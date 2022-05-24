Водичка не что надо: петербуржцы жалуются на заваленные мусором и стройматериалами городские пляжи

Представители администрации Петербурга, МЧС, ГИМС и Роспотребнадзора заявили об "отличном состоянии" всех 14 пляжей Курортного района. По мнению экспертной комиссии, на пляжах присутствуют вся необходимая инфраструктура, кабинки для переодевания и спасательное оборудование, а проект благоустройства согласовывался с местными жителями.

Несмотря на позитивную оценку состояния пляжей перед сезоном, у петербуржцев и экспертов имеется ряд серьезных претензий к ним, в том числе — по поводу неудовлетворительного состояния воды и общей удручающей экологической обстановки, которая делает крайне опасной или даже недоступной идею искупаться в черте города.

"Отличные" пляжи Курортного района

В понедельник, 23 мая, в результате проверок, организованных специальной комиссией в которую вошли представители администрации, МЧС, ГИМС и Роспотребнадзора, все 14 пляжей Курортного района в Петербурге были признаны пригодными для использования, а их состояние оценено как "отличное". Комиссия пришла к выводу, что на пляжах имеется достаточное количество пляжной мебели, кабинок для переодевания, малых архитектурных форм и спасательного оборудования. Также отмечено хорошее санитарное состояние всех проверенных зон отдыха.

Заключение комиссии выглядит удивительным, ведь на фоне одних пляжей, благоустройством которых, по сообщению пресс службы Курортного района, довольны петербуржцы, существуют и пляжи, мягко говоря — далекие от совершенства.

Например, в том же районе на официальном пляже "Чудный" в поселке Репино сегодня находятся склад стройматериалов и полуразрушенный недострой, представляющие реальную опасность для отдыхающих.

Пляж Чудный в поселке Репино

На другом официальном пляже Курортного района, "Ласковом" в поселке Солнечное, наблюдается похожая картина — в непосредственной близости от зоны отдыха расположена гора из досок, что также ставит под сомнение безопасность посетителей. Сам пляж далек от совершенства — выступающие из песка металлические трубы, куски помостов и явно недостроенные металлические конструкции опровергают оптимистичные заявления администрации района.

Пляж Ласковый в поселке Солнечный

Нельзя купаться?

Не могут похвастать удовлетворительным состоянием и общественные пляжи в других районах города. Причем кроме недостроенных конструкций, складов стройматериалов и отсутствия необходимой инфраструктуры, зачастую они изобилуют битым бетоном, валунами, грязью, мусором и сломанными конструкциями. Канонерский пляж, пляж на Кораблестроителей в Василеостровском районе, Жемчужный пляж в Красносельском районе — у подавляющего большинства всех пляжей Петербурга, включая официальные зоны отдыха, наблюдаются многочисленные проблемы.

Канонерский пляж

Пляж на Кораблестроителей

Жемчужный пляж

При этом в период майских праздников состояние пляжей усугубилось огромным количеством неубранного мусора и отходов. Еще в прошлом году в издании "Деловой Петербург" отмечали, что существующая периодичность уборки парков и пляжей явно недостаточна. Коммунальные службы обещали увеличить периодичность уборки, однако длинные майские выходные наглядно продемонстрировали, что "обещанного три года ждут". Получается, чиновники в очередной раз не озаботились обеспечением пляжей необходимыми условиями для складирования отходов, что уже привело к повторению прошлогоднего "мусорного коллапса" в зонах отдыха.

Особую опасность представляет неубранный мусор, попадающий в водоемы. Это способствует загрязнению окружающей среды и наносит серьезный ущерб экологической обстановке, а также безопасности отдыхающих. Стоит отметить, что специалисты на протяжении двух лет фиксируют превышение допустимых значений вредных веществ, металлов, также отмечается самая большая концентрация микропластика в акватории Невской губы, которая является основной связующей всех водоемов Петербурга. В прошлом году все 24 акватории города были признаны Роспотребнадзором непригодными для купания, в том числе из-за регулярного загрязнения водоемов недобросовестными предприятиями, сливающими запрещенные отходы.

При этом заявленное благоустройство пляжей часто не соответствует ожидаемым стандартам. Так, например, на территории около Верхнего Суздальского озера сегодня остается большое количество неблагоустроенных элементов. Разрушенные строения, лестницы, мусор, разбросанные бетонные блоки и другие признаки неухоженности "облагороженной" территории, получается, обошлись городу в 2020 году почти в 90 млн рублей, включая проектно-сметную документацию.

Верхнее Суздальское озеро

Можно предположить, что плачевное состояние пляжей Петербурга обусловлено абсолютной незаинтересованностью команды губернатора Беглова в создании комфортных условий для отдыха петербуржцев.