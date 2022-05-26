Смольный исключил церковь Спаса Нерукотворного образа из плана реконструкции Конюшенного ведомства

В рамках реконструкции здания Конюшенного ведомства церковь Спаса Нерукотворного образа отремонтирована не будет. Как оказалось, здание церкви не входит в состав лота, хотя и является неотъемлемой частью комплекса ведомства — центром его южного фасада, выходящего на Конюшенную площадь. Кто, как и когда займется реконструкцией церкви XIX века Смольный не сообщает.

Сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать как абсурдную. В настоящее время проходит финальная стадия торгов за право получить Конюшенное ведомство в свое распоряжение на 49 лет по программе "1 рубль за квадратный метр". Главным претендентом называют ГК "Киевская площадь", которая планирует превратить комплекс в один из крупнейших фудкортов Петербурга.

Если прогнозы сбудутся, то весь южный фасад Конюшенного ведомства будет выглядеть весьма своеобразно, так как его центром окажется разрушающаяся церковь Спаса Нерукотворного образа. За десять лет Смольный вложил в сохранение комплекса 4 миллиарда рублей, но из видимых изменений только появление "защитных" баннеров на стенах.

В октябре 2017 года Совет по сохранению культурного наследия при Правительстве Петербурга уже обсуждал концепцию развития Конюшенного ведомства. Члены Совета признали целесообразным комплексное развитие территории, включая как непосредственно здание Конюшенного ведомства, так и Конюшенный двор, Мастеровой двор, церковь Спаса Нерукотворного образа.

В 2014 году также была предпринята попытка комплексной реконструкции всего Конюшенного ведомства, включая здание церкви. Интересно, что в тот раз именно представители церкви наиболее активно выступали за продвижение проекта, рассчитывая таким образом спасти здание от дальнейшего разрушения. Они даже были согласны передать часть помещений под мирские нужды. Но против проекта выступил уже упомянутый Совет по сохранению культурного наследия.

Прения и споры вокруг реконструкции идут долго, но на протяжении этого времени судьба Конюшенного ведомства и встроенной в него церкви неизменно была связана как единый объект культурного наследия. Этот принцип изменился только при губернаторе Александре Беглове. С момента его назначения на должность главы города это уже не первый раз, когда Смольный отказывается от комплексного спасения исторических зданий, отдавая бизнесу только выгодные объекты.

Вероятно, это связано с тем, что потенциальному инвестору банально не выгодно реконструировать здание церкви, которое в дальнейшем невозможно будет использовать под коммерческие нужды. Впрочем, такой подход может обернуться серьезными проблемами для будущего владельца Конюшенного ведомства.

Ранее СМИ обратили внимание, что и Конюшенное ведомство, и церковь расположены на едином земельном участке, но победа в конкурсе не подразумевает договора аренды на него с победителем торгов. Кроме того, там же находится здание трансформаторной подстанции. В итоге у земельного участка может оказаться сразу три владельца, как минимум между двумя из которых возможен конфликт — крайне затруднительно будет реконструировать здание ведомства, не затрагивая при этом встроенное в него здание церкви.

Учитывая озвученные риски ситуация 2014 и 2017 годов может повторится. Когда, казалось бы, вопрос спасения Конюшенного ведомства может быть решен, он вновь будет отложен на неопределенный срок с выделением нового транша на "консервацию".