Коммунальное "население" Петербурга рискует не дождаться расселения

Блогер Илья Варламов посвятил очередной выпуск своей программы на YouTube феномену петербургских коммунальных квартир, записав несколько интервью с местными жителями. Главный вопрос, поставленный Варламовым, задавали ранее многие: почему в 21 веке, в городе-миллионнике, известном на весь мир своими дворцами и музеями, люди вынуждены проживать в тесноте и разрухе, десятилетиями ожидая расселения даже из аварийных домов?

"Туда едут со всей страны, чтобы посмотреть на роскошную архитектуру, помпезные дворцы, разводные мосты… Но у Петербурга есть и другая сторона, мрачная и неуютная. Петербург — столица российских коммуналок. В коммунальных квартирах здесь проживают около полумиллиона человек — каждый десятый петербуржец. Зачастую коммуналки устроены прямо в роскошных особняках прошлого. Вот только вместо роскошных интерьеров их жители получают обваливающиеся потолки, крыс и тараканов", — написал он в своем Telegram-канале.

Варламов показал "классические коммуналки" — с кухонными склоками, санитарными проблемами, маргинальными соседями, и редкие, но ободряющие примеры создания в коммуналках музеев — например, в квартире Довлатова, и коливингов, организованных на базе старых коммунальных квартир — подобный тип жилья "вскладчину" стал модным у творческой молодежи, так как позволяет пользоваться всеми плюсами центра города за небольшую арендную плату.

Побывал Варламов и в самой большой коммуналке Петербурга на Детской улице Васильевского острова. Квартиру из 34 комнат на первом этаже бывшей поликлиники признали подлежащей расселению в 2013 году, и большую часть жителей переселили, но не всех. Блогер заметил, что ужасное состояние квартиры трудно объяснить старостью — она располагается в доме советской поры 1957 года постройки, но здание исходно не было жилым, а сейчас там и вовсе жить невозможно.

Поговорил блогер и с теми, кто восстанавливает интерьеры старых квартир, стараясь сохранить исторические элементы — лепнину, двери, витражи, фурнитуру. Так поступает один из жителей Дома Бака — доходного дома, построенного в 1905 году. Петербуржец встречает со стороны соседей только поддержку.

Однако во многих домах реставраторы, желающие сохранить облик исторических памятников, сталкиваются с противодействием соседей и чиновников, из-за чего возникают конфликты. Так было с реставрацией доходного дома Никонова, построенного в 1901 году в псевдорусском стиле.

"В этой комнате сохранились потолки и изразцовая печь. Все остальное — творение наших рук и рук реставраторов", — сказала одна из собственниц квартиры Карина, чья семья выкупила четыре комнаты в доме.

Карина рассказала, что стены и пол пришлось ремонтировать, так как старый паркет не сохранился, а на стенах было 24 слоя обоев, причем один из слоев бумаги представлял собой страницы императорского медицинского справочника. Семья хотела бы выкупить квартиру полностью, но не смогла пока договориться о цене с владельцами других комнат.

В доме Никонова поведение соседей, реставрирующих квартиру, вызвало недовольство старых жильцов, которые запретили трогать все общие площади. По словам жильцов, ремонт мест общего пользования не всем по карману, и желающие реставрировать их могут подать в суд на взыскание части суммы, которую не все могут потянуть. Поэтому даже в "образцовой" коммуналке за место на кухне, в бельевой и на других пространствах общего пользования ведется "непримиримая борьба".

"Коммунальной столицей" Петербург стал еще в XIX веке — небогатые люди всех сословий и занятий съезжались в город и нередко снимали комнаты в недорогих домах. После революции многие получили право жить там постоянно, оставив комнату за собой. Дома, где проживала состоятельная публика, занимающая квартиры, "уплотнили", превратив их в общежития. После Великой Отечественной войны в Ленинград вновь поехали учиться и работать со всей страны, и к 1975 году численность населения города достигла 4,5 млн, но нового жилья для людей в нужном объеме СССР построить не успел. Появление частной собственности проблему не устранило — в 1996 году 600 тысяч человек оставалось жить в коммуналках, сейчас в городе живут 229 тысяч семей в 69 тысячах коммунальных квартир, заметил Варламов.

"Питерские коммуналки по населению примерно равны населению Рязани, Астрахани или Пензе", — подсчитал блогер.

Каждый новый петербургский губернатор обращал внимание на проблему коммуналок и говорил оптимистичные речи о расселении — однако с 2008 года переехать в отдельные квартиры смогли 117 тысяч семей. Программа предполагала субсидию: семья, продав свою комнату, могла добавить эти деньги и приобрести квартиру на эти средства. В 2021 году субсидия составляла 1,2 млн рублей на человека, но получить ее могли только те жильцы, которые соглашались переехать всей коммунальной квартирой.

В 2020 году программа забуксовала, так как аппарат Александра Беглова существенно сократил расходы на расселение коммуналок — в 2021 году на программу выделили всего 600 млн рублей.

Новый бюджет на 2022 и плановые 2023-2024 годы подразумевает расселение 5 146 коммунальных квартир за три года — именно столько жильцов согласились расселяться в полном составе. На эти цели выделили 9,6 млрд рублей. Депутат ЗакС Борис Вишневский предлагал увеличить эту сумму, заметив, что при заявленных Смольным темпах все петербургские коммуналки (напомним, их почти 69 тысяч) не получится расселить и за 40 лет.

В конце 2021 года, когда бюджет принимали, Смольный рассчитывал, что одна квартира будет обходиться городу в 2 млн рублей, но маловероятно, что застройщики, учитывая ситуацию, готовы будут предоставить квартиры за такую низкую цену. Увеличение ставки по ипотечному кредиту еще сильнее снижает шансы желающих перебраться из коммуналок сделать это в ближайшее время. Таким образом, коммунальные квартиры в некогда роскошных доходных домах, еще надолго останутся обыденностью Петербурга, и люди, живущие в коммуналках с рождения, рискуют до конца жизни делить санузел и кухню с соседями.

Зрители Варламова заметили, что он во многом сгустил краски, и рассказывали, что в коммуналках, как и в обычном жилье, в большинстве случаев все зависит от жильцов: адекватные люди уживаются и живут достойно, а маргинальные соседи и в обычном многоквартирном доме могут отравлять жизнь всем остальным. Но часть работы, в любом случае, должны сделать петербургские власти — например, продумать механизмы регулирования вопросов продажи и покупки долей, отношений собственников и нанимателей с "Петроэлектросбытом" и другими поставщиками коммунальных услуг, так как на этой почве возникает немало конфликтов и споров, или усовершенствовать механизмы перепланировки комнат в таких квартирах в отдельные студии. Эксперты по недвижимости утверждают, что на такое жилье при всех юридических тонкостях есть спрос, и модернизация коммуникаций в домах старого фонда могла бы дать людям шанс приблизить условия жизни к уровню современного комфорта, не переезжая, однако со стороны Смольного пока нет никаких предложений в этом направлении.