Не просто позор, а нечто большее: эксперт Макаренко осудил отказ Беглова "брататься" с Луганском

Петербург мог дать побратиму-Луганску больше, чем Нижний Тагил, уверен общественный деятель Эрнест Макаренко. Таким образом эксперт отреагировал на новость о побратимстве российского города со столицей ЛНР.

Эксперт прокомментировал "опоздание" губернатора Петербурга Александра Беглова с предложением Луганску стать городами-побратимами. Об этом главу Северной столицы просили петербургские патриоты, отмечая важность укрепления связи России с Донбассом и желая помочь городу, пострадавшему от украинской агрессии.

"Петербург, наверняка, мог бы дать больше, — подтвердил Макаренко. — И главное, политическая роль и значение Петербурга, конечно, выше. Непонятно мне решение руководства Петербурга. Это может быть оправдано только с одной стороны, если есть цель быть побратимом какого-то другого, более крупного города на освобождаемой территории Украины. Но я никаких внятных объяснений на эту тему пока не читал. Других объяснений разумных и оправданий этому бездействию я не нахожу. Если таких планов нет, тогда это недопустимо, это не просто позор, это нечто большее".

По мнению общественного деятеля, главы российских населенных пунктов обязаны публично обозначить отношение к миссии России на Украине. Молчание недопустимо, считает Макаренко.

"Я вообще считаю, что все руководители российских регионов, городов должны высказать позицию по поводу спецоперации. Сейчас далеко не все губернаторы, очень мало кто однозначно выразил свою поддержку антинацистской специальной военной операции. Я считаю, что все крупные и мелкие руководители на территории России должны однозначно заявить свою поддержку этой операции и заняться организацией всенародной помощи освобождаемым территориям, в том числе ополченцам и действующей армии", — отметил общественник.

По мнению Макаренко, поддержка спецоперации должна стать "тестом" на право занимать руководящую госдолжность. Главы городов или регионов, занимающие пассивную позицию по отношению к миссии РФ на Украине, не могут принимать участие в управлении государством.

"Либо ты со всей страной, со всем народом активно помогаешь сражаться с нацизмом, либо ты предатель, и не место тебе вообще на государственной службе. Если губернаторы и главы городов отмолчались — вон поганой метлой со службы, значит, ты так или иначе тайный или явный, трусливый или сознательный пособник нацистов", — резюмировал Макаренко.

Напомним, Александра Беглова неоднократно упрекали за пассивную позицию по отношению к специальной операции на Украине. Градоначальник прервал молчание о миссии России лишь после регулярной критики в прессе, однако словами и ограничился. В отличие от коллег, глава Петербурга не ездил на Донбасс, в городе не было уделено достаточного внимания сбору гуманитарной помощи. Петербуржцы приносили пакеты с едой и одеждой в храмы и детсады, хотя пункты сбора были в каждом районе. Причина в том, что Смольный неохотно информировал горожан, как они могут помочь попавшим в беду людям.