчитать время, которое потребуется на дорогу до пункта назначения.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы илья зотов санкт-петербург общественный транспорт
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