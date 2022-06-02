Громогласные лозунги не помогут решить проблемы транспортной реформы в Петербурге

Санкт-Петербург не готов к изменениям, которые предполагает транспортная реформа, заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественной палаты Российской Федерации Илья Зотов.

Зотов возмущен тем, что правительство Петербурга перед началом проведения так называемой транспортной реформы не посоветовалось с жителями города, а новый общественный транспорт, появившийся на улицах мегаполиса, не справляется с соблюдением расписания.

"Нас не устраивает, что город не готов к тем изменениям, которые сейчас происходят. Не проходило согласование с жителями по изменению тех или иных маршрутов, и, конечно же, та техника, которая работает на улицах города, она тоже не справляется с выполнением расписания за счет того, что город не прибран в части отсутствия парковочного пространства, то есть вопрос с парковочным пространством не налажен. Пробки как были, так они и есть, выделенки, которые есть, не работают", — заявил Зотов.

Член Общественной палаты отдельно отметил, что вся эффективность новых мер остается лишь на бумаге, а жители Петербурга из-за непродуманных шагов Смольного теперь не могут рассчитать время, которое они затратят на дорогу до пункта назначения.

"Конечно же, эффективность от этих мер остается на бумаге. Как люди парковались в две полосы вдоль дороги, так это сейчас и происходит, в том числе на автобусных остановках. Поэтому, когда мы говорим про качественные изменения в системе, мы говорим про возможность спокойно пассажиру прийти на остановку, спокойно попасть в транспорт и прогнозировать время движения транспорта, сейчас это сделать крайне сложно" — указал Зотов.

Отдельно лидер движения за права пассажиров отметил несоответствие нового социального транспорта в Петербурге современным нормам. В частности, жители Северной столицы жалуются на неработающие кондиционеры. Впереди лето, поэтому проблема в ближайшие недели будет приобретать все большую остроту.

"Более того, жалобы приходят на неработающие кондиционеры, что вызывает большое возмущение, поскольку техника новая, которая приходит в город, она по умолчанию должна этому критерию соответствовать. Это не какие-то технологичные изобретения, это уже базовые параметры, которые должны быть", — отметил Зотов.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров подчеркнул, что основные трудности в реализации транспортной реформы могут быть связаны с неумением чиновников общаться с жителями города. Помимо того, он добавил, что решать существующие проблемы необходимо созданием реальных инструментов, а не громогласными лозунгами.

"Не громогласный лозунг, а реальный инструментарий должен быть создан: приоритетность движения, выделенные полосы, камеры установить, то есть комплекс действий. Подчеркну, если город не способен это сделать, то у нас есть многогранный опыт по данной работе. Сейчас мы многим регионам помогаем донастраивать эту систему. Не все умеют взаимодействовать с жителями. Как это было в Новокузнецке, когда жители захватили администрацию города. Это было полтора года назад. Жители захватили администрацию города в первый день реформы", — подытожил Зотов.

Напомним, в Санкт-Петербурге 1 апреля стартовала так называемая транспортная реформа, которая должна была облегчить жизнь жителям города, однако на деле нововведения принесли лишь неудобства. Привычные маршруты удлинились, а маршрутные такси перестали ходить. Из-за этого петербуржцы начали массово жаловаться на коллапсы, происходящие в общественном транспорте, а также на опоздания из-за невозможности рассчитать время, которое потребуется на дорогу до пункта назначения.